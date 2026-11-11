En Desborre, el restaurante madrileño de Lucía Grávalos, las pieles de las verduras, los restos de pescado o los sobrantes de una elaboración no son el final de nada. Pueden convertirse en un fermento, una bebida o un potenciador de sabor capaz de transformar un plato.

La chef riojana ha hecho del aprovechamiento integral del producto una de las señas de identidad de su cocina, hasta el punto de desarrollar un laboratorio propio en el que experimenta con alrededor de 200 fermentaciones diferentes. Una filosofía que ahora acompaña con un nuevo menú de 29 euros, pensado para quienes quieren acercarse por primera vez a su propuesta.

Situado en el Madrid de los Austrias, cerca de la plaza de Ópera, Desborre se ha consolidado como uno de los proyectos singulares de la gastronomía vegetal madrileña. Recomendado por la Guía Michelin y reconocido con tres Rábanos de la guía We’re Smart, el restaurante sitúa las verduras en el centro de una cocina que combina técnica, creatividad y compromiso con el territorio.

La coliflor que protagoniza un plato icónico que lleva con Lucía 10 años. Desborre

La iniciativa nació de una necesidad práctica. Cuando Grávalos comenzó a desarrollar bebidas vegetales, se encontró con un problema de almacenamiento y con una cantidad de materia orgánica que no siempre podía aprovecharse de inmediato. La solución fue convertir los residuos generados durante la semana en la materia prima de nuevas elaboraciones.

"Decidimos que nuestro residuo de la semana se iba a fermentar para hacer las bebidas", explica la cocinera. Así empezó una investigación que ha ido creciendo hasta reunir alrededor de 200 preparaciones, muchas de ellas todavía en fase de experimentación. Pieles de alcachofa, vainas de guisantes, restos de acelga, espárragos o huesos de fruta encuentran una segunda oportunidad en este particular laboratorio.

Entre sus elaboraciones hay lactofermentados, kombuchas, kvas, ginger beer y shrubs, una preparación a base de agua, vinagre y azúcar que permite conservar ingredientes y obtener bebidas de diferentes perfiles. La chef trabaja con distintas proporciones y tiempos de maduración para conseguir resultados que van desde refrescos naturales hasta concentrados que pueden incorporarse a la cocina.

Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo es precisamente la evolución de los sabores. Grávalos muestra, por ejemplo, un shrub de tomate, remolacha y zanahoria con pimienta rosa, cuyos matices van cambiando durante la fermentación: primero aparece el carácter especiado y después emergen los registros dulces de las verduras.

También prepara uno de apio que utiliza en coctelería y otro de alcachofa, elaborado exclusivamente con las pieles exteriores, que combina con vermú y ginger beer.

Las verduras encuentran su espacio para brillar en la cocina de ucía Grávalos. Desborre

No existe, sin embargo, un maridaje cerrado de fermentos para acompañar el menú. La chef prefiere llevar sus preparaciones a la mesa y elegirlas en función de los platos y de los gustos de cada comensal. "Siempre hacemos este paseo, a quien le interesa", cuenta. Una manera de compartir el trabajo que hay detrás de cada elaboración y mostrar que algunos de estos procesos también pueden reproducirse en casa.

La investigación va más allá de las bebidas. En Desborre elaboran sus propios garum de corazón e hígado de vaca, además de fermentos de pescado. El garum, una salsa fermentada que tiene su origen en la antigua Roma y que tradicionalmente se elaboraba con restos de pescado, sirve aquí como punto de partida para explorar nuevas posibilidades con otros ingredientes. Uno de los preparados de carne llevaba ya seis meses de maduración durante la visita y, aunque podía comenzar a utilizarse, Grávalos prefería dejarlo evolucionar.

El muestrario de fermentos que recibe al comensal nada más entrar al restaurante. Desborre

También han preparado miso a partir de garbanzos sobrantes de una comida. El objetivo es desarrollar potenciadores de sabor propios que permitan aportar profundidad y umami a las elaboraciones. "Es mi idea, porque al final definiremos mucho más nuestra propuesta, la haremos mucho más única", explica.

El control de cada preparación exige paciencia y seguimiento. La chef utiliza un pH-metro para comprobar la acidez y mantener las fermentaciones dentro de los parámetros de seguridad alimentaria. Algunas elaboraciones necesitan apenas dos semanas, mientras que otras, como las realizadas con huesos de fruta, pueden permanecer durante años. Las kombuchas, por su parte, tienen un ritmo más rápido y pueden consumirse en apenas cuatro días.

Un menú de 29 euros

Esta filosofía de aprovechamiento y respeto por el producto se traslada a la propuesta gastronómica del restaurante, donde la verdura no ocupa un papel secundario. La cocina trabaja con productores que cuidan el territorio y apuestan por modelos agrícolas y ganaderos regenerativos, desde La Huerta de Abril, en Bustarviejo, hasta los pollos de pastoreo de Poultree, en Cáceres, o la ternera ecológica de Finca Pajaretillo, en Cádiz.

Las pochas con escabeche de setas que forman parte del nuevo menú de mediodía de Desborre. Desborre

Ahora, Grávalos estrena un menú de 29 euros que funciona como puerta de entrada a su cocina. La propuesta comienza con tres entrantes: el torrezno suflé, elaborado con panceta de cerdo de pastoreo en dos cocciones; la croqueta verde de espinacas con pasta kataifi, y una reinterpretación del bocadillo de calamares, un guiño a la tradición madrileña que se presenta con pan chino casero, calamar a la romana y una mayonesa de limón y ajo asado.

Un torrezno suflado y adictivo, otro de los hits de Desborre. Desborre

A continuación llegan dos platos principales que cambian semanalmente en función de la temporada y de la disponibilidad de los proveedores. El recorrido termina con un postre. La intención es ofrecer una muestra de la identidad de Desborre sin renunciar a la flexibilidad que caracteriza su cocina.

Quienes quieran profundizar en el universo de la chef pueden optar por el Menú Vegetal (72 euros), completamente dedicado a la huerta, o por el Menú Petit (53 euros) y el Menú Desborre (110 euros), que incorporan también pescados y, en el caso del último, cordero.