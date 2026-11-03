En Copenhague, el agua forma parte de su ADN. En la capital de Dinamarca, situada en una de las 407 islas que componen el país, se navega, se nada y se disfruta alrededor de sus canales, que se convierten en punto de encuentro.

El próximo 5 de diciembre, verá la luz una gran obra que rinde homenaje al agua y a su idiosincrasia permanente en la ciudad. La capital danesa inaugurará KAI Water Culture House, un edificio de 5.800 metros cuadrados en la Isla de Papel que reúne diez piscinas, circuitos de bienestar y espacios culturales frente al puerto.

Diseñado por el estudio japonés Kengo Kuma & Associates junto con Cornelius Vöge Atelier for Architecture y Vilhelm Lauritzen Architects, el proyecto destaca por sus cinco torres de ladrillo artesanal, sus grandes ventanales y una propuesta que integra arquitectura contemporánea y vida junto al agua.

La Water Culture House al caer la tarde en Copenhague. Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen

El agua es el hilo conductor de una propuesta que va más allá de las instalaciones deportivas convencionales. Concebido como un equipamiento público, KAI integra espacios para nadar, jugar, relajarse y disfrutar del entorno marítimo de la ciudad. Su apertura se enmarca, además, en la transformación del frente portuario de Copenhague, que en los últimos años ha ido recuperando protagonismo como lugar de ocio, convivencia y actividad cultural.

Cinco torres frente al puerto

La Water Culture House desde la Paper Island de Copenhague. Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen

El edificio se organiza en torno a cinco torres de ladrillo artesanal, construidas con aproximadamente 300.000 piezas, que se elevan sobre una base acristalada. Sus volúmenes, concebidos en relación con las piscinas situadas debajo, generan espacios interiores de diferentes alturas y una silueta de cubierta irregular que rompe con la imagen habitual de un centro acuático.

The Valley Pool es la joya del IKA. Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen

En contraste con la textura de los ladrillos, los grandes ventanales de la planta inferior permiten que la luz natural penetre en el edificio y enmarcan las vistas del puerto. La relación entre arquitectura y paisaje se hace especialmente evidente en la Valley Pool, una piscina exterior ubicada entre las torres, en el primer nivel, que permite nadar al aire libre. A su lado, una piscina de inspiración onsen, los tradicionales baños termales japoneses, ofrece una experiencia de inmersión con vistas al agua del puerto.

La ubicación de Papirøen refuerza esa conexión con el paisaje urbano. Situada en un recodo del canal de Copenhague, la isla disfruta de vistas despejadas hacia el norte y el sur. Desde aquí se divisan lugares emblemáticos como el Palacio de Amalienborg, la Ópera Real Danesa, el Teatro Real y la Biblioteca Real, conocida como el Diamante Negro.

Diez piscinas para desconectar

En la planta baja habrá una piscina de natación de 25 metros, otra destinada a la enseñanza y tres piscinas infantiles de juego. La propuesta se completa en el primer piso con una piscina terapéutica, una de agua caliente, una de inmersión fría y las dos piscinas exteriores.

La Water Culture House está compuesta por diferentes piscinas. Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen

El bienestar también ocupa un lugar destacado. KAI contará con tres saunas, un baño de vapor y una piedra térmica, instalaciones que amplían la experiencia más allá de la práctica deportiva.

Para principios de 2027, el proyecto contempla zonas delimitadas para nadar y sumergirse en el agua, conectadas mediante un paseo de madera desde el que se podrá contemplar el Teatro Real y el parque de la Ópera.

Impulsada por la Fundación de la Casa de la Cultura del Agua de la Isla de Papel en colaboración con el Ayuntamiento de Copenhague y con el apoyo de la Fundación Nordea, la instalación forma parte de una estrategia más amplia para acercar el puerto a la vida cotidiana de la ciudad.