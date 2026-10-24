El aceite de oliva virgen extra (AOVE) sirve para mucho más que aliñar una ensalada o rematar una tostada. También puede convertirse en jabón, protagonizar una cata gastronómica o llevar al visitante hasta un olivo milenario.

En Jaén, donde el paisaje está marcado por millones de olivos, las X Rutas del Aceite invitan a descubrir todo lo que rodea al llamado oro líquido. Desde su elaboración hasta su relación con la cocina, el patrimonio y las tradiciones locales.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén, reúne 15 experiencias en once municipios hasta el 19 de diciembre.

El objetivo es ir más allá de la visita convencional a una fábrica de aceite. "Queremos que estas Rutas del Aceite sean mucho más que una visita a una almazara", explicó Francisco Javier Lozano, presidente de la asociación, durante la presentación de esta edición en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda.

Del olivar al neceser

Una de las propuestas es la de Notaliv Cosmética Natural, en Villacarrillo, que organiza un taller donde se podrá aprender a elaborar jabones, bálsamos labiales y sales de baño con AOVE.

La cosmética con AOVE es una de las actividades que ofrece el programa de rutas. E.E

El recorrido por la cultura oleícola continúa en Cortijo La Torre, en Arjona, con una visita al olivar, la almazara y el propio cortijo para conocer su historia. Oleícola San Francisco, en Begíjar, abre sus instalaciones para mostrar el proceso de elaboración del aceite y degustar distintas variedades de virgen extra.

Noviembre concentra buena parte de las actividades. La cooperativa San Vicente-Puerta de las Villas, en Mogón, propone una visita guiada acompañada de un desayuno con diferentes AOVEs. Al día siguiente, Oleícola Jaén AOVELAND, en Baeza, ofrece un recorrido por sus instalaciones y una cata para descubrir los matices que distinguen a los aceites.

El 14 de noviembre, la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe, en Úbeda, suma a su visita una degustación de aceites y quesos con el sello Degusta Jaén.

Una jornada entre aceitunas

El oleoturismo también permite poner los pies en la tierra y comprender el paisaje que hace posible la producción de aceite. El 15 de noviembre, Cortijo La Zarza, en Arroyo del Ojanco, organiza una ruta por su olivar ecológico que incluye la visita al Olivo Milenario de Fuentebuena. La jornada se completa con una cata de AOVEs y una comida tradicional serrana.

E·n la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, en Villacarrillo, la visita incluye la almazara, el espacio Aula-Oleo, el campo de variedades de olivo y el jardín botánico. Un día después, Hacienda Santa María (Olive), en Linares, abre las puertas de la Hacienda Santa María 1885, su olivar centenario y sus dos almazaras: la antigua, de 1935, y la moderna. La experiencia termina con una cata de aceites y cuatro platos de maridaje.

Las almazaras abren sus puertas para conocer sus olivares y disfrutar de catas de aceite. E.E

Para quienes prefieran pasar de la observación a la práctica, el 28 de noviembre llega una de las actividades más participativas. Aceites Guadalquivir SCA-Buensalud, en Villanueva de la Reina, propone recoger aceitunas en el olivar, visitar la fábrica, conocer el proceso de extracción y participar en el envasado.

Catas y cocina jiennense

El Restaurante Ermita Madre de Dios, en Úbeda, combina una visita guiada al edificio con una experiencia que incluye tres tapas maridadas con AOVEs, un vino de Jaén y una cata de aceites.

En Oleofer, en La Puerta de Segura, con una visita a la almazara y degustación de aceites; en Picualia, en Bailén, con un recorrido por las instalaciones, una cata y un tradicional guiso del tajo; y el 13, en la cooperativa Unión de Úbeda, con una visita guiada y un desayuno molinero.

El cierre llegará el 19 de diciembre en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda, con una cata de aceites amparados por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Jaén y un maridaje con productos de Degusta Jaén.

Diez ediciones después, las Rutas del Aceite siguen creciendo como herramienta para poner en valor los paisajes, las cooperativas, las empresas y la gastronomía jiennenses, según destacó Sole Román, gerente de la asociación.

Además, la iniciativa mantiene su dimensión solidaria: la recaudación íntegra de las actividades se destinará este año a la Asociación Síndrome 22q, dedicada a apoyar a las personas afectadas y sus familias y a dar visibilidad a esta enfermedad genética.