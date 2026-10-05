Durante tres días, Córdoba hablará de queso. Y no solo de los que se producen en Andalucía. Del 12 al 15 de noviembre, la capital cordobesa se convertirá en punto de encuentro internacional para el sector lácteo con la celebración del Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival, un evento que tendrá como gran reclamo el World Cheese Awards 2026, una de las principales competiciones internacionales dedicadas al queso.

Las cifras dan una idea de la dimensión alcanzada por esta edición: más de 5.000 quesos inscritos, procedentes de más de 44 países y de los cinco continentes, que serán evaluados por más de 300 jueces llegados de 50 países. Una participación récord que sitúa a Córdoba en el centro del mapa mundial del queso.

“Es fruto del trabajo que se viene desarrollando en nuestra provincia por parte de municipios como el de Zuheros”, ha señalado Félix Romero, delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, durante la presentación del encuentro. Para Romero, la celebración de los ‘Óscar del Queso’ supone también un reconocimiento a quienes llevan años trabajando para convertir a Córdoba en un referente del sector lácteo.

Muchos amantes del queso recorrerán este puente icónico de la ciudad. E.E

La proclamación del Mejor Queso del Mundo será el día 12 de noviembre. Y los expositores se podrán visitar durante los tres días. En ellos esperan clásicos europeos con denominación de origen protegida como el Brie de Meaux AOP o el Gouda curado holandés o joyas españolas como los curados de oveja o premiados azules.

Pero el festival no se limitará a la competición. El Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival contará con un espacio expositivo de dos plantas en el que participará alrededor de un centenar de empresas productoras y expositoras. Será un escaparate para conocer y comprar quesos artesanos y otros productos lácteos gourmet, abierto tanto a profesionales como al público general.

La programación incorporará también un Aula de Experimentación, concebida como un espacio para descubrir el queso a través de presentaciones, catas y maridajes protagonizados por productos de diferentes procedencias. Una manera de acercar al público la diversidad de un alimento que, más allá de sus distintas elaboraciones, reúne territorios, razas, técnicas y tradiciones.

Un encuentro para el sector

La dimensión profesional tendrá su propio espacio en los Foros de Innovación Lactoquesera y en Lactópolis, dos de los puntos de encuentro destinados a abordar los retos y oportunidades de una industria que busca ganar valor añadido, abrir nuevos mercados y avanzar en innovación e internacionalización.

“Vamos a hablar de innovación, de internacionalización y también, sin duda, de valor añadido y de la apertura de nuevos mercados”, ha destacado Romero, quien ha subrayado además el impacto económico y laboral de una actividad que genera empleo y oportunidades en el territorio.

Quesos de 44 países se dan cita durante tres días en Córdoba para elegir el mejor. E.E

El programa tendrá asimismo un componente institucional con el llamado Manifiesto de Córdoba, cuya lectura está prevista para el 14 de noviembre. Una declaración que se suma a la vocación del encuentro de poner en común las necesidades y perspectivas de un sector que reúne desde pequeños productores artesanos hasta empresas con presencia internacional.

Así, durante cuatro días —del 12 al 15 de noviembre— Córdoba no solo será escenario de una competición quesera de alcance mundial. Será también un lugar para probar, descubrir, comprar y debatir sobre queso. Una cita que conecta la tradición láctea de la provincia con la industria internacional y que pone a Córdoba, al menos durante unos días, en el centro de la conversación mundial sobre este alimento.