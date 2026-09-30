Madrid es la ciudad que congrega la mayor comunidad de hispanohablantes de toda Europa, y por ello las festividades del próximo puente de la Hispanidad 2026 en la región van a aunar cultura y gastronomía con el fin de compartir las riquezas culinarias.

El espacio escogido para el desarrollo de las actividades es la Explanada de Puente del Rey, al oeste de la ciudad, en la conocida ubicación de Madrid Río, cuyo acceso será libre y gratuito para que todos los visitantes puedan probar las recetas de restaurantes afincados en España, pero con la esencia de México.

Allí se ubicará el recinto del MadBlue River Fest, un conjunto de actividades gastronómicas, culturales, deportivas y artesanales. En él, Agave y Maíz, será el festival que presentará la cocina genuina de México y donde la comida se convertirá en el epicentro de la celebración.

Los tacos permiten integrar un sinfín de ingredientes en sus tortas. Adrián Arcos

Defensa de la autenticidad

La cocina tradicional mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la UNESCO, de hecho, fue la primera gastronomía distinguida bajo el amparo del organismo y a la que le siguieron la dieta mediterránea o la gastronomía francesa. Ingredientes como el maíz, los frijoles o el chile; y platillos como los tacos y los moles, representan a una de las culturas más extendidas.

Debido a lo anterior, desde la Fundación Casa de México en España crearon los Sellos Copil, una identificación que reconoce a aquellos restaurantes que practican esta cocina ancestral, desde su diversidad, sin renunciar a nada de lo auténtico.

La cocina mexicana es una de las más extendidas del mundo. Adrián Arcos

Además, va a tener lugar la mayor concentración de la alta cocina mexicana hasta la fecha en España, un total de 14 casetas seleccionadas por la organización estarán los cuatro días acercando la profundidad culinaria del país azteca y, por supuesto, cuentan con la garantía de representar, desde la singularidad, ese pedacito tan importante de la cultura mexicana. Entre ellas, todas con Sello Copil, se encuentra MAZÛL o la oferta de tacos de Regañadientes.

Por si fuera poco, debido a que el sector de los destilados de agave guarda una estrecha relación con la gastronomía del país, habrá propuestas cocteleras de autor y combinados a base de mezcal o tequila, entre otros.

Al ver los tacos, se comienza a salivar debido a su magnífica técnica de cocinarlos. Adrián Arcos

No faltarán las competiciones

Sin cocina Tex-Mex de por medio, serán tres los concursos que se extenderán desde el sábado 10 de octubre hasta la clausura del festival el lunes 12 de octubre. Cada uno de ellos bajo una elaboración distinta de la cocina mexicana como son los tacos, las tostadas y los cócteles. El espectáculo está garantizado, ya que los participantes en disputa llevarán a cabo sus platos en formato de show cooking sobre el escenario.

Aparte de los restaurantes mencionados anteriormente, en el certamen estarán presentes algunos de los más sonados de la ciudad como Valletako, ganador al Mejor Taco de Madrid en 2025, o Puntarena, reconocida por la Guía Michelin por su pulpo y sus cócteles de la casa.

Por otra parte, el domingo 11 a las 10:00h de la mañana la prueba 'Madrid Corre en Español' transitará por las calles de la capital al ritmo del tango, flamenco, cumbias e incluso mariachis ubicados al final del recorrido. Para quienes desean participar, aún están a tiempo de inscribirse en su página web por 16€ y recorrer, a través de sus 10 km, espacios tan conocidos como la cuesta de San Vicente.