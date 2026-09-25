La Feria de Arte Contemporáneo, Estampa, aterriza en Madrid hasta este domingo 27 de septiembre acompañada en esta ocasión de uno de los símbolos más representativos de España durante décadas: el toro de Osborne.

Donde hace apenas un par de semanas rodaban los coches de F1, ahora tiene lugar uno de los mayores puntos de encuentro de nuestro país en torno al galerismo y coleccionismo.

Y una de las exposiciones más llamativas es precisamente la que recoge el legado de un símbolo que ha visto pasar a millones de pasajeros a lo largo y ancho de las carreteras de la geografía española.

Los primeros o los últimos recuerdos de un viaje, pueden ser el paso de un toro. Mighuel

Nueve artistas

La muestra nace de la colaboración entre la empresa Osborne, y el proyecto de arte de Lucha de Gigantes, y pretende conmemorar los 70 años que el toro más famoso de España lleva acompañando a varias generaciones durante sus desplazamientos.

Bajo el lema "Del paisaje a la leyenda", la organización quiere que las familias compartan esos recuerdos a través del arte con la firme intención de "despertar emociones y activar recuerdos", como explican sus promotores.

Para esta ocasión se han seleccionado a nueve artistas contemporáneos para que reinterpreten a su manera la visión de esta imagen en distintas técnicas y estilos.

De esta forma, podemos ver la obra de Ángel Mateo Charris, Ciro Quintana, Cuqui Guillén, Jaime Sancorlo, Miguel Piñeiro, Nuno Raminhos, Óscar Seco, Sergio Mora y Vanessa Morata, que han sido los encargados de establecer un diálogo artístico entre los diferentes ángulos de concebir e interpretar el arte.

También habrá sorpresas más surrealistas para interpretar esta figura. Mora

Según Rocío Osborne, directora de la comunicación de la compañía, "esta colaboración permite reflexionar sobre cómo marcas icónicas evolucionan con el tiempo y siguen inspirando nuevos formatos de expresión artística".

Uno de los sentimientos más mencionados por los organizadores es la nostalgia, que aquí se convierte en un movimiento artístico pensado para remover recuerdos. "Menos teoría y más emoción" es el eslogan que se ha pensado para que el gran público contemple estas reinterpretaciones sin necesidad de una amplia explicación previa.

En la actualidad quedan 92 los toros repartidos por numerosas carreteras españolas de, prácticamente, todas las comunidades autónomas, pese a que en su momento llegó a haber unos 200 ejemplares. E incluso esta mítica silueta ha llegado a países como Japón, Dinamarca o México.

Con el paso del tiempo, las míticas figuras han sufrido reformas. Charris Amourfou

La entrada al recinto permite disfrutar , además de esta exposición, de la oferta de las galerías de arte que estarán por el pabellón 5 de IFEMA en un horario ininterrumpido de 12:00h a 20:00h. También se han organizado charlas, conferencias y foros con el arte contemporáneo como eje central.

La entrada general tiene un coste de 22 euros, mientras que jóvenes, desempleados y familias numerosas cuentan con un 50% de descuento. Mayores de 65 años, personas con discapacidad y menores de 12 años tienen el acceso gratis al evento.

Sin duda, un acto para acercar el arte contemporáneo al gran público.