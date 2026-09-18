Cinco títulos, cuatro de ellos en estreno mundial, articularán la sección Culinary Zinema durante esta edición.

El certamen propone este año un sugerente viaje que invita a recorrer desde la fascinante reinterpretación de la cocina andalusí en el restaurante Noor de Córdoba hasta la despensa más pura y marinera de las Islas Baleares, a través de la tradición de Mallorca.

La pantalla también rendirá tributo a la huella imprescindible del chef Pedro Subijana en la trastienda de la Nueva Cocina Vasca, explorará los secretos del vino entre los viñedos de Borgoña y desvelará la íntima propuesta del maestro de sushi Yasuhiko Mitani en Tokio. Todas las obras competirán por el Premio Culinary Zinema, dotado con 10.000 euros.

La sección, que maridará el lenguaje audiovisual con cinco cenas temáticas, ha sido presentada en el Goe-Gastronomy Open Ecosystem por Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, y José Luis Rebordinos, director del Festival, bajo el patrocinio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.

Presentación de Culinary Zinema con Joxe Mari Aizega y José Luis Rebordinos. E.E

Las cinco películas a competición

La velada inaugural correrá a cargo de "Noor: Cocinar pasados posibles", dirigida por la dupla creativa compuesta por Carlos Velasco y Kate Hu, un metraje que profundiza en cómo Paco Morales y Paola Gualandi resucitan la memoria de Al-Ándalus desde la vanguardia gastronómica.

El cierre de esta edición lo rubricará "Mallorca, un receptari", de Pablo Bujosa Rodríguez, una mirada pausada a los pueblos de la isla para ensalzar su recetario popular con ingredientes de proximidad.

Joxe Mari Aizega y José Luis Rebordinos junto al cartel de Culinary Zinema. Culinary Zinema

El marco de competición se completa con "MITANI - The Marriage of Sushi", de Keita Ideno e Ivan Kovac, que abre las puertas del cotizado rincón tokiota de Yasuhiko Mitani; "Burgundy", de Michael Dweck y Gregory Kershaw, que recala en el certamen tras su paso por Venecia para plasmar el culto vitivinícola borgoñón; y "Subijana, más allá de un bigote", de Jorge Fernández Mayoral y Jesús Javier Ruiz Aquerreta, un retrato conmovedor de una de las figuras clave en la gastronomía española.

Cenas temáticas y venta de entradas

Fiel a su identidad, Culinary Zinema trasladará las sensaciones de la pantalla a la mesa mediante una serie de cenas diseñadas para grupos reducidos de diez personas por mesa, propiciando el encuentro y la conversación.

Las instalaciones del Basque Culinary Center acogerán estas experiencias elaboradas con el apoyo del alumnado y profesorado, salvo la velada firmada por Yasuhiko Mitani, que se celebrará en el Goe con un pase restringido a 16 comensales.

Acceso a las proyecciones del Festival de San Sebastián (SSIFF) en el Kursaal. E.E

Las cenas seguirán un calendario temático: el 22, Morales y Gualandi elaborarán el menú tras "Noor"; el 23 habrá doble sesión, con Mitani junto a APAR por un lado y con Lizarraga, Jiménez y Belotti rindiendo homenaje a la cocina francesa tras "Burgundy" por otro; el 24, Atxa, Ruiz, Lamo y Yárnoz cocinarán en honor a Subijana con postre de Gorrotxategi; y el 25 clausurarán Solivellas y Genestra.

Las entradas se pondrán a la venta este viernes 28 de agosto a las 10:00 horas a través de sansebastianfestival.janto.es y tickets.kutxabank.es. Tendrán un precio de 90 euros, a excepción de la cita exclusiva con el chef Mitani, fijada en 175 euros.