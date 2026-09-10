Quién diría a los madrileños que casi 50 años después la Fórmula 1 volvería a la capital de España. Son muchas las generaciones que nunca han vivido un acontecimiento como este, y quienes lo vieron en el casi olvidado Circuito del Jarama, vuelven a sonreír tras casi medio siglo.

Tanto la oferta como la demanda de experiencias relacionadas con la F1 se disparan, son muchos quienes se han quedado sin entrada bien por los precios altos, o porque los tickets volaron en escasas horas.

Ante la necesidad de cubrir las expectativas que ha generado en la ciudad el desembarco de la F1, espacios como Only YOU Hotels acercan a la ciudadanía el sentir de los coches recorriendo MADRING.

La fachada moderna y sobria del imponente Only YOU. E.E.

Gaming, gastronomía y entretenimiento

La multifacética experiencia surge de la colaboración entre el propio hotel y Red Bull Curates, una iniciativa de la marca Red Bull en busca de un marketing relacionado con la cultura y el arte.

Viernes, sábado y domingo; los días en los que los F1 encenderán sus motores, la experiencia The Guest House traslada el sentir de la F1 a un espacio confeccionado para vivirlo sin tener que acudir al propio circuito.

La idea principal es que todas aquellas personas que, desde un punto de vista económico, no se hayan podido costear el ir al circuito, y desean que la emoción de la F1 suscite adrenalina en ellos, puedan percibir un pedacito de la F1 de cerca.

La terraza perfecta para ver y saborear la F1. E.E.

Cada rincón del hotel tendrá una función diferente que, unidos, formarán un universo cercano a la F1.

El primero de ellos, denominado La Parrilla, se convertirá en un lugar diseñado para los aficionados a los videojuegos y simuladores reales. Un sinfín de máquinas recreativas y arcades estarán abiertos los tres días de 10:00h a 21:00h sin interrupciones para sentirse como un piloto de F1 sin licencia previa.

Los coches y sonidos reales sin programadores, podrán verse circular por el asfalto de MADRING en la Tribuna Watch Party en los exteriores del hotel que, gracias a la bajada de temperaturas esperada en la capital, permitirá disfrutar de la carrera al aire libre.

Para poder sentir en primera persona este entorno a medio camino entre lo idílico y lo emocionante para vivir la F1, el hotel abrirá un cupo de inscripciones limitado y totalmente gratuito para quienes deseen acercarse al efervescente barrio de Chueca de 14:00h a 17:00h los días 12 y 13.

La mejor hamburguesa del mundo. Simple pero deliciosa. E.E.

Para redondear un sábado y domingo que vienen cargados de gran expectación y entusiasmo, no faltará un complemento gastronómico a la altura.

Una de las cadenas de las que más se está hablando de un tiempo para acá en Madrid, Hundred Burgers, quienes cada no muchos meses continúan abriendo locales fuera de Valencia, ciudad natal del proyecto, ofrecerá una hamburguesa y una bebida por persona para amenizar los momentos en los que los F1 se lleven todas las miradas.

Su hamburguesa "Singular" es la mejor hamburguesa del mundo en 2026 según The World´s Best Burgers, un buen pan y una muy buena carne combinados con ligeros toppings que la convierten en adictiva.