Con motivo del regreso de la máxima categoría de automovilismo internacional a Madrid, son muchas las experiencias que desean transmitir la emoción competitiva desde diferentes perspectivas, desde un ambiente más informal a espacios exclusivos.

Dentro de este último, aparece el plan propuesto por el Hotel Rosewood Villa Magna para atraer a clientes que buscan una experiencia muy cercana con la F1 sin renunciar al más mínimo detalle de lujo.

Mientras que otros restaurantes y hoteles promueven experiencias donde vivir la F1 dentro de sus instalaciones, Rosewood va más allá: permite ver la carrera desde una vista privilegiada, compartir espacio con la escudería Racing Bulls y buena gastronomía.

Emplatados a la altura del lugar en Las Brasas de la Castellana. E.E.

Una experiencia redonda

Se trata de una propuesta que permite a los visitantes disfrutar de un fin de semana en una estancia cómoda de alto standing sin perderse nada de la F1, ya que el pack incluye traslado al circuito de Madring durante los tres días que los coches pisarán el asfalto madrileño.

Los visitantes podrán disfrutar de una de las mejores vistas del circuito desde el VIP Box al final de la recta principal. Además, en el circuito tampoco faltará la buena comida, con un catering exclusivo los tres días de competición.

Rodeados de una importante esfera gastronómica, el hotel ofrece a sus huéspedes un desayuno completo a la carta en el restaurante Las Brasas de Castellana, ubicado dentro del propio recinto, con múltiples opciones de bollería casera, embutidos ibéricos y elaboraciones con huevos camperos como sus Huevos a la Flamenca.

La tranquilidad marca el ritmo en el hotel Rosewood. Kelly Ng

Los alojamientos prometen un lujo sin escaparates, habitaciones íntimas y cuidadas hasta el más mínimo detalle tanto en su formato individual como doble en el Paseo de la Castellana.

Los precios se elevan a la altura del servicio para los días 11, 12 y 13; el pack completo en habitación premier individual alcanza los 5.340€, mientras que en la habitación doble llega hasta los 6.587€. A estos precios hay que sumarle, en ambos casos, un 10% de IVA no incluido inicialmente.

Los exteriores cuidados mantienen el lujo por todos los rincones. E.E.

Oferta gastronómica completa

El hotel se caracteriza por albergar varios restaurantes en sus diferentes plantas. El chef cántabro Jesús Sánchez, trae la alta cocina de Cantabria al corazón de Madrid. De hecho, estas semanas está de estreno con su nueva temporada en la que redescubre las comidas al aire libre.

El espacio de Tarde.O, un lugar idílico para conversar. E.E.

La pastelería también tiene su espacio inspirándose en la tradición cafetera y dulces madrileños, así como picoteos propicios para los últimos picos del verano. Y, aprovechando el buen tiempo que sigue sobre la ciudad de Madrid, una oferta de cócteles de autor completa los atardeceres madrileños desde la terraza de Tarde.O dentro del propio hotel.