El acontecimiento del verano está a la vuelta de la esquina y con él surgen numerosas formas de disfrutarlo en los diferentes puntos del país. El eclipse solar será el primero en la península Ibérica en más de un siglo en ser totalmente visible en gran parte de España entre las 19:30 y las 21:00 según la zona.

Al tratarse de un suceso excepcional, el interés de la población y turistas de todas partes por disfrutar al máximo de la experiencia ha generado una gran conmoción.

Las recomendaciones son claras: buscar el horizonte oeste en un sitio alto que no tape la visibilidad y usar siempre gafas especiales y homologadas para mirar al sol sin dañar los ojos. Para vivir este fenómeno desde ubicaciones privilegiadas, estos son algunos de los mejores hoteles en las diferentes zonas del país:

1.Abadía Retuerta LeDomaine (Valladolid)

Desde el corazón del valle del Duero, el hotel y la bodega, que celebra este año su 30º aniversario, han diseñado una propuesta exclusiva que combina divulgación astronómica, enología, gastronomía y naturaleza en uno de los enclaves más espectaculares de Castilla y León.

LeDomaine se convierte en el escenario perfecto para el evento. Abadía Retuerta LeDomaine

La iniciativa dará comienzo a las 19:00 horas con la observación del eclipse guiada de la mano de un experto, que acompañará a los huéspedes durante el fenómeno. Durante aproximadamente dos horas, los participantes podrán disfrutar de un aperitivo acompañado por una selección especial de vinos DOP Abadía Retuerta, así como cócteles y refrescos.

2. AC Hotel Oviedo Forum

En Asturias, el atractivo del paisaje verde, la tradición y una energía tranquila, se convierte en una opción perfecta para quienes quieran vivir el eclipse desde el norte peninsular. Una oportunidad para combinar naturaleza, cultura y para consolidar un recuerdo magnífico en el singular hotel.

3. Abadesa (Burgos)

Seguimos con el prestigioso Hotel Asador Abadesa situado en la localidad de Villagonzalo Pedernales, a pocos kilómetros al sur de Burgos. El cielo ofrecerá un espectáculo único y la provincia será uno de los pocos lugares de España donde podrá disfrutarse al 100 %.

Un alto en el camino para disfrutar de la mesa Restaurante Hotel Abadesa

Para celebrarlo, el asador de Guillermo Martínez de Marigorta y María Rodríguez, ha preparado una oferta gastronómica con un precio de 115 euros por persona. El menú incluye un cóctel con ostras Amélie, jamón ibérico Arturo Sánchez, tartar de bonito, vieira, Black Angus a la brasa y otros bocados creados para la ocasión, todo acompañado de Champagne Pol Roger y una cuidada selección de vinos.

4. La Casa del Presidente (Ávila)

Miembro del Small Luxury Hotels of the World (SLH), el establecimiento ofrecerá todo un plan completo de experiencias. La jornada comienza con una visita a las bodegas de Alta Pavina, situada en el municipio de La Parrilla. Allí se podrá realizar una cata de vinos acompañada de un picoteo de platos realizados por el chef Diego Sanz del restaurante Caleña.

Un brindis entre historia y tradición. La Casa del Presidente

Durante la visualización del eclipse los asistentes contarán con la explicación de un astrónomo y gafas especiales para la visión del mismo. Para finalizar la experiencia, el día siguiente el hotel ofrece un desayuno casero con productos de la zona.

5. Hacienda Zorita Wine Hotel (Salamanca)

Situado en el valle del río Tormes, el alojamiento salamantino propone una experiencia ligada al territorio y al ritmo del lugar, en un espacio pensado para desconectar donde el tiempo se vive sin prisa. Desde el propio hotel podrá vivirse un eclipse parcial de gran magnitud.

El refugio rodeado de naturaleza. Hacienda Zorita Wine Hotel

Más allá del fenómeno astronómico, se puede completar la estancia paseando entre naturaleza, bañándose en sus albercas, disfrutando de sus catas de vino o disfrutando de su cocina basada en producto local y de temporada.

6. Hotel Saratoga (Mallorca)

Ubicado entre el casco antiguo y el mar, el complejo invita a disfrutar de este día al máximo gracias a su ubicación elevada y sus vistas completamente despejadas, que lo convierten en un escenario excepcional para disfrutar del eclipse de sol.

Un baño con vistas al Mediterráneo. Hotel Saratoga

Situado en la octava planta, el Sky Bar ofrece una panorámica de 360 grados que reúne algunos de los grandes iconos de Palma. Desde allí, las vistas a la ciudad y al cielo estrellado permiten sacar el máximo partido a este suceso mientras se disfruta de una buena cena.

7. Coral Menorca

Junto a la brisa marina y el cálido atardecer, el restaurante localizado a tan solo diez minutos de Ciutadella propone un lugar clave no sólo para ver el evento sino para también saborearlo.

El sol cae en Menorca y se posa en el restaurante Coral. Coral Menorca

El chef Federico Giomi ha diseñado dos menús exclusivos, -el menú Tierra & Mar y otra versión vegetariana-, para hacer posible el disfrute de todos los públicos. Con un precio de 220 € por persona, incluye pan, agua y una copa de champán de bienvenida, -o un cóctel sin alcohol-, además de la exquisita minuta seleccionada con mucho rigor para la velada.

8. OKU Ibiza y Nikki Beach

Para terminar con este listado no se podía dejar a un lado el encanto isleño de Ibiza. Con motivo de este acontecimiento excepcional, OKU Ibiza ha diseñado una programación especial que invita a conectar, a lo largo de toda la jornada, con la energía de este fenómeno astronómico.

Más que una piscina, un refugio de serenidad donde el descanso y la meditación se unen para revitalizar cuerpo y mente. OKU Ibiza

Comenzará a las 9:00h con una sesión de yoga seguido durante todo el día con una selección especial de tratamientos de spa de 30 minutos. La agenda se completará con una estación de tarot junto a la piscina a partir de las 16:00h; y un ritual especial de meditación, antes de desplazarse a las 19:30h al lugar de observación.

Por otro lado, el lujoso club de playa: Nikki Beach, junto a Ibiza Hike Station, organiza una caminata hacia un punto panorámico para ver de la mejor manera este evento tan esperado. Se entregará una mochila con gafas especiales para ver el eclipse y auriculares con música que favorezcan la comodidad del itinerario.