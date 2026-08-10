No es de sorprender que una ciudad como Mérida destaque por su diversa y rica oferta gastronómica. Este año, durante la 72.ª edición del festival, el Parador de Turismo Vía de la Plata, se suma con una experiencia única que une cultura, historia y patrimonio culinario.

Esta iniciativa propone un menú que rinde homenaje a la histórica interpretación que Margarita Xirgu realizó del célebre personaje de Eurípides. El titulado como: "Menú Medea", que estará disponible hasta el 30 de agosto, ha sido elaborado con tal precisión que consigue recrear la cocina tradicional de la antigua Roma con recetas auténticas, pero reinterpretadas y adaptadas a la actualidad.

La obra de Medea, escrita por Eurípides en el siglo V a. C, aborda temas como la pasión, la traición y la venganza desde una mirada profundamente humana. Y la carga emocional que asumió la actriz Margarita Xirgu en 1933, la ha convertido en un referente del teatro trágico.

Los primeros bocados trasladan al comensal a la tradición culinaria de la Antigua Emérita Augusta. Parador de Mérida.

La adaptación de Unamuno en ese año, en plena república, constituyó la primera representación de la época moderna en el Teatro Romano de Mérida y la recuperación de este histórico recinto para la escena contemporánea.

De ahí nació el Primer Festival de Arte Clásico de Mérida y, con la actriz Margarita Xirgu como inspiradora y musa de la renovación, ya que la aportación de la actriz catalana supuso un antes y un después en la escena española.

Como representación del periodo clásico en el que se gestó la obra, el Parador ha diseñado un menú inspirado en el tradicional convivium o banquete romano, evocando la época de mayor esplendor de Augusta Emerita.

Habitaciones que combinan confort y esencia clásica. Parador de Mérida

El singular diseño del menú establece un diálogo entre el pasado y el presente conectando patrimonio y tradición con innovación y exquisitez.

Entre su minuta, que sigue un orden riguroso, su comienzo denominado como gustatio se caracteriza por el cremor pisorum more Vitellii (crema de guisantes al estilo de Vitelio), un plato inspirado en el emperador romano célebre por su afición a los banquetes; seguido de cassata oplontis (ensalada de queso, frutos secos y miel) y epityrum (paté de aceitunas negras).

Continúa la prima mensa (platos principales), que incluye globuli thynni cum menta et garo (albóndigas de atún con crema de marisco) y porcellus segoviensis assus more Vitellii cum malis persicis (cochinillo de Segovia asado al estilo Vitelio con manzanas persas).

Para terminar, su secunda mensa (postres), ofrece lac fritum (leche frita) y patina dactylorum et sapae (patina o cazuela de dátiles y arrope).

El broche final combina tradiciones y sabores de la época. Parador de Mérida.

Esta cita homenaje a Xirgu y Medea podrá disfrutarse dentro del paquete especial de media pensión que el Parador ofrece durante la celebración. Las entradas para las representaciones no se incluyen con la oferta, pueden adquirirse a través de la página oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Como añadido, los clientes del Parador de Mérida y los Amigos de Paradores disfrutarán de un descuento exclusivo del 25% en todas sus funciones del festival consultando en la programación.

Las reservas pueden realizarse a través de la web de Paradores o contactando directamente con el Parador de Mérida en el teléfono 924 31 38 00 o en el correo electrónico merida@parador.es.