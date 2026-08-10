Las noches de agosto tienen esa capacidad de transformar cualquier plan en una experiencia memorable. El próximo 26 de agosto, se proyectará en la azotea de Four Seasons la película de F1, una experiencia que transforma su emblemática terraza en un cine gastronómico de verano con vistas al skyline madrileño.

Por otro lado, el 28 de agosto será el turno para Grease, en el Palacio Tondón, La Rioja. La emisión tendrá lugar en su restaurante: Gran Reserva, que celebrará una velada al aire libre en su terraza junto al río Ebro con el mítico filme en versión original con subtítulos en español.

Con esta iniciativa, Gran Reserva amplía su programación estival y reafirma su apuesta por ofrecer propuestas que combinan el buen comer, con vino, paisaje y cultura en un entorno privilegiado. En el caso del Four Seasons, cerrará su sesión de cine veraniego con una de las producciones más esperadas del año, protagonizada por Brad Pitt.

Entre mesas iluminadas y el perfil de la gran ciudad, el anochecer cobra un sentido cinematográfico. Four Seasons Madrid

Una velada entre estrellas

La programación de Dani’s Cinema Club, iniciativa que nace con Dani García, dueño del restaurante del complejo Dani Brasserie, cuenta con un formato de aforo reducido de 30 asistentes por sesión. Cada encuentro se completa con una atmósfera propia construida a través de la decoración, el servicio y pequeños detalles inspirados en la historia que se proyecta.

Es ese preciso listado de platos el que convierte cada puesta en escena en una ocasión especial e inolvidable. El Grupo Dani García, que nace en 2014, ha encontrado el lugar perfecto para la alta cocina, las brasas y la hotelería, donde la visión vanguardista y el gusto por el buen hacer que comparte con sus socios se transforma en cocina de alta gama.

Donde el séptimo arte encuentra su escenario. Four Seasons Madrid

El lujoso hotel de cinco estrellas situado en el centro de Madrid que ocupa siete edificios históricos renovados y ofrece 200 habitaciones y suites, mantiene el compromiso de excelencia, respeto por el medio ambiente y la confluencia de la tradición y la innovación, englobando los valores por los que se rige la hospitalidad que marca la cadena hotelera en todas sus sedes a nivel mundial.

La copa que acompaña la escena

Por otra parte, en el Autograph Collection, la representación cinematográfica del clásico musical comenzará a las 20.30 horas, siendo las 21.00 horas su hora exacta de inicio. El distinguido establecimiento de cuatro estrellas junto a su refinado restaurante, Gran Reserva, propone una de las experiencias más singulares para despedir el verano en La Rioja alrededor de viñedos y con una cuidada selección de vinos D.O.P. Rioja.

Para disfrutar al completo del evento, este incluye un menú exclusivo inspirado en el universo del cine. Diversas propuestas como nachos con pulled de cordero, alitas Buffalo, un perrito de salchichón a la brasa y palomitas caseras con dulce de leche de oveja, te harán sumergirte en el más profundo costumbrismo estadounidense.

Cada velada se convierte en un recuerdo inolvidable. Four Seasons Madrid

Esta propuesta gastronómica tiene un precio de 65 euros por persona. El establecimiento busca poner el foco en el producto local y en la reinterpretación contemporánea de la cocina riojana, incorporando ingredientes de proximidad y referencias gastronómicas del territorio concebido para una ocasión tan especial.