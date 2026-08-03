Hay formas de disfrutar del verano más allá del sol y la playa. Esta iniciativa de entrenamiento integral que nace con Inés Jiménez, fundadora de Arde Barre Studio, tendrá su sesión el próximo 8 de agosto.

El resort, situado en Marbella, destaca por sus increíbles instalaciones de ocio como su piscina principal de 52 metros, ha decidido renovar de nuevo esta propuesta que integra gastronomía, bienestar y experiencias que trascienden el descanso tradicional.

Entre el azul del mar y el confort contemporáneo. METT Marbella-Estepona

Esta es una gran forma de disfrutar de uno de los principales destinos europeos para el turismo de bienestar gracias a su clima privilegiado durante gran parte del año, su oferta hostelera de alta gama y sus espacios al aire libre ideales para la práctica deportiva.

Esta cultura de bienestar basada en el equilibrio y la conexión personal, no solo genera un alto gasto calórico, proporciona también una notable mejora en la fuerza y la definición muscular. Además, potencia la coordinación, el equilibrio e incrementa la flexibilidad y la resistencia cardiovascular, lo que lo hace una experiencia digna de bienestar.

Esta práctica que se originó hace casi medio siglo por la bailarina alemana Lotte Berk, combina movimientos de ballet, pilates, yoga y entrenamiento funcional, y ofrece inmensos resultados de mejora para una disciplina segura, efectiva y accesible. Por otro lado, eleva la calidad de vida y promueve tanto la estabilidad mental como el bienestar integral.

Esto es solo una actividad más de las muchas que ofrece el hotel en su calendario de verano. El METT Marbella no solo resalta por ser un lujoso establecimiento de cinco estrellas en primera línea de playa, sino por ofrecer una visión de lujo contemporáneo y hospitalidad lifestyle, con áreas dedicadas a servicios de bienestar como MOI SPA (con productos Natura Bissé y piscina cubierta) y el gimnasio Raise Fitness & Wellness.

METT Marbella - Estepona x Arde Barre METT Marbella-Estepona

Sus sesiones impartidas por su fundadora, quien aporta una visión innovadora del barre desde la fisioterapia, combinan técnica, fluidez y presencia, e invita a los participantes a activar su fuerza interior frente a las maravillosas vistas de la Costa del Sol.

El estudio principal de este exclusivo gimnasio boutique se encuentra en Madrid, en un entorno que ofrece una oportunidad única para desarrollar tus habilidades atléticas. Y lo que hace ese sello distintivo a este disciplinado estudio es, precisamente, ese enfoque fisioterapéutico, el cual destaca por su originalidad.

Más allá del ejercicio, el hotel alberga el Isola Restaurant (cocina italiana), sabores griegos (Ammos) y el espacio Azure Beach que cuenta con opciones de inspiración asiática o mediterránea. Su instalación se complementa con DJs, camas balinesas y cabañas junto al mar, lo que hace de esta experiencia toda una combinación de relajación, deporte y diversión magnífica para disfrutar en el Mediterráneo.