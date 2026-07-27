Tras el éxito generado el año pasado, el evento vuelve de nuevo con el mismo formato que nació en 2025. De julio a septiembre, el evento acogerá propuestas de cocina vasca, argentina, cubana, latinoamericana, vanguardia española, parrilla y fusión latina en formato pop-up y residencia.

La iniciativa abrirá su cocina a chefs invitados, proyectos personales y propuestas gastronómicas en residencia. Es precisamente su espacio caracterizado por la cercanía e informalidad, lo que fomenta la libertad creativa y el espíritu de mercado de quienes pasan por sus fogones.

La propuesta se caracteriza por una programación cambiante, con fechas concretas y menús efímeros que permiten al público acercarse a cocinas muy diferentes entre sí. Desde recetas tradicionales revisadas hasta platos innovadores de fusión, el espacio se transforma en un punto de encuentro para descubrir nuevas miradas culinarias.

La fusión de España y Perú en un mismo plato. Muérdeme las tapas, Recetas sin pasaporte

Tres noches de cocina de autor

Durante los próximos días: 31 de julio, 1 y 2 de agosto, el cubano Rafa Baro propone una cocina que nace del cruce entre sus raíces caribeñas, la técnica contemporánea y el respeto por el producto y la tradición. Su menú degustación constará de entre cuatro y cinco platos que incorporan influencias de la brasa argentina, la cocina española y la costumbre hogareña.

El actual jefe de cocina de Insurgente y afincado en Madrid planteará una historia gastronómica en torno a los puntos de encuentro entre Euskal Herria y una Habana cincuentera y gozadora. Son sus 15 años de experiencia lo que refuerza su profesionalidad y puesta en escena en cada una de sus preparaciones.

Rafa Baro ilustra sus creaciones de una forma coloquial y exquisita. Insurgente

Con Tokyo Naitz, el pop-up del chef destaca por su inmensa personalidad y su meticulosa sencillez. La libertad y el placer de cocinar con amigos y para amigos es lo que define esa cocina de ida y vuelta tan singular y propia de él.

Otras experiencias culinarias

Sin embargo, no es solo Baro el que llega con una oferta ingeniosa y original. El mes de agosto estará protagonizado por representaciones como Fervere, por Pablo Iribarren y Daniel Puente, que une la vanguardia que reinterpreta con la cocina española clásica, o Muérdeme las tapas, Recetas sin pasaporte, una residencia de fusión latina liderada por Dayanna Castro y Estefanía López.

Una propuesta que combina memoria vasca, producto, técnica y una lectura personal de la cocina contemporánea. Cappo

El acontecimiento ha sido también destacado por figuras como Borja Gorostiza Uranga y Andoni Arias con Goiherri, con una idea inspirada en la cocina vasca y toques asiáticos. Por otro lado también, Maggie Rovella, la cocinera argentina que une técnicas asiáticas con cocina latinoamericana y mediterránea.

Además, será el propio equipo de Rapaz quien presenta el 21 y 22 de agosto: BBQ Rapaz, con una sugerencia pensada para disfrutar de una cocina directa, informal y de verano. La programación se retomará en septiembre con L’Club by Órbita, una propuesta liderada por Carlos Gómez que explorará la cocina tradicional latinoamericana con flashes mediterráneos.