La firma barcelonesa abre una nueva etapa de crecimiento en el hotel con su oferta de café especialidad, repostería tradicional y una cuidada propuesta salada. El establecimiento continúa ultimando todos los detalles para su esperada apertura este verano, incorporando así un espacio gastronómico único como este.

Después de la reciente inauguración de BLESS Ibiza The Site, el nuevo complejo de la marca de lujo BLESS Collection Hotels llegará próximamente a la ciudad catalana para convertirse en un nuevo punto de encuentro donde coincidirán la mezcla de hospitalidad, diseño, cultura y gastronomía.

Esta fusión se trata, además, de la primera vez que la prestigiosa marca desarrolla este concepto dentro de un hotel. Tras ser reconocida por generaciones locales y visitantes, Hofmann, famosa por sus croissants, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la gastronomía europea en pastelería y en esta ocasión compartirá espacio con uno de los proyectos hoteleros más esperados de la temporada.

Un recibimiento sereno que refleja el carácter del lugar. E.E

Un capricho para el recuerdo

La propuesta llega a BLESS Barcelona con algunas de sus creaciones más emblemáticas, como sus icónicos croissants artesanales rellenos, elaborados mediante un delicado proceso de laminado; además de una selección de bollería, pasteles, chocolatería y especialidades de temporada.

Esta oferta se completa con bocadillos y sándwiches elaborados con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Dicha iniciativa ha sido desarrollada junto con el equipo del restaurante que ha sido galardonado con una estrella Michelin desde hace más de 20 años consecutivos.

Cada bocado es el resultado de una cuidada combinación de técnica, creatividad y oficio. E.E

El espacio también contará con una abundante selección de productos para llevar de regalo. Entre ellos, se incluirán galletas artesanales, bombones y otras creaciones que reflejan el saber hacer de una marca que lleva más de cuatro décadas siendo un referente de la gastronomía de Barcelona.

Esplendor y calma al alcance

El edificio de lujo cinco estrellas cuenta con 119 habitaciones y suites minuciosamente diseñadas con una estética mediterránea digna de una estancia acogedora y cálida. Su ubicación situada en la intersección con el Paseo de Gracia lo convierte en un oasis de calma en pleno centro financiero.

Para una mayor comodidad, cuenta con un gimnasio disponible las 24 horas del día durante toda la semana y con un espacio wellness para relajarse y combatir el estrés urbano. Además, las mascotas son bienvenidas gracias a su política dog friendly que hace que todos sus huéspedes disfruten de la estancia.

La luz, los materiales nobles y la calma definen un espacio pensado para disfrutar sin prisas. E.E

Por otro lado, su espectacular piscina permite disfrutar del sol veraniego y de sus vistas privilegiadas de la ciudad. Cabe mencionar también que cuenta con un servicio de room service de amplia selección de platos elaborados con producto de calidad y presentaciones impecables.