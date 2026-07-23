La plataforma 50 Best Discovery, una de las guías digitales de referencia para viajeros y aficionados a la alta gastronomía, amplía su selección con más de 650 nuevas incorporaciones de todo el mundo.

Entre ellas, España suma 11 nuevos establecimientos —seis restaurantes, dos bares y tres hoteles— que pasan a formar parte de este exclusivo escaparate internacional, elaborado a partir de las votaciones de los expertos que integran las academias de The World's 50 Best.

La actualización de julio de 2026 supone además un importante crecimiento para la plataforma, que supera ya los 3.500 establecimientos repartidos en más de 800 ciudades y localidades de todo el mundo.

La gran novedad de esta edición es la incorporación de los viñedos como nueva categoría, con más de 190 bodegas de prestigio internacional incluidas por primera vez.

Aunque 50 Best Discovery no es un ranking en sí mismo, sí funciona como una guía altamente seleccionada que reúne restaurantes, bares, hoteles y ahora también bodegas que han recibido un número significativo de votos por parte de los profesionales encargados de confeccionar las distintas listas de The World's 50 Best.

Su objetivo es ofrecer una radiografía global de las experiencias gastronómicas y hoteleras más recomendables del momento. Esta nueva selección refresca el despliegue de opciones que marcan la hoja de ruta cuando toca hacer las maletas y descubrir nuevos rincones del mundo.

Un refuerzo para el prestigio gastronómico del país

Un templo gastronómico que espera al otro lado del Manzanares. Restaurante Osa.

Desde Madrid entran en la plataforma OSA, uno de los proyectos más personales y creativos de la capital, y Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz, que ha revolucionado la cocina japonesa contemporánea con una propuesta muy personal.

También figura Bascoat, mientras que Barcelona aporta dos nombres imprescindibles: Mont Bar, uno de los restaurantes más influyentes de la nueva cocina urbana, y Compartir Barcelona, heredero del espíritu de Disfrutar y El Bulli.

Completa la selección Bar Néstor, en San Sebastián, convertido desde hace años en una referencia imprescindible gracias a una cocina de producto aparentemente sencilla, pero ejecutada con enorme precisión.

Desde Barcelona, Mont Bar, está en el radar de la plataforma 50 Best Discovery, junto a otros establecimientos españoles. Mont Bar

La nueva coctelería y hotelería española

La actualización también reconoce el auge de la coctelería nacional con la incorporación de Aldea y Devil's Cut, dos establecimientos que reflejan la evolución de la escena española y su creciente proyección internacional.

Su presencia confirma el peso que está adquiriendo España no solo como destino gastronómico, sino también como referente para los amantes de la mixología.

De la barra de Devil's Cut, en Madrid, cuesta siempre marcharse. Devil's Cut

El apartado hotelero vuelve a estar liderado por Barcelona, que consigue situar tres establecimientos en la plataforma: Almanac Barcelona, Mandarin Oriental Barcelona y Soho House Barcelona.

Los tres destacan por ofrecer propuestas que van mucho más allá del alojamiento, combinando restauración de alto nivel, diseño, experiencias gastronómicas y una marcada identidad local, factores cada vez más valorados por los expertos de 50 Best.

El lujo sobrio y elegante cabe entre cuatro paredes. Almanac Barcelona

La actualización de 2026 incorpora más de 210 restaurantes, 110 bares, 130 hoteles y 190 viñedos, además de ampliar la presencia de nuevos destinos gastronómicos en países como Armenia, Kirguistán o Jamaica.

Europa continúa reforzando su protagonismo, con nuevas incorporaciones en Francia, Italia, los países nórdicos y España, mientras América Latina, Oriente Medio, Asia y Oceanía siguen ampliando su representación con restaurantes, hoteles y bares repartidos por algunos de los destinos más interesantes del panorama gastronómico internacional.

Con estas once nuevas incorporaciones, España vuelve a consolidarse como uno de los países con mayor peso dentro del universo de 50 Best Discovery, una plataforma que se ha convertido en una valiosa herramienta para descubrir experiencias culinarias y hoteleras recomendadas por algunos de los mayores expertos del sector a nivel mundial.