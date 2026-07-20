Menorca volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escaparates de la gastronomía española con la celebración de la quinta edición de Menorca4Manos, un festival que reúne a destacados cocineros nacionales con algunos de los principales chefs de la isla para crear menús exclusivos a cuatro manos.

Entre los nombres más esperados de esta edición destaca el de Nieves Barragán, la chef vasca afincada en Londres que ha logrado conquistar la alta cocina británica con una propuesta profundamente ligada a sus raíces.

La cocinera protagonizará la segunda jornada del festival, el próximo 27 de julio, en el restaurante Sa Punta, en Es Castell, donde cocinará junto al chef Roberto Sarrió y su equipo.

Comer con la brisa en la cara desde uno de los rincones de Sa Punta. Restaurante Sa Punta

Será una oportunidad única para descubrir cómo dialogan la cocina mediterránea de Menorca y la visión contemporánea de una de las chefs españolas con mayor reconocimiento internacional.

Barragán, nacida en el País Vasco, lleva años desarrollando su carrera en la capital británica, donde dirige los restaurantes Sabor y Legado, ambos distinguidos con una estrella Michelin.

La embajadora del producto español en Londres. Restaurante Legado

Su cocina combina el respeto por el producto y el recetario tradicional español con técnicas actuales y una mirada cosmopolita que la ha convertido en una de las grandes embajadoras de la gastronomía española fuera de nuestras fronteras.

Su participación en Menorca4Manos refuerza la vocación internacional de un festival que, desde su nacimiento en 2022, ha convertido la gastronomía en una de las mejores cartas de presentación de Menorca.

Más allá de sus playas y paisajes, el certamen pone en valor el producto local, la tradición culinaria de la isla y el talento de sus cocineros a través de encuentros que favorecen el intercambio de conocimientos entre chefs invitados y equipos anfitriones.

La quinta edición mantendrá el formato que ha definido el éxito del evento, aunque introduce una novedad significativa: todas las citas se celebrarán al mediodía, aprovechando la luz y el entorno privilegiado de algunos de los espacios gastronómicos más representativos de la isla.

La hora bruja se cuela por este rincón de la isla. Hotel Villa Le Blanc Gran Meliá

El festival, que arranca este lunes 20 de julio en La Terraza del Balear, el restaurante del Hotel Villa Le Blanc Gran Meliá, donde Juanjo López y Nacho Trujillo, de La Tasquita de Enfrente de Madrid, van a compartir cocina con Francisco Jorrín, Sergio Villalonga y el equipo del restaurante, se extenderá un par de semanas en el calendario estival.

La clausura llegará el 3 de agosto en el restaurante de Bodegas Binifadet, en Sant Lluís, con otro de los grandes nombres de la cocina vasca, Iñigo Lavado, chef del restaurante Itzuli, que cocinará junto a su hija María Lavado y al chef anfitrión Daniel Poleo en un menú que unirá la tradición vasca y menorquina entre viñedos.

A lo largo de sus cinco ediciones, Menorca4Manos ha contado con la participación de algunas de las figuras más influyentes de la gastronomía internacional, consolidando a Menorca como un destino culinario de referencia durante el verano.