En un rincón privilegiado del Mediterráneo, hay una experiencia que combina naturaleza, aventura y gastronomía como ninguna otra.

En L'Ametlla de Mar, en la Costa Dorada de Tarragona, es posible hacer algo que no se puede vivir en ningún otro lugar del mundo: nadar entre cientos de atunes rojos gigantes en pleno Mediterráneo.

La propuesta lleva por nombre Tuna Tour y está organizada por Balfegó, una empresa especializada en el atún rojo que ha convertido esta actividad en uno de los grandes atractivos turísticos de la zona.

Pocas cosas hay más emocionantes debajo del agua que un cara a cara con un atún rojo. Balfegó

Más de 200.000 personas ya han participado en esta experiencia, que cada temporada atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Además, la actividad cuenta con la certificación Biosphere, un reconocimiento que avala su compromiso con el turismo responsable y el respeto por el entorno marino.

El viaje del atún

La aventura comienza a bordo de un catamarán que pone rumbo a las piscinas marinas situadas a unas dos millas y media de la costa.

Durante el trayecto, los pasajeros descubren cómo vive el atún rojo, cuál es su ciclo biológico, cómo se gestiona su pesca de forma responsable y por qué se ha convertido en uno de los productos estrella de la alta gastronomía. Una introducción que permite entender mejor la importancia de una especie tan emblemática del Mediterráneo.

Explorar el corazón del Mediterráneo, a bordo de un catamarán.

El momento más esperado llega al ponerse el equipo y lanzarse al agua. Allí, rodeados por cientos de ejemplares de gran tamaño, los visitantes pueden observar de cerca la potencia, velocidad y elegancia con la que se mueven estos impresionantes 'gigantes de plata'. Una experiencia que sorprende a quienes disfrutan del mar y que difícilmente se olvida.

Y como no podía ser de otra manera, tratándose de un plan con sello gastronómico, la excursión termina con una degustación de sashimi de atún rojo, una oportunidad perfecta para apreciar la calidad de un producto considerado un auténtico manjar por cocineros de todo el mundo.

El Mediterráneo, los atunes, y tú.

Para los amantes de las profundidades

Esta temporada, además, la experiencia incorpora novedades. Entre ellas destaca Try Dive, un bautizo de submarinismo pensado para quienes quieren dar sus primeros pasos en el buceo en un entorno tan singular como seguro.

Los submarinistas con experiencia también pueden optar por Tuna Diving, una inmersión que permite descender hasta unos 20 metros para contemplar aún más de cerca a estos gigantes del mar.

Más allá de la aventura, Tuna Tour también apuesta por la divulgación y la sostenibilidad. Su programa educativo, dirigido a centros escolares, continúa creciendo e incluye visitas a las instalaciones de la empresa para conocer el trabajo de investigación, conservación y gestión que se realiza alrededor del atún rojo.

La belleza de ser rodeado por los gigantes de plata. iStock

Para quienes quieran descubrir el Mediterráneo desde una perspectiva completamente diferente, este plan reúne todos los ingredientes: una actividad única, contacto directo con la naturaleza y el broche gastronómico que convierte la excursión en una experiencia completa.

Un viaje al universo del atún rojo que demuestra que, a veces, las mejores aventuras están mucho más cerca de lo que imaginamos.