El nombre nació en un huerto familiar de la sierra de Ávila, pero las raíces del vino están en Zamora. Entre ambos lugares se mueve la historia de Berrocualto y de Fran Ramírez, un sumiller que ha pasado años buscando la botella adecuada para cada mesa y que ahora aprende a escuchar lo que ocurre antes de que el vino llegue a ella.

No ha dejado de pensar en el comensal. Ha añadido una responsabilidad: cuidar las viñas de las que sale lo que sirve.

"Siempre había deseado poder elaborar vino, era un sueño que no veía posible", cuenta. Durante la pandemia empezó a visitar viñedos y en 2023 pudo elaborar con los suyos.

Fran Ramírez en la sala Amano

El vértigo no estaba tanto en cambiar de oficio (no ha abandonado la restauración) como en aceptar una incertidumbre difícil de controlar desde una bodega: "Me dio más vértigo la posibilidad de que una añada se pudiera y se pueda ir al traste por causas ajenas".

Fran llegaba con un aprendizaje largo. Realizó dos estancias en elBulli y pasó trece años en La Terraza del Casino, aproximadamente la mitad como maître sumiller.

Empezó en los años 2000, en pleno desarrollo de la cocina de vanguardia, y vivió el nacimiento y la consolidación de nuevos estilos de vino españoles junto a las referencias tradicionales.

El contexto tenía algo de contraste: un club privado clásico y una clientela que, atraída por aquella cocina, mostraba una mentalidad abierta. La conexión con elBulli tampoco se limitaba a sus estancias allí.

Cepas viejas Berrocualto

La Terraza del Casino formaba parte de ese universo y ofrecía buena parte de las creaciones de la temporada anterior. Era una manera de observar desde la sala cómo cambiaban la cocina, los vinos y la relación entre ambos.

En enero de 2014 fue uno de los socios fundadores de Alabaster; antes, en el verano de 2013, había diseñado la primera carta de vinos de Triciclo, restaurante cuyas compras coordina actualmente.

Cada casa le enseñó una forma de elegir. En Alabaster, las armonías se construían sobre la marcha, al ritmo de los platos que pedía cada mesa, sin un menú fijo que marcara el recorrido.

La selección daba espacio a productores y zonas menos conocidas, que convivían con la historia del vino español. Esa atención a quienes trabajaban fuera de los focos encuentra hoy continuidad en su propio proyecto.

Botellas Berrocualto

En Triciclo, una lista pequeña de elaboradores debía acompañar una carta de comida igualmente contenida. Aquella primera propuesta obtuvo un sobresaliente de Fernando Point, según recuerda el sumiller.

Su actividad sigue vinculada a los restaurantes. Participa en proyectos propios como Amano, en Menorca, desde 2021, y Berrocualto Menorca, donde el vino ocupa un lugar importante.

También asesora al grupo Fandango, de Vintae, en materia de vinos. En sus proyectos más recientes ha reforzado la apuesta por lo local, sin perder de vista a quien se sienta a la mesa.

El criterio permanece: "Me encanta que el cliente tenga variedad en gustos y precios para afrontar diferentes momentos de comida en el mismo restaurante", defiende Ramírez.

Fran Ramírez, en su viña Berrocualto

Un vino que no se hace solo

Berrocualto no toma su nombre de una finca vitícola, sino del pequeño huerto que trabajaron sus abuelos y su madre en la sierra de Ávila: "Es mi conexión con el campo, y en honor a ellos va este nombre".

En aquella parcela no había viñas, y él quería apostar por el viñedo viejo. Su búsqueda lo llevó a Villanueva de Campeán, en Tierra del Vino de Zamora, donde encontró parcelas centenarias sobre terrenos muy arenosos, prácticamente todas de pie franco. Es decir, que conservan sus raíces originales, sin injertar sobre un portainjerto.

En ese camino ha contado con José Manuel Beneitez, de El Hato y Garabato y Viñas del Cénit. "Es mi maestro y un gran apoyo actualmente", dice. De él ha aprendido una manera de mirar el viñedo y el territorio que quiere mantener.

Porque trabajar con estas cepas no es solo una elección estética o un argumento para la etiqueta: "Valorizar la viña que produce muy poco va de un ejercicio de esfuerzo y tiempo".

Vendimia manual Berrocualto

El clarete, retrato de familia

Una parte de las viñas figura registrada en 1900; otra, en 1920. En ellas conviven variedades blancas y tintas, una mezcla que explica su apuesta por el clarete.

"Los claretes eran vinos que representaban a cada familia", recuerda. Se elaboraba junta la uva de cada parcela, con sus particularidades y con la manera de hacer de cada casa.

El sumiller, ahora elaborador, recoge esa tradición y la acompaña de seguimiento diario. Vendimia las uvas el mismo día, buscando frescura y equilibrio, y las lleva a depósitos abiertos, donde se pisan blancas y tintas y fermentan con el racimo completo.

Cata cada jornada y controla la evolución para evitar desviaciones. Lo resume en una frase: "Tradición controlada con sus propias levaduras". Su propósito no es complicar la experiencia de quien bebe, sino conservar los sabores de la uva y del lugar.

Entre los blancos, la protagonista es la doña blanca centenaria. Prevé elaborar dos vinos, con unas 3.000 botellas en conjunto: Niavas, de parcela y viña centenaria de pie franco, y un vino de pueblo, también de viña muy vieja, con precios previstos de unos 15 y 11 euros, respectivamente.

Vinos Berrocualto

La decisión sobre cuánto debe costar una botella conecta de nuevo con su experiencia en sala. Quiere que el disfrute sea compatible con el reconocimiento del trabajo y del territorio: "Busco que el vino se pueda beber razonablemente valorizando la zona y la viña tan excepcional que tenemos".

También ha elaborado durante dos años en Arribes del Duero con las mismas variedades y estilo para observar las diferencias de clima y zona. Una experiencia que describe como "algo muy bonito" y que le ha permitido comparar lo que cada lugar aporta al vino.

Cuando habla de competencia, sin embargo, desplaza el foco de su trayectoria y sus decisiones hacia lo que ha recibido. "En este momento de competencia nosotros tenemos una viña excepcional, centenaria y que sobrevivió a la filoxera y un estilo de vinos con tradición de siglos. Por encima de nosotros está este patrimonio, que es único y no tiene competencia".

Cocinillas: ¿Cómo imaginas Berrocualto dentro de cinco años?

Fran Ramírez: "La idea es contar con una casa histórica de 1845 para realizar todo el proceso, si bien queremos apoyar a la zona de Tierra del Vino y apostar también por la gente de allí.

En Berrocualto hemos podido adquirir también tierra para apostar por la recuperación de verduras y razas autóctonas. Iremos viendo, pero en cinco años queremos seguir siendo fieles a la zona, será mi novena vendimia y seguro que habré aprendido mucho más en cuanto a la zona que espero se refleje en el vino”.