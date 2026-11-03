Emilio Medina dedica su vida a proteger el campo en dos frentes. Durante los meses de mayor riesgo de incendios, trabaja como bombero forestal; el resto del tiempo, cultiva una huerta familiar en Villalcázar de Sirga, en Palencia, donde recupera variedades agrícolas tradicionales que amenazan con desaparecer.

Su proyecto, La Mielga, le ha valido el Premio Nacional de Gastronomía 2026 al Talento Joven, concedido por la Real Academia de Gastronomía. Una distinción que reconoce una labor que va mucho más allá de cultivar verduras. Medina conserva las semillas, sabores y conocimientos que definen la identidad gastronómica de su territorio.

"Tengo el banco de semillas de ajos más grande de España", afirma Medina, que reúne en Tierra de Campos alrededor de 40 variedades de este bulbo. Una colección especialmente valiosa por la fragilidad de estos cultivos. A diferencia de los tomates, cuyas semillas pueden conservarse durante décadas, "el ajo hay que cultivarlo todos los años, de bulbo a bulbo", explica.

Emilio Medina ha rescatado numerosas variedades de hortalizas, entre ellas también ajos. Emilio Medina

Su trabajo de recuperación comenzó hace aproximadamente una década, cuando decidió devolver a la vida la antigua huerta de sus abuelos. Procedente de una familia de agricultores y ganaderos, Medina quiso recuperar las semillas con las que se cultivaba antes, pero pronto descubrió que muchas de aquellas variedades habían dejado de utilizarse.

Lo que empezó como una afición se convirtió en una búsqueda por distintos territorios para reunir, preservar y reproducir semillas que habían quedado fuera de la agricultura convencional.

La Mielga, la huerta de Emilio Medina. Emilio Medina

"Me di cuenta de que estaban desapareciendo", recuerda sobre aquellos primeros pasos. Desde entonces, ha reunido más de un millar de variedades de distintas especies hortícolas. Entre ellas hay legumbres como alubias, lentejas, garbanzos y arrocinas; lechugas como la oreja de mulo; pimientos, calabazas, calabacines, tomates antiguos y frutales tradicionales. También cultiva variedades cuyos nombres apenas sobreviven en la memoria de quienes las conocieron: las camuesas, los rinetos o las peras de cocer en vino.

Lo que la industria se llevó

El problema, explica Medina, es que "son productos de muchísima calidad, pero no están hechos para la industria". Su menor rentabilidad, su delicadeza o su escasa resistencia al transporte dificultan su comercialización.

La lechuga oreja de mulo, por ejemplo, es un producto muy apreciado en Palencia que tradicionalmente se ataba con juncos para blanquear su interior y conseguir una textura más tierna. Sin embargo, una vez cortada, pierde rápidamente su frescura, lo que complica su distribución a gran escala. "Si no se conservan en pequeñas huertas, desaparecen", advierte el horticultor.

Las cebollas también crecen en La Mielga. Emilio Medina

A ello se suma el abandono progresivo de las huertas familiares y de los conocimientos asociados a ellas. "Lo fácil es ir a comprar plantón de tomate, de pimiento, de lechuga, y ¿qué es lo que te venden? Plantón industrial también", lamenta. Frente a esa tendencia, Medina reivindica la recuperación de prácticas que sus abuelos todavía mantenían: producir los propios alimentos, conservarlos y aprovechar los recursos de temporada.

Recuerda la sorpresa que sintió al probar un tomate cultivado en casa de su tía o una manzana de un frutal antiguo. Aquellos alimentos le hicieron comprender que existía un patrimonio genético y gastronómico que se estaba perdiendo sin que apenas se percibiera.

"Yo quiero comer esto, porque es lo que tenemos aquí", afirma. Para él, recuperar una variedad significa devolver a la mesa sabores que han dejado de formar parte de la alimentación cotidiana. También defiende que el cultivo tradicional puede ofrecer productos con más intensidad gustativa y calidad, siempre que se trabaje con variedades adecuadas y un manejo cuidadoso.

Un desafío para el agricultor

La huerta de Medina crece en un entorno de condiciones extremas. En Tierra de Campos, los inviernos son fríos y las heladas frecuentes. "Yo digo que es el peor sitio para producir hortalizas, pero también es el mejor", resume.

Emilio Medina ha ganado el Premio Talento Joven de la Real Academia de Gastronomía por preservar el legado de Tierra de Campos. Emilio Medina

Según explica, los contrastes térmicos someten a las plantas a situaciones de estrés que favorecen el desarrollo de azúcares y otros compuestos, lo que puede traducirse en productos de gran intensidad gustativa. "Es complicado para el productor, pero luego la calidad que desarrolla ese producto es la mejor que hay", sostiene.

Su tomate Negro del Escorial fue elegido mejor tomate de España en la Feria Nacional del Tomate Antiguo de Polanco. El secreto, añade, está también en el momento de la recolección. "Como lo cojas en el punto, es de los mejores tomates que hay". No es, sin embargo, el único tomate premiado de su huerta. Medina asegura haber acumulado 19 reconocimientos nacionales e internacionales en los últimos cinco años.

Emilio Medina ha ganado numerosos premios por sus tomates. Emilio Medina

El interés de los cocineros por sus productos también ha crecido. Algunos restaurantes de la zona ya trabajan con sus tomates y, según relata, la respuesta de los comensales le ha sorprendido. "El 90 % de la gente que come mis tomates dice que son los mejores tomates de su vida", asegura.

También recuerda la importancia de las razas ganaderas tradicionales, como la oveja churra. Su abuela elaboraba queso y su abuelo era matarife. "En casa se hacía vino, se preparaban embutidos y se cultivaban patatas y cebolla". Después, muchas de aquellas prácticas se abandonaron. "He visto un poco esa brecha y he querido volver un poco a lo de atrás", explica.

La conservación agrícola convive con la amenaza de los incendios forestales. Su trabajo como bombero coincide precisamente con los meses de mayor actividad en la huerta, "muchas veces doblo y triplico la jornada", cuenta

Aunque los incendios recientes no han afectado directamente a su zona, en otros territorios han arrasado viñedos antiguos, "se han quemado muchos majuelos antiguos y hay variedades que están en riesgo de desaparición", advierte.

El Premio Nacional de Gastronomía al Talento Joven reconoce precisamente esa conexión entre biodiversidad, conocimiento e identidad culinaria. Su huerta es mucho más que un espacio de cultivo: es una reserva viva de sabores que permite entender qué se ha comido en el pasado y qué podría seguir formando parte de nuestra alimentación en el futuro. Porque, como recuerda, "si desaparece esto, ¿qué sentido tiene la gastronomía palentina?".