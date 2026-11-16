A una hora en coche de la plaza de Tiananmén, el bullicio de Pekín parece pertenecer a otro mundo. El paisaje urbano va dejando paso a las montañas, los árboles centenarios y los pequeños templos que salpican esta zona del suroeste de la capital china.

Allí, cerca de Tanzhe, uno de los templos budistas más antiguos del norte del país, se encuentra Xitan Hotel, un refugio de cinco estrellas bajo el sello Relais & Châteaux que propone una forma diferente de entender el lujo.

Reconocido con un premio Versailles, galardón internacional auspiciado por la Unesco que distingue algunos de los proyectos arquitectónicos y hoteleros más destacados del mundo, Xitan es mucho más que un alojamiento. Su arquitectura, sus jardines, sus espacios dedicados al té y sus propuestas de bienestar buscan convertir la estancia en una experiencia de inmersión cultural.

El paisaje se adueña de este refugio del lujo a una hora de la capital China. Xitan Hotel Beijing

El proyecto nació en 2022 para recuperar la memoria de un antiguo pueblo de montaña, Yangpoyuan, cuyos orígenes se remontan a más de 1.700 años. Cuando sus responsables encontraron el lugar, apenas quedaban algunas construcciones en ruinas, seis o siete árboles antiguos y dos puertas originales que todavía se conservan.

"Donde había una casa, hoy sigue habiendo una casa; donde no había nada, ahora hay plantas. Confiamos en la sabiduría de nuestros antepasados", explica Ricard Zhan, brand director de Xitan Hotel, durante la visita. Esa decisión determina buena parte de la personalidad del hotel. Sus caminos serpenteantes, las escaleras, los desniveles y las diferentes construcciones reproducen la orografía del antiguo poblado. El recorrido que hoy conecta las distintas dependencias era, precisamente, su calle principal.

El hotel ha respetado la oreografía del pueblo y adaptado los espacios a su arquitectura. Xitan Hotel Beijing

El hotel y sus elementos

Uno de los elementos que mejor sintetiza esta filosofía es la cascada que recibe al visitante. Su diseño lleva la firma de Nomura Kenji, reconocido arquitecto y paisajista japonés que, para concebir este espacio, estudió pinturas de las dinastías Song y Yuan, con la intención de trasladar al jardín la composición y la sensibilidad de los paisajes tradicionales chinos.

El paisajismo convive con intervenciones artísticas de gran personalidad. En el lobby, concebido como un espacio semicubierto, se reúnen elementos vinculados a la tradición china y a la filosofía de los cinco elementos: metal, madera, agua, fuego y tierra. También destaca un gran mural realizado por la artista Lina mediante una técnica tradicional de esmalte, que combina capas de color y bronce. Su elaboración requirió alrededor de un año de trabajo.

Un gran mural de seda da la bienvenida al Xitan Hotel. Xitan Hotel Beijing

La decoración incorpora, además, piezas de artistas y diseñadores internacionales. Una de las esculturas más llamativas es obra de un colaborador japonés del entorno creativo de Isamu Noguchi. Se trata de una instalación de grandes dimensiones, concebida como una de sus últimas creaciones y montada originalmente en Japón antes de trasladarse, pieza a pieza, hasta estas montañas.

La cultura del té

Otro de los espacios que merece una visita es la casa de té, situada junto a la cafetería y el lounge. El edificio conserva una de las dos antiguas puertas del pueblo y funciona como un pequeño refugio dentro del propio refugio. Apenas cuatro asientos componen su zona más íntima, donde cada detalle está pensado para convertir una taza de té o café en un ritual.

La vegetación se cuela por todas las ventanas de Xitan Hotel Bejing. Xitan Hotel Beijing

La selección de vajilla es parte fundamental de la experiencia. Las piezas proceden de ceramistas internacionales como el británico Steve Harrison, cuyas tazas pueden alcanzar los 2.000 euros en el mercado. También hay piezas del ceramista japonés Tsujimura Shiro, que aportan una dimensión artística a la degustación.

El mobiliario reúne diseños de George Nakashima y de su hija, Sakura Studio, en un diálogo entre distintas generaciones de creadores. La cafetería, abierta de 9.30 a 18 horas, está especializada en café de filtro, aunque también prepara espresso y otras elaboraciones y sus paredes están tapizadas en piel por el mismo artista que ha diseñado zapatos para Lady Gaga.

El espacio dedicado al café en Xitan Hotel Bejing es una de sus grandes joyas. Xitan Hotel Beijing

También hay salas para la meditación, prácticas de bienestar y sesiones de sound healing, pensadas para quienes buscan desconectar del ritmo de la capital.

Dormir en una antigua aldea

El hotel cuenta con 38 estancias, distribuidas en 34 tipologías diferentes, con superficies que oscilan entre los 40 y los 120 metros cuadrados. Cada una tiene una personalidad propia, aunque todas comparten una estética minimalista en la que predominan la madera, la piedra y los materiales naturales.

Cada una de las habitaciones de Xitan Hotel Beijing cuenta con su propia personalidad. Xitan Hotel Beijing

Los grandes ventanales conectan los interiores con el paisaje, mientras que los patios privados y las duchas integradas en la roca refuerzan esa sensación de continuidad entre arquitectura y naturaleza. El lujo se encuentra en los detalles, desde los espacios concebidos para dejar los zapatos al entrar hasta las bañeras, los textiles y los equipos de sonido.

Las tarifas se sitúan aproximadamente entre los 800 y los 2.000 euros por noche, dependiendo de la habitación y la temporada. Una cifra que sitúa a Xitan en el segmento más exclusivo de la hotelería de la región.

Las panorámicas del Xitan Hotel Bejing quitan el hipo a cualquiera que tenga oportunidad de visitarlo. Xitan Hotel Beijing

El bienestar tiene su propio espacio en el spa Qin, diseñado como una pequeña construcción rural de piedra, donde se ofrecen tratamientos corporales y faciales, algunos de ellos realizados a dos o cuatro manos. También dispone de gimnasio y una sala de yoga con vistas a las montañas.

En el apartado gastronómico, el hotel propone dos aproximaciones diferentes. Casa de Rong acerca al huésped a la cocina china, especialmente recomendable durante el desayuno, cuando los noodles con cerdo, las sopas de gallina, las gyozas y los wonton permiten empezar el día alejándose de los habituales bufés occidentales. Rosso e Bianco, por su parte, apuesta por una cocina mediterránea, con carnes y pescados elaborados desde una perspectiva más internacional.

Hoy, su principal atractivo sigue siendo esa combinación de paisaje, arquitectura y cultura que invita a bajar el ritmo. A poco más de una hora de una de las ciudades más frenéticas del mundo, Xitan propone otra manera de viajar por China.