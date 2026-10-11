La Alhambra sigue siendo un sueño para todos los que la visitan o la miran desde cualquier rincón de Granada. Sobre todo imaginando cómo sería dormir entre esas lujosas habitaciones decoradas que ocuparon sultanes, emires y reyes castellanos.

Ahora, vivir un sueño parecido es posible con la apertura del Yanguas Nazarí Palace, un hotel monumental cinco estrellas en pleno Albaicín que se levanta sobre un palacio nazarí del siglo XIII, una casa morisca del XVI y un carmen del XVII además de otros cuatro patios más.

Detrás de esta pequeña Alhambra de sólo 11 habitaciones está Javier Dávila Ponce de León, uno de los restauradores granadinos con más prestigio tras 25 años de oficio que, además de ser impulsor de estos pequeños proyectos joya en la ciudad de Granada, ha participado en los trabajos de rehabilitación de la famosa fortaleza roja.

La restauración de los tres edificios que conforman el Yanguas se ha hecho de forma artesanal y minuciosa. E. E.

Con esa experiencia, no se puede dudar de la capacidad de Dávila Ponce de León a la hora de sacar a la luz los secretos de este palacio, con una intervención artesanal, cuidada y replicando técnicas y soluciones muy próximas al lenguaje nazarí y morisco.

Se ha recorrido medio mundo para conseguir rellenar las zonas expoliadas del espacio y recuperar yesería policromada original, la carpintería en estructuras de madera, el artesonado, los suelos originales y la azulejería.

Todo con un trabajo minucioso aplicado tanto al palacio nazarí como a uno de los caserones moriscos mejor conservados de Granada para conseguir crear un ambiente tan parecido a su espíritu original que se viviría en el Albaicín del siglo XIII, pegado a la verdadera Alhambra.

Se ha recuperado el artesonado original del palacio nazarí que recuerda a los techos de la Alhambra. E. E.

Se han conservado muchos detalles del palacio nazarí y de la casona morisca. E. E.

Las once habitaciones con las que cuenta el hotel responden a la estructura original del palacio y la casona, por lo que cada una tiene su espacio particular y el diseño propio.

La habitación más pequeña es la Tesela, en referencia a las piezas que forman los mosaicos nazaríes, pero también podemos alojarnos en la Alberca, con vistas al patio del palacio y con un salón privado muy cómodo; en Lacería, un espacio singular por sus motivos decorativos de líneas entrelazadas que le dan nombre, o en el Cenador, pensado para descansar escuchando el sonido del agua.

Hay un Mirador, la única habitación con una terraza privada y vistas sobre el Albaicín: la Mudéjar, la de mayor valor patrimonial por su techo original pintado a mano, y la Sultana, inspirada en las mujeres que habitaron los palacios de la Alhambra.

Si lo que nos gusta es el jardín y la atmósfera de los patios, podemos elegir quedarnos en el Generalife, con su aroma a arrayán, o en la Vergel, inspirada en el concepto del jardín como paraíso nazarí, o en la habitación Carmen, la gran suite familiar con jardín privado.

Aunque si lo que buscamos es dormir en la mismísima fortaleza roja, tenemos la Alhambra, una habitación que conserva una lacería original nazarí que corona la entrada de la habitación y evoca los motivos geométricos del famoso palacio.

El hotel Yanguas Nazarí Palace cuenta con unos patios increíbles donde se respira el aroma del arrayán. E. E.

Entre las zonas comunes, destaca la parte del carmen, la más exterior del hotel, donde se ha construido una bonita terraza y una piscina, pensado todo para poder disfrutar de la calma del Albaicín y así entender la manera granadina de vivir los patios, el agua y la vida al aire libre.

En busca de joyas

Yanguas Nazarí Palace es el segundo hotel de Grupo Ponce de León y el primero concebido como parte de Ponce de León Collection, la marca que reúne los proyectos hoteleros de la familia.

En este hotel de Granada podemos varias épocas históricas de la ciudad con un simple paseo. E. E.

Este grupo impulsado por Javier Dávila Ponce de León no busca convertirse en una cadena hotelera ni mucho menos, sino que quiere recuperar edificios históricos y devolverles la luz que los vio nacer en la ciudad andaluza conservando su arquitectura, su historia y su identidad.

De hecho, su primer proyecto hotelero fue La Corrala del Realejo, abierta en 2021 en un palacio del siglo XVII rehabilitado como aparthotel boutique, y ahora Yanguas Nazarí Palace, aunque ya trabajan en los nuevos miembros del Ponce de León Collection.