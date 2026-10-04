Antes de convertirse en hotel de lujo, este edificio de Passeig de Gràcia fue café, restaurante, hotel y punto de encuentro de la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX. Por aquí pasaron Salvador Dalí, Federico García Lorca y Albert Einstein, entre otras personalidades vinculadas a la vida cultural de la ciudad. Ahora, más de un siglo después, el inmueble vuelve a abrir sus puertas como BLESS Barcelona, el cuarto establecimiento de BLESS Collection Hotels, la marca de lujo de Palladium Hotel Group.

La historia del edificio comienza en 1854, cuando forma parte del paisaje de una Barcelona que todavía estaba transformándose. En 1888, coincidiendo con la Exposición Universal, acogió el Gran Café del Siglo XIX, conocido popularmente como La Pajarera, uno de los primeros grandes espacios de encuentro de la Barcelona moderna. En 1897 se convirtió en el Gran Café-Restaurante Colón y, cinco años después, dio un nuevo paso al transformarse en el Gran Hotel Colón bajo la dirección de Andreu Audet.

El edificio también fue creciendo al ritmo de la ciudad. En 1918, una intervención de Enric Sagnier e hijo amplió el inmueble hasta las seis plantas y le dio una estética vinculada al novecentismo. Durante las décadas posteriores, el Hotel Colón se convirtió en uno de los escenarios de la vida social y cultural barcelonesa y recibió a nombres como Dalí, Lorca o Einstein.

La Plaça de Catalunya, en Barcelona, con el Hotel Colón de fondo. .jpg E.E

Ahora, Bless Barcelona busca recuperar parte de ese legado sin convertirlo en una recreación histórica. El interiorismo, desarrollado por U Interior Design, toma como punto de partida La Pajarera para reinterpretar algunos de sus elementos desde una mirada contemporánea. La luz, los reflejos y la combinación de madera, metal y vidrio son algunos de los recursos empleados para conectar pasado y presente.

Uno de los elementos más reconocibles se encuentra en el lobby: una gran lámpara formada por piezas de vidrio que recuerdan a pétalos de flores y plumas de pájaro. También hay piezas de artesanía creadas expresamente para el hotel, como el mural situado sobre la recepción y la chimenea del restaurante, ambos inspirados en una reinterpretación de los tradicionales azulejos catalanes y sus motivos florales.

Barcelona también se come

La recuperación de la memoria del edificio no se queda en la arquitectura. La gastronomía ocupa uno de los espacios centrales de Bless Barcelona, que articula su oferta alrededor de tres conceptos diferentes: Sinedie, La Pajarera y Hofmann.

Italia y el Mediterráneo se sientan a la mesa en Sinedie. Bless Collection Hotels

Sinedie Wine Bar plantea una cocina contemporánea de inspiración italiana y mediterránea en la que el vino tiene un papel protagonista. La propuesta reúne referencias de diferentes productores junto a quesos, embutidos, pequeños bocados y platos para compartir. Un espacio concebido para acompañar distintos momentos del día, desde el café de la mañana hasta el aperitivo, la comida o la cena.

En la parte superior del edificio vuelve, además, el nombre de aquel histórico café. La Pajarera Sky Lounge ocupa el rooftop y combina gastronomía, coctelería y música con vistas panorámicas de Barcelona. La propuesta líquida corre a cargo de Adriana Chía, bartender barcelonesa que ganó la World Class Competition España en 2016 —fue la primera mujer en lograr este reconocimiento en el país— y que posteriormente llegó a situarse entre los diez mejores bartenders del mundo.

El skyline de La Pajarera es incomparable. Bless Collection Hotels

El tercer nombre gastronómico resulta familiar para cualquier barcelonés. Hofmann, firma nacida en la ciudad en 1983, lleva al hotel su pastelería artesanal y su café de especialidad. Croissants, bollería, tartas y propuestas dulces y saladas incorporan así algunos de los rituales cotidianos de Barcelona a la experiencia del nuevo establecimiento.

Dormir sobre Passeig de Gràcia

BLESS Barcelona cuenta con 119 habitaciones y suites, distribuidas en más de nueve categorías y con superficies de entre 24 y 75 metros cuadrados. Algunas miran hacia Passeig de Gràcia y Plaça Catalunya, mientras otras incorporan terrazas privadas.

La fachada principal del hotel que rescata del tiempo este histórico edificio. Bless Collection Hotels

Entre las opciones más singulares están la Terrace Studio Suite, con terraza panorámica; la Blessed Barcelona Suite, concebida como un dúplex de doble altura; y la Blessed Couture Penthouse, la categoría más exclusiva, con vistas de 360 grados sobre la ciudad.

El hotel completa su propuesta con espacios dedicados al bienestar y una programación de actividades vinculadas al arte, la gastronomía, la creatividad y el bienestar. A través de su programa Hosted By, Bless Collection Hotels plantea colaboraciones con profesionales de diferentes disciplinas para convertir el propio hotel en escenario de encuentros y experiencias.

Una de las 119 renovadas habitaciones donde alojarse. Bless Collection Hotels

También forma parte de la propuesta The Art of Feeling Well, una plataforma centrada en autocuidado, movimiento, belleza y equilibrio personal, además de un gimnasio abierto las 24 horas.

Con su llegada a Barcelona, BLESS Collection Hotels suma así un nuevo destino urbano a una colección que ya cuenta con establecimientos en Madrid e Ibiza. Pero en este caso el atractivo no está únicamente en estrenar hotel en Passeig de Gràcia. Está también en recuperar un edificio que lleva más de 170 años formando parte de la historia de la ciudad y devolverle una función que ya conoció en otras épocas: la de lugar de encuentro.