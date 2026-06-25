Dormir entre siglos de historia vinícola es una de las experiencias que propone el Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, el establecimiento que ha dado nueva vida a las históricas bodegas Kopke, consideradas las más antiguas dedicadas al vino de Oporto.

Desde sus terrazas y espacios gastronómicos, las vistas sobre el Duero y el casco histórico de Oporto forman parte del atractivo. Sin embargo, la privilegiada ubicación junto al río también trae consigo un visitante habitual al que nadie ha extendido invitación, las gaviotas.

Para evitar que estas aves interfieran en la experiencia de los huéspedes durante desayunos y almuerzos al aire libre, el hotel ha recurrido a la cetrería, una solución tan efectiva como respetuosa con el medio ambiente.

Detrás de esta estrategia se encuentra T-Falcon Madeira, una empresa portuguesa especializada en el control de avifauna mediante aves de presa.

La compañía lleva cerca de 18 años trabajando en hoteles, aeropuertos y complejos turísticos de todo Portugal, utilizando halcones y águilas Harris para alejar de forma natural a especies como gaviotas y palomas.

"Trabajamos con aves de presa que forman parte de la cadena alimentaria. De una forma natural y no exterminativa conseguimos que las especies que generan problemas abandonen los espacios", explica Tiago Freitas, responsable de la compañía.

La lucha del hotel de la bodega más antigua de Oporto contra el problema de las gaviotas: "Una cuestión de salud pública"

Los desayunos, el momento más delicado

La presencia de gaviotas puede convertirse en un quebradero de cabeza para hoteles y restaurantes situados cerca de la costa o de grandes cursos fluviales. En el caso del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, el momento de mayor vigilancia coincide con los servicios gastronómicos.

"El periodo más fuerte de trabajo es durante los horarios de desayuno y almuerzo, cuando hay fuentes de alimentación en las mesas y existe el riesgo de que las aves intenten acercarse a la comida de los clientes", señala Freitas.

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Durante esas franjas horarias, los halconeros realizan vuelos controlados con aves de presa sobre las instalaciones. El objetivo no es capturar ni dañar a las gaviotas, sino aprovechar un mecanismo natural: la percepción del riesgo ante la presencia de un depredador.

La técnica utilizada es la cetrería, una práctica ancestral basada en el manejo de aves rapaces. La sola presencia de halcones o águilas Harris hace que las gaviotas identifiquen la zona como insegura y opten por alejarse.

Más allá de las molestias

Aunque para muchos turistas una gaviota que se acerca a una mesa pueda parecer una simple anécdota, los especialistas recuerdan que la cuestión tiene implicaciones sanitarias. "En los hoteles hablamos de un problema de salud pública", afirma Freitas. "Hay alimentos expuestos y existe el riesgo de contaminación por parte de palomas o gaviotas".

Por este motivo, el control de avifauna se ha convertido en un servicio cada vez más demandado por establecimientos turísticos de alta categoría. Actualmente, T-Falcon trabaja en 48 hoteles repartidos por diferentes regiones portuguesas, desde el Algarve hasta Oporto, pasando por Coimbra, Santarém, Madeira y Porto Santo.

La empresa cuenta con cerca de 50 empleados, entre ellos biólogos y veterinarios, y opera con alrededor de 70 aves de presa distribuidas por todo el país.

Una solución sostenible

A diferencia de otros métodos de control de plagas, la cetrería no implica la eliminación de animales ni el uso de sistemas agresivos. Las aves silvestres simplemente modifican su comportamiento al detectar la presencia de un depredador natural.

La filosofía de la compañía va incluso más allá. Desde hace aproximadamente una década, T-Falcon mantiene una colaboración con el Instituto de Florestas e Conservação da Natureza de Madeira para la recogida, tratamiento y posterior liberación de aves silvestres heridas.

La iniciativa refleja una tendencia cada vez más presente en el sector hotelero: buscar soluciones compatibles con la conservación de la biodiversidad sin renunciar a la seguridad alimentaria ni a la comodidad de los huéspedes.

En el caso del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, donde la gastronomía y el legado vinícola forman parte esencial de la experiencia, mantener las terrazas libres de visitantes inesperados se ha convertido en una tarea tan importante como servir una copa de oporto a la temperatura perfecta. Porque, a veces, el lujo también consiste en poder disfrutar del desayuno sin que una gaviota intente llevárselo antes.