España se prepara para un fenómeno turístico que trasciende lo religioso. La llegada del Papa León XIV el próximo mes de junio ha activado lo que los expertos ya denominan como el “efecto Papa”, un impulso masivo en la demanda hotelera que está transformando las métricas del sector en las principales ciudades del país.

Según los últimos datos de SiteMinder, la plataforma líder mundial en gestión de ingresos hoteleros, el impacto es especialmente sísmico en Madrid. La capital de España registrará un incremento en las reservas del 43,8% entre el 6 y el 8 de junio, fechas en las que el Pontífice cumplirá con su agenda oficial en la ciudad.

El análisis de SiteMinder revela que el viajero que acude a la llamada del Papa no solo es más numeroso, sino que es mucho más previsor. La antelación media de la reserva en la capital ha dado un salto cualitativo, creciendo un 17,2%.

Fuente de la Cibeles, en Madrid. Europa Press

Esto supone que los turistas han pasado de reservar con 92,9 días de margen en 2025 a los 108,9 días actuales. Por lo que si teníamos pensado venir a Madrid el mes que viene, mejor nos vamos pensando otras fechas que no sean justo esos días.

Este cambio de comportamiento responde a la magnitud del evento, que recuerda a la histórica visita de Benedicto XVI en 2011. Como consecuencia directa de esta alta demanda, la tarifa media diaria (ADR) en Madrid se ha elevado hasta los 281 euros, lo que representa un aumento del 8,3% respecto al año anterior, cuando el precio medio se situaba en 259 euros.

El papa León XIV. Guglielmo Mangiapane Reuters

Barcelona y Tenerife

El eco de la visita papal se extiende por la geografía nacional, aunque con comportamientos de mercado diferenciados. En Barcelona estará del 9 al 10 de junio y la Ciudad Condal ha experimentado un sólido crecimiento en la demanda, con un 21,9% más de reservas.

Sin embargo, a diferencia de Madrid, la tarifa media diaria ha sufrido un ajuste a la baja del 6,1%, situándose en 338,92 euros. A pesar del descenso, sigue siendo la plaza con el precio por habitación más elevado del país durante la visita.

Vista de Barcelona. E. E.

En el caso de Tenerife, donde el Papa León XIV aterrizará el 12 de junio, se ha vuelto a demostrar su fortaleza como imán turístico y las reservas se han disparado un 34,2%. En este caso, la demanda sí empuja los precios al alza: la tarifa media ha pasado de 164 euros a 185 euros, un incremento del 12,4%.

Para el sector hotelero, gestionar eventos de esta relevancia internacional supone un reto logístico y estratégico. El aumento de la demanda global pone a prueba la capacidad de respuesta de los establecimientos para no perder oportunidades de ingresos.

"La visita del Papa León XIV sitúa a España, y especialmente a Madrid, en el foco del turismo internacional", afirma Tamara Jiménez, directora de SiteMinder para España.

Playa de la Tejita en Tenerife. E. E.

"En este contexto, contar con herramientas tecnológicas que permiten a los hoteleros monitorizar la demanda en tiempo real resulta clave para maximizar ingresos y adaptarse con agilidad a picos como el que genera un evento de esta magnitud".

La tendencia confirma que España sigue siendo un destino capaz de absorber grandes eventos globales, donde la combinación de fervor religioso y atractivo turístico se traduce en cifras de ocupación que rozan el lleno técnico en las zonas de mayor influencia. Con un mes de antelación para el inicio del viaje oficial, el sector ya da por cerrada una de las semanas más rentables del primer semestre de 2026.