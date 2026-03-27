La última tendencia en lujo para los hoteles es crear espacios donde el alma descanse y se mime al mismo nivel que el cuerpo. Por eso, los hospedajes más exclusivos del mundo están apostando por introducir al igual que la alta gastronomía o una carta de almohadas y sábanas, programas de longevidad, regulación del estrés, análisis de hormonas o hábitos de descanso desde una aproximación física y holística.

Son lo que podríamos llamar hoteles para sanar el alma en los que la estancia no solo sirve para descansar o disfrutar de un destino, sino también para regularte personalmente y rebajar los niveles de aceleración a cero (o casi).

Uno de que ha apostado por este tipo de servicios es el hotel Royal Mansour Tamuda Bay, situado en Tetuán, al norte de Marruecos, con un programa de longevidad que mezcla la última tecnología con las artes tradicionales para analizar desde la postura, la alimentación o el perfil ayurvédico de cada huésped.

Zona de piscina y playa en el Royal Mansour Tamuda Bay. E. E.

Lo mejor de estos hoteles de lujo sanadores es que se puede combinar perfectamente con otros planes de vacaciones y así apostar por una dieta menos calórica al tiempo que tus compañeros de viaje disfrutan de un increíble bufé libre o de la carta del restaurante de la piscina, por cierto, en manos de un chef español.

Y todo en un escenario perfecto donde el mar está presente todo el tiempo, incluso en el vestíbulo del hotel que está adornado con miles de conchas marinas recogidas de la arena o en los jardines donde florecen palmeras, limoneros y almez.

Una villa de 1.700 m2

Ubicado en el tramo costero entre Fnideq y Martil, en pleno mar de Alborán, el Mediterráneo y su clima suave son dos joyas a valorar para elegir como destino este Royal Mansour Collection que se ubica en el llamado 'Marruecos andaluz' por la similitud con mucha de su artesanía y una historia en común.

De hecho, sus 10 hectáreas llenas de jardines y vegetación rodean una de las playas más bellas de Marruecos, de unos 700 metros de largo, que se debate entre el silencio sonoro del mar y el suave ir y venir de las aves marinas.

Una de las habitaciones de Royal Mansour Tamuda Bay. E. E.

Las habitaciones se van repartiendo entre zonas verdes y terrazas soleadas, equipadas con todos los detalles que puedas necesitar, y una suite, la Royal, de 1.700 metros cuadrados y con mayordomo 24 horas para demostrar en cada paso la excelencia de la hospitalidad marroquí.

Esta villa está reservada muchas veces en verano por la familia real que ocupa parte de sus varias habitaciones, un cine, un hammam, una piscina interna, una peluquería, una sala de billar y un enorme salón con barra y un piano. Antes de pasar a una terraza que da directamente a otra piscina privada y con unas vistas al mar que rodean el edificio casi mires por donde mires.

Cuando no es el rey o su familia quien la ocupa, la villa se alquila a unos 40.000 euros la noche y lo normal es que los huéspedes decidan quedarse de media entre cinco y siete días en este espacio.

En todo el hotel, igual que ocurre con otros Royal Mansour, el secreto del impecable servicio está, precisamente, guardado bajo tierra. Un laberinto de túneles ultramodernos alberga las lavanderías, los talleres de decoración y otros departamentos técnicos para que el cliente vea sólo lo que tiene que ver.

Una de las piscinas cubiertas del Medi-Spa de Royal Mansour Tamuda Bay. E. E.

Tecnología y tradición

Como hemos dicho, una de las apuestas más importantes de este Royal Mansour es redefinir la salud como un estado de armonía integral, donde se une longevidad consciente y bienestar. Para eso, la zona clave es el Media-Spa que combina lujo, tecnología y las distintas disciplinas tradicionales.

El programa se basa en las llamadas Zonas Azules, que son las regiones del mundo donde las personas superan los 100 años con vitalidad, y arranca con unos análisis metabólicos para definir cuáles son los tratamientos que mejor se adecuan a cada huésped desde un modelo de salud integrativa.

El hammam del Medi-Spa de Royal Mansour Tamuda Bay. E. E.

Los cinco pilares fundamentales para estimular la regeneración celular y promover una longevidad saludable arrancan por esos análisis, un plan de balance nutricional, un estudio de las energías, del estado del sueño y de la gestión emocional y del estrés.

A raíz de las distintas consultas se elabora un programa que puede durar de 7 a 14 días y que incluye tratamientos innovadores y recuperadores para ir devolviendo el equilibrio para quienes eligen que sus días de vacaciones cuenten de verdad como un cambio de hábitos.

Los que no quieran seguir estos programas tienen a su disposición un oasis de 4.300 m² de spa con su diseño contemporáneo moucharaby, su elegante hammam, ocho lujosas salas de tratamiento, sala de crioterapia, piscina watsu y sala de sal... y un gimnasio con máquinas únicas en todo Marruecos.

Además, en la playa hay tablas de paddle surf clásicas o eléctricas, bicicletas acuáticas y kayaks, así como seabobs para explorar los fondos marinos.

También podemos embarcarnos en dos lujosos yates Riva para disfrutar de una excursión y disfrutar de un zumo de fruta fresca al atardecer, en un momento mágico en este increíble hotel.