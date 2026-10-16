Hay destinos en los que el viaje forma parte de la experiencia, y Amanpulo es uno de ellos. Todo comienza en Manila, donde un vehículo privado con asientos con función de masaje espera al huésped para trasladarlo hasta el aeropuerto de Clark. Allí se encuentra el lounge exclusivo de Amanpulo, punto de partida de las avionetas de 14 plazas que conectan con la isla en aproximadamente 90 minutos.

Desde el aire, el paisaje urbano da paso a una inmensidad azul hasta que aparece Pamalican: una pequeña extensión verde rodeada de arena blanca y aguas turquesas. Situada en el archipiélago de Cuyo, al norte de Palawan, mide apenas cinco kilómetros de longitud y ocupa 85 hectáreas. Amanpulo es el único complejo turístico de la isla.

Nada más aterrizar, todo parece ralentizarse. Desaparecen las prisas, y la naturaleza se impone con una belleza que invita a conectar con ella sin intermediarios. Tanto, que el primer impulso es quitarse los zapatos y sentir la isla bajo los pies. Un gesto casi instintivo que se convierte en costumbre: no volveremos a necesitarlos durante los tres días siguientes.

A modo de 'lengua', esta estrecha isla concentra un sinfín de entretenimientos donde reina la calma. E.E.

Arquitectura a la moda

Inaugurado en 1993, Amanpulo pertenece a una generación de hoteles que transformó el concepto de lujo. Frente a la ostentación, Aman apostaba por espacios íntimos, arquitectura integrada en la naturaleza y una hospitalidad más próxima a una residencia privada. Su nombre resume esa filosofía: Aman significa paz en sánscrito y pulo, isla en filipino.

El arquitecto Francisco Mañosa, reconocido por su defensa de la arquitectura tradicional filipina, diseñó las casitas inspirándose en las bahay kubo, viviendas locales reinterpretadas mediante techos elevados de madera, materiales naturales y amplias terrazas.

Las modernas bahay kubo que llenan la isla. E.E.

Las construcciones apenas se distinguen entre la vegetación y los senderos parecen abiertos para alterar lo mínimo posible el paisaje.

El resort cuenta con solo 42 casitas y 17 villas distribuidas entre la selva y la costa. Las primeras ofrecen distintas ubicaciones, algunas con piscina privada, mientras que las villas funcionan como residencias independientes con jardines, piscinas, acceso a la playa, mayordomo y chef particulares.

Es difícil encontrar una opción que combine lujo y privacidad en otros rincón del palaneta. E.E.

El privilegio de la soledad

Nos alojamos en una Beach Casita, escondida entre la vegetación y conectada con el océano por un sendero privado. En el interior predominan la madera, los techos altos, los detalles florales y un precioso baño. Pero lo más espectacular está fuera: la vegetación forma una ventana natural hacia una playa de arena blanca que parece existir únicamente para nosotros.

Cada casita dispone además de un buggy eléctrico para recorrer la isla libremente, sin depender de traslados ni horarios. Una pequeña decisión que resume la filosofía del lugar: aquí, la libertad también forma parte del servicio.

La vegetación hace de túnel hacia una desembocadura de ensueño. E.E.

Pamalican está rodeada por unos cinco kilómetros y medio de arena coralina. Durante nuestra estancia podemos pasar mañanas enteras caminando por la playa sin cruzarnos con nadie. En un mundo donde incluso los hoteles más caros pueden resultar masificados, semejante sensación de privacidad constituye una forma de exclusividad cada vez más difícil de encontrar.

Un servicio discreto

Los seguidores más fieles de Aman, conocidos como Aman junkies, admiten ciertos códigos compartidos entre sus hoteles: discreción, silencio y un servicio profundamente personalizado.

En Amanpulo, esa filosofía aparece en los pequeños gestos. El equipo recuerda cada mañana nuestras preferencias de desayuno sin necesidad de repetirlas. Cuando preguntamos por un yogur concreto que no tienen disponible, la respuesta no es simplemente una negativa: se ofrecen a intentar conseguirlo para el día siguiente.

Porque aquí el servicio no busca protagonismo. Los empleados aparecen cuando se necesitan, recuerdan detalles sin resultar invasivos y consiguen que uno se sienta extraordinariamente atendido sin perder independencia.

Quizá esa sea una de las grandes diferencias entre el lujo convencional y el ultralujo: en el primero, el huésped se adapta al hotel; en el segundo, el hotel se organiza alrededor del huésped.

La infinidad del mar permite observar un horizonte sin barreras. E.E.

Tortugas

Sería fácil pasar varios días en Amanpulo sin abandonar la playa… Aunque la isla ofrece infinidad de experiencias. Una de las más singulares es Kawayan, una plataforma flotante de bambú a la que se llega en barco y que puede reservarse en exclusiva. Estar completamente solos, flotando sobre un mar turquesa y tan transparente que permite distinguir el fondo, tiene algo de irreal.

A unos 300 metros de la costa comienza un ecosistema coralino de extraordinaria biodiversidad. El resort cuenta con un centro de buceo PADI y organiza excursiones de esnórquel, navegación y kayak. Entre sus habitantes más especiales están las tortugas marinas, que anidan en las playas de Pamalican y nadan tranquilamente a nuestro lado, regalándonos uno de los momentos más inolvidables de la estancia.

El contraste de los colores de las panorámicas de la isla presentan una gama cromática de lo más variada. E.E.

En tierra firme hay pistas de tenis, rutas por la vegetación y kitesurf durante la temporada de viento. Aunque quizá el mayor privilegio sea poder ignorarlo todo y dedicar un día entero a no hacer absolutamente nada.

Con los pies en la arena

La gastronomía mantiene una estrecha relación con el paisaje, con restaurantes repartidos por la isla.

El Clubhouse, junto a la piscina principal, combina especialidades filipinas y del sudeste asiático, mientras que Lagoon Club, en la costa oriental, ofrece una cuidada cocina japonesa en un ambiente íntimo al anochecer.

Los espacios para comer si integran con las paradisiacas playas. E.E.

Por la mañana, el espacio se transforma: desayunamos frente al océano mientras las tortugas aparecen entre las aguas, una escena difícil de olvidar.

En la costa occidental, el Beach Club sirve cocina mediterránea, pescados y mariscos frescos, con vistas privilegiadas al atardecer.

El Picnic Grove ofrece una alternativa informal junto a la playa, y también pueden organizarse cenas privadas sobre la arena o picnics en rincones apartados.

La identidad filipina está presente en las recetas, los productos locales y pequeños rituales como el afternoon tea, acompañado de música en directo.

La forma de reconexión

El bienestar forma parte del ADN de Aman desde mucho antes de convertirse en tendencia. En uno de los puntos más elevados de la isla, Aman Spa se integra entre las copas de los árboles con pabellones de madera y tratamientos inspirados en prácticas locales, como sus masajes personalizados que trabajan puntos de tensión mediante técnicas próximas a la reflexología.

El resort ha ampliado recientemente sus instalaciones con estudios de fuerza, cardio, Pilates Reformer e hidroterapia. Practicar pilates con vistas a la selva convierte una actividad cotidiana en algo extraordinario. Aunque aquí, a veces, el mayor bienestar consiste simplemente en bajar el ritmo y dejar que el entorno haga el resto.

El complejo también cuenta con Spa, una forma de desconexión a manos de expertos. E.E.

Preservar un paraíso

Detrás de la aparente sencillez de Amanpulo existe una compleja operación logística para garantizar el abastecimiento y preservar su entorno.

Según Aman, su planta solar cubre el 60% de las necesidades energéticas del resort, que también cuenta con sistemas propios de desalinización, purificación y embotellado de agua.

El compromiso se extiende a las comunidades vecinas. En Manamoc, a unos 30 minutos en embarcación tradicional y hogar de numerosos empleados, Amanpulo colabora con la Andres Soriano Foundation en proyectos educativos y de formación profesional para jóvenes, especialmente en el sector hotelero. Una apuesta por preservar no solo el entorno natural, sino también el futuro de quienes lo habitan.

La vegetación se entiende como un anexo más e integrado del resort. E.E.

El secreto de Amanpulo

Lo que distingue a Amanpulo es la combinación de un entorno excepcional, una arquitectura que ha envejecido sin perder identidad y una hospitalidad intuitiva que convierte cada estancia en algo profundamente personal.

Es la posibilidad de habitar, durante unos días, un lugar al que difícilmente llegaríamos de otra manera y, sin embargo, sentirlo sorprendentemente propio. Como si la isla no estuviera organizada para exhibirse ante nosotros, sino para permitirnos formar parte de ella.

Y cuando llega el momento de marcharse, lo que más cuesta dejar atrás no es una instalación concreta, ni siquiera aquella playa blanca. Es esa sensación tan difícil de encontrar de estar completamente a gusto con uno mismo y con el entorno.