Una famosa cervecera española nos recordaba en el anuncio protagonizado por un popular actor que "no todas las cervezas son iguales". Eso mismo podríamos aplicar al Caribe y a sus islas. No todo el Caribe es igual.

Eso lo saben desde Explora Journeys, la división de cruceros de lujo de MSC, que ha lanzado para este otoño-invierno sus nuevas rutas por un mar lleno de pequeñas joyas muy codiciadas que merecen la pena ser descubiertas poco a poco.

Playas vírgenes de arena suave y aguas de un turquesa casi milagroso, islas con mil cascadas y atardeceres donde el sol parece fundirse en el horizonte aparecen en el camino de los barcos más lujosos de la compañía: el Explora I y el Explora III, que ha sido inaugurado este verano.

Este barco es la mejor forma de descubrir las joyas más recónditas del Caribe. Explora Jouneys

Durante los distintos recorridos, que parten desde Miami y Quebec, se pueden descubrir algunos de los espacios naturales más recónditos del Caribe y por tanto menos masificados. Una ruta de lugares selectos y elegantes.

Ante nuestros ojos pueden aparecer maravillas naturales como las Islas Vírgenes Británicas, que permiten nadar entre las piscinas naturales y los gigantescos cantos rodados de granito de The Baths en Virgen Gorda.

También podemos disfrutar del ancestral ritual de las ballenas jorobadas y sus pequeñas crías en la bahía de Samaná. O practicar esnórquel en el Parque de Esculturas Subacuáticas, en Granada, un lugar donde el arte y la naturaleza se han aliado gracias a la imaginación del famoso escultor británico Jason deCaires Taylor.

Las piscinas naturales en Virgen Gorda son un espectáculo de luz y aguas cristalinas. Explora Journeys

Entre los descubrimientos únicos que ofrecen estos viajes está la isla de Anguila, un pequeño territorio británico de sólo cinco kilómetros de ancho que cuenta con 33 playas y una estampa espectacular: la Little Bay.

O también se van a recorrer los senderos de los jardines botánicos de Deshaies en Guadalupe y visitar la única isla que Suecia tuvo en mitad del Caribe, San Bartolomé, donde la moto acuática puede ser el mejor medio de transporte para asombrarse con su costa.

Como no todo iban a ser paisajes naturales, el crucero apuesta por vivir la rica cultura caribeña con música, bailes y gastronomía. En Puerto España, los ritmos de Trinidad y Tobago cobran vida a través de actuaciones de soca y steelpan y en Santa Lucía, es el chocolate el rey de la mesa en un terreno volcánico completamente diferente.

Si hablamos de gastronomía es claro que tampoco van a faltar cenas de langosta tocando la arena de la playa o una cata de ron perfecta en San Cristóbal.

La arena dorada y el azul turquesa del mar son los colores más representativos del Caribe. Explora Journeys

Puede que muchas de estas islas que cambian del inglés al francés o al español en cuestión de minutos de navegación no nos suenen mucho, pero son los lugares más bellos de un impresionante mar azul y una cultura que las hilvana con alegría, especias y danza.

Además, la temporada Caribe incluye también algunas de las fiestas más señaladas del calendario y en el continente americano como son la Navidad, Año Nuevo y el Día de Acción de Gracias.

En este caso, desde la naviera ya se han tenido en cuenta para preparar citas gastronómicas y festivas a la altura del sol y del Mar del Caribe. De hecho, para despedir 2026, el increíble plan es vivir los fuegos artificiales sobre San Juan de Puerto Rico, con la ciudad al fondo.

Las Pitons en Soufriere son el gran emblema volcánico de Santa Lucía. iStock

Los barcos de Explora Journeys que hacen estas rutas hasta marzo de 2027 cuentan con amplias suites con vistas al mar y espacios de hospitalidad que acogen una apuesta gastronómica con espacios únicos, la relajación y el bienestar de la piscina, del spa y del gimnasio, lugares perfectos para eliminar tensiones sin perder de vista el agua.

Los itinerarios son bastante flexibles por lo que permiten descubrir con calma destinos diferentes, cruzando fronteras y evitando el lío de las maletas y los papeles. Es una de las formas más fluidas, entre los días en tierra y el tiempo en el mar, de descubrir ese otro Caribe.

Para Anna Nash, presidenta de Explora Journeys, "no hay un único Caribe" sino más bien "un conjunto de mundos diferentes, cada uno con su propio carácter, tradiciones y belleza natural" que están esperando en esas postales de ensueño.

"Ofrecemos servicios de primera con el espacio y las experiencias que se esperan de un resort caribeño excepcional, al tiempo que permitimos descubrir múltiples destinos muy codiciados, como San Bartolomé, Santa Lucía y las Islas Vírgenes Británicas".

Apenas sin esfuerzo, simplemente, subiendo al barco.