Alvar Aalto (1898-1976) tenía claro que de sus manos podían salir edificios que se convirtieran en un trozo de paraíso en la Tierra. Para él, cada plano, cada obra arquitectónica que diseñaba tenía que convertirse en un símbolo de esa voluntad clara de generar paz, calma, alegría y felicidad con ladrillos y cristal.

El arquitecto finlandés ha sido clave en la revolución del concepto de diseño en el siglo XX. Su visión del modernismo más cálida y humanista, donde todo estuviera hecho no ya a la medida del ser humano sino de sus necesidades, ha sido uno de los mayores logros de la arquitectura contemporánea que ahora la Unesco premia incluyéndolos en su lista de Patrimonio Mundial.

De esta forma, las obras de Aalto en Finlandia han dado forma a una ruta de peregrinación donde podemos ver desde su casa a iglesias, universidades, auditorios y una fábrica.

El trabajo de Alvar junto con sus dos esposas, primero Aino y luego Elissa, ambas arquitectos y ambas revolucionarias del diseño, tiene que ver mucho con cómo vive la gente, cómo descansa y cómo le gusta usar un espacio privado conectado todo el tiempo con una naturaleza intensa y salvaje. Sobre todo si hablamos de la luz.

Estas son las 10 paradas de la ruta Aalto Works en Finlandia que hay que hacer para absorber su filosofía centrada en el ser humano y en el paraíso.

El salón de la casa de Aalto, un ejemplo de cómo el diseño puede mimar al ser humano. Visit Finland

Aalto House

La casa del propio arquitecto está construida en el barrio de Munkkiniemi, en Helsinki, y visitarla es una experiencia única para entender cómo era la vida de esta familia. Se pueden ver dos zonas claramente distintas: el estudio, de ladrillo pintado de blanco, y la parte más privada, que está revestida de madera.

Como ejemplo de lo que promulgaba Alvar Aalto, la luz natural entra por los ventanales creando una atmósfera mágica. Podemos entrar en ella con recorridos guiados de grupos muy reducidos y tenemos que prestar mucha atención a los muebles experimentales que la habitan.

El Finland Hall es uno de los edificios más emblemáticos del arquitecto Alvar Aalto. Thermos Wikipedia

Finlandia Hall

En la bahía de Töölönlahti, junto al Parlamento, está uno de los edificios más emblemáticos del arquitecto. El Finlandia Hall se presenta revestido de mármol blanco de Carrara, en un contraste único con la costa. El techo se diseñó inclinado para mejorar la acústica del auditorio.

Hay visitas guiadas para recorrer sus enormes vestíbulos y también se puede asistir a escuchar conciertos o recorrer exposiciones culturales.

El sanatorio para tuberculosos de Paimio es uno de los mejores ejemplos de arquitectura al servicio de la medicina. Leon Liao Wikipedia

Sanatorio de Paimio

El Sanatorio de Paimio fue construido en la década de 1930 para enfermos de tuberculosis en Turku. Toda su estructura se creó con un fin terapéutico, al servicio de la medicina, con las alas del edificio orientadas a la luz solar y habitaciones con techos verdes para no deslumbrar a los enfermos que estaban en la cama.

Ahora se pueden ver algunas estancias de los pacientes, también el solárium y la famosa escalera amarillenta con la silla Paimio original, que justamente fue pensada para mejorar la vida de los enfermos ya que les ayudaba a respirar.

Ayuntamiento diseñado por el arquitecto finlandés en Jyväskylä, conocida como la capital de Aalto. Tero Takalo

Jyväskylä

Esta ciudad es conocida como la capital de la arquitectura de Alvar Aalto en Finlandia por la concentración de sus diseños. Podemos visitar el campus de la Universidad de Jyväskylä y el Ayuntamiento de Säynätsalo, un hito arquitectónico, donde podemos pernoctar en la parte antigua en habitaciones diseñadas por Aalto.

Jyväskylä acoge 30 obras del famoso arquitecto además del recién renovado Museo Alvar Aalto, que nos da una buena perspectiva de su legado.

Esta villa estaba considerada en su momento como las más bella del mundo. Ninara Wikipedia

Villa Mairea

Esta casa de 1939 fue pensada para Harry y Maire Gullichsen y está considerada una de las casas más bellas del siglo XX gracias a la combinación de elementos vanguardistas con la tradición finlandesa.

Pilotes de madera, muros de piedra y una piscina con curvas son algunos de sus detalles más bonitos. Tenemos que reservar con tiempo si queremos ver su increíble colección de arte y los interiores.

El centro diseñado por Aalto en una ciudad con un plan en forma de cuernos de reno. Visit Rovaniemi

Rovaniemi

Rovaniemi es una ciudad reconstruida por Alvar Aalto para la gente. Fue destruida en la II Guerra Mundial, y el arquitecto finlandés decidió devolverla a la vida en forma de astas de reno con un plan urbanístico que se ha estudiado en las universidades.

En el centro cívico está el ayuntamiento, la biblioteca y un salón con unas fachadas en azulejos cerámicos que simulan la aurora boreal y tragaluces en forma de abanicos.

Interior impoluto de la iglesia que diseñó Alvar Aalto en los años 60 en Finlandia. Visit Finlandia

Iglesia de la Cruz de la Llanura

El arquitecto hizo hasta una iglesia, la de la Cruz de la Llanura, en 1960, con un campanario de hormigón de 52 metros en forma de cruz. Podemos subir en ascensor hasta arriba para disfrutar de las increíbles vistas.

En el interior, el uso del blanco, la madera y las ventanas inclinadas vuelven a ser claves para llenar de luz natural la nave.

Fábrica de Sunila

En su día se habló de ella como "la fábrica más bonita del mundo". Aalto no solo diseñó la propia planta industrial, escalonada hacia la costa, sino también el barrio que se levanta al lado para acoger los obreros y que se adaptó a la topografía de las rocas y pinos.

Es uno de los mejores ejemplos del urbanismo utópico y un lugar único para entender cómo se puede usar el terreno para que las casas se llenen de luz y paz para sus habitantes.

El auditorio de la universidad de Helsinki diseñado por Aalto es un ejemplo de luz y armonía en su interior. J.P Kärnä Wikipedia

Campus de Otaniemi

Situado en Espoo, el edificio destaca por su auditorio exterior que parece un anfiteatro griego, solo que realizado en ladrillo rojo y cobre.

Está situado a 10 minutos en metro desde el centro de Helsinki y la maestría de Aalto ha conseguido integrarlo perfectamente en el devenir de la naturaleza que lo rodea.

La silla Pamio es uno de los diseños más famosos de Aalto. Daderot Wikipedia

Artek Helsinki

El diseño de muebles y decoración también es otra de las marcas de identidad de los Aalto. En esta tienda de la capital finlandesa, ubicada en la céntrica calle Keskuskatu, encontramos desde su famoso Jarrón Aalto, o Jarrón Savoy, al Taburete 60, que siguen fabricándose.

También hay otros artículos famosos como la Silla Paimio y el Sillón 400, lámparas y textiles, que son una marca de distinción en las casas de este país.