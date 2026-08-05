En España estamos tan acostumbrados a que en agosto el sol brille con fuerza y calor que el hecho de que pierda su brillo por unas horas ha puesto patas arriba a medio país, justamente el afortunado que va a poder ser testigo de un fenómeno atmosférico que no se veía desde 1905.

Pero es que en la Europa continental, no había pasado nada parecido desde el siglo pasado, en 1999; por lo que este eclipse ha generado también una oleada de turistas internacionales que quieren estar ese 12 de agosto en alguna de las 36 provincias españolas donde va a ser visible.

Según los cálculos del Gobierno de España, el privilegio de ver cómo la Luna se interpone en el camino del Sol, va a generar más de 347 millones de euros y la llegada extra de 446.000 visitantes que buscan ser testigos de algo único.

El ocaso desde el hotel Can Lluc Country Boutique en Ibiza. E. E.

Las compañías aéreas son conscientes de que esa semana España va a ser uno de los destinos más deseados, por lo que han incrementado un 8% sus plazas a la venta sobre cualquier agosto normal.

Las cifras señalan que estadounidenses y europeos son los que más se han movilizado con este momento mágico. Casi 250 millones de euros del negocio total del eclipse vendrán de turistas extranjeros e irán a parar, directa o indirectamente, a hoteleros y restauradores de las zonas más rurales donde, habitualmente en agosto, solo están los paisanos y los eternos retornados al pueblo de cada verano.

Y es que muchas de las 36 provincias donde el eclipse se verá mejor se ubican en la franja de la mal llamada España vaciada, en Castilla y León y Aragón.

Pero esas imágenes de pueblos en silencio, campos infinitos y una calma casi suspendida en el tiempo son precisamente lo que busca la mayoría de los amantes del cielo que han planeado todo para disfrutar en primera fila de este acontecimiento mundial.

Este eclipse solar será único porque normalmente suceden cuando el Sol está alto y no en pleno atardecer. karayuschij en iStock Omicrono

Las previsiones hablan de que las reservas de hoteles han crecido un 18% justo para esa semana de agosto, en comparación con 2025, y el sector hostelero y hasta el Gobierno de España han advertido de que en estas zonas llevan trabajando todo el año para brillar frente a la oscuridad del Sol. Que están sobradamente preparadas.

Entre los privilegiados que se han convertido en un escenario mágico para mirar al cielo están Galicia, sobre todo A Coruña, Lugo y Pontevedra; Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra.

En el corazón de Castilla y León se vivirá una de las duraciones de oscuridad total más extremas de toda España, rozando el minuto y tres cuartos, sobre todo en lugares como Burgos, Palencia, Soria y León.

En los próximo dos años se esperan otros dos eclipses solares, lo que supondrá un trienio único a nivel astrológico. iStock

Y apuestan por que el plan sea un hotel rural, entre campos de trigo ya cosechados, donde la luz de la ciudad no ensombrezca a la naturaleza para esperar a este momento astral único.

También la serranía interior de Teruel y Cuenca es una buena elección ya que la provincia aragonesa cuenta con algunas de las mejores certificaciones Starlight de Europa por la calidad de sus cielos oscuros y los miradores naturales de la parte de Cuenca están a salvo de cualquier obstáculo y con un aire limpio garantizado.

El mar

Pero el eclipse del 12 de agosto no va a ser uno cualquiera. Lo normal es que ocurra a mitad del día, con el Sol en lo alto en el cielo, y no, como en este caso, rozando la puesta de sol, entre las 20.20 y las 20.30 horas.

Por eso, se espera que la estampa que se genere sea impresionante, con una corona solar silueteada justo sobre el horizonte que, si apostamos por un lugar con mar, puede ser el culmen de la belleza astral.

Por eso, ese algo más puede ser verlo en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares con el Mediterráneo como banda sonora.

Para esos días muchos hoteles de estas zonas han preparado excursiones para salirse del circuito habitual más iluminado y adentrarse en una naturaleza que, aunque parezca domesticada por el turismo, todavía guarda rincones secretos.

De hecho, en Mallorca y Menorca se esperan algunas de las imágenes más codiciadas por los fotógrafos de todo el mundo y es el Sol ocultándose totalmente eclipsado sobre la línea azul del mar.

Dos más

Para los que se pierdan esta oportunidad astral única, España va a volver a convertirse en un templo astronómico de nuevo en 2027 y en 2028 en lo que se ha llamado el "Tríptico de Eclipses".

A este eclipse solar total que se verá en el norte y este de España, le seguirá otro el verano que viene, también en agosto. En este caso, para el 2 de agosto de 2027, la mejor fila para disfrutar del espectáculo se ubicará en el sur del país y el norte de África.

Pero aún habrá una tercera alineación de astros para colocar a España en el top de destinos astrológicos: el 26 de enero de 2028. En este caso, se trata de un eclipse solar anular, es decir, la Luna está más lejos de la Tierra al interponerse con el Sol y no lo cubre por completo. Solo se ve un anillo de fuego brillante a su alrededor.

Los mejores lugares del país para verlo serán el centro de España y el este.

Definitivamente, el Sol y la Luna se han empeñado en convertir a nuestro país en un lugar mágico en los próximos años porque, que se produzcan dos eclipses solares totales y uno anular en solo 18 meses dentro de una misma región es, estadísticamente, un milagro.