¿Quién podría pensar que la mejor forma de conseguir una entrada garantizada a los mejores campos de golf del mundo iba a ser embarcándose en un crucero?

Eso sí, no se trata de un crucero cualquiera porque la compañía Silversea se ha empeñado en que los aficionados a este deporte puedan combinar sus mejores swings con el lujo de sus experiencias a bordo y destinos con historia, playas increíbles y una naturaleza imponente.

Para conseguir que estos viajes sean un éxito, la naviera especializada en cruceros de lujo y expedición ha llegado a un acuerdo con PerryGolf, uno de los principales especialistas en viajes internacionales de golf, para crear itinerarios perfectos que incluyan paradas en los campos más emblemáticos y con un mimo especial por todo lo que sean palos y pelotas.

Muchas de las navieras incluso han creados pequeños campos de golf dentro de los barcos de cruceros. E. E.

Así, en el programa de cruceros de golf de Silversea los huéspedes podrán elegir entre varias partes del mundo para su nuevo viaje, sabiendo que van a llegar en el momento perfecto a lugares tan legendarios como el Royal Liverpool, sede en múltiples ocasiones de The Open, o Camiral, donde se va a jugar la próxima Ryder Cup.

El paquete especial para los amantes del golf incluye horarios de salida garantizados con tee times reservados con antelación y green fees incluidos. Además, se ha establecido un protocolo con todo el cuidado en los traslados entre el barco y el campo de golf y para la gestión en la facturación de los palos que serán tratados como un huésped muy especial tanto a bordo como en los desplazamientos que haya que hacer.

De hecho, si no queremos andar cargados con ellos todo el viaje, Silversea ofrecerá un servicio de alquiler de todo el material dentro del crucero para que podamos disfrutar de la experiencia con el menor peso extra.

El Castillo de Culzean, en Escocia, es una de las opciones de visitar en este crucero de golf. E. E.

Tres zonas del mundo

En el diseño de estos viajes especiales, la naviera ha trabajado por tres zonas míticas para los amantes del golf que aúnan los dos elementos básicos de un crucero para el perfecto drive: el azul del mar y el verde de los campos.

En concreto, los barcos recorrerán la costa de Reino Unido, la de España y Australia y Nueva Zelanda. Todos los viajes se han programado para 2027 menos el de nuestras antípodas, que no arrancará hasta enero de 2028 para esperar al buen tiempo en esa parte del mundo.

El primer crucero en zarpar será el de "De Southampton a Southampton", del 14 al 25 de agosto de 2027, que recorrerá los hitos golfistas de las Islas Británicas a bordo del Silver Spirit.

El golf se ha convertido en un atractivo también para los organizadores de cruceros. E. E.

En esos mágicos días, los viajeros podrán probar sus golpes en el Royal Liverpool, sede en 13 ocasiones del Open Championship. Luego pasarán a Kent para tantear el Prince&Golf Club y llegar a Irlanda del Norte donde podrán descubrir las espectaculares dunas de Portstewart.

El punto final del viaje será Escocia con visitas a Castle Stuart y Dumbarnie Links, dos de los campos modernos más prestigiosos del país.

En octubre le tocará el turno a España, con el Silver Ray y un recorrido que sale de Barcelona y vuelve a la Ciudad Condal entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre.

En este caso, los amantes del golf podrán desempolvar sus palos para jugar en el Stadium Course de Camiral, luego Las Colinas, al sureste del país; antes de atracar en Mallorca para disfrutar del Son Gual y Alcanada, donde el relieve ondulado, los pinares y las impresionantes vistas convierten estos lugares en el escenario ideal para el mejor putt.

Uno de los itinerarios para los nuevos cruceros de golf es la costa mediterránea. E. E.

Australia

El último itinerario ya preparado volará hasta el hemisferio Sur, el 29 de enero de 2028, y durante 14 días hará paradas en algunos de los mejores campos de golf de Australia y Nueva Zelanda como el Tasmania Golf Club, situado sobre Barilla Bluff; el histórico Otago Golf Club y Royal Wellington.

El viaje culmina con dos de los campos costeros más espectaculares de esta parte del mundo: el Cape Kidnappers y Kauri Cliffs, donde los impresionantes paisajes sobre los acantilados los hacen inolvidables.

En el diseño de estos cruceros monotemáticos no se olvida de quienes acompañan a los amantes del golf pero no quieren coger los palos, por lo que habrá experiencias combinadas dentro y fuera del barco para todos los gustos y podrán vivir todas las experiencias exclusivas que ofrece Silversea.

Así, se podrán descubrir destinos tan impresionantes como Escocia, Australia o Nueva Zelanda mientras los huéspedes jugadores disfrutan de un día completo con acceso a instalaciones, comidas, recepciones y hasta un torneo final con premio incluido para para quienes no quieran dejar de dar sus buenos golpes ni siquiera en vacaciones.