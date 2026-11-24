Albert Rivera, que acaba de cumplir 47 años, lleva tiempo alejado de la primera línea política en España. Desde que anunció su retirada en noviembre de 2019, el antiguo líder de Ciudadanos ha desarrollado una nueva etapa profesional como abogado y consultor. Una vida diferente en la que Madrid ocupa un lugar importante, aunque sus raíces familiares también lo llevan hasta un pequeño pueblo del interior de Málaga.

Según averiguó en exclusiva EL ESPAÑOL en 2023, Rivera reside en un piso de aproximadamente 170 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones y situado en un edificio construido en 2010. La vivienda se encuentra en una zona residencial de Madrid rodeada de espacios verdes y en una finca con pocos vecinos.

El expolítico estaría pagando un alquiler mensual de entre 1.800 y 1.900 euros, una cantidad cercana a los 2.000 euros. Una residencia que combina amplitud, tranquilidad y proximidad a los servicios de la capital.

Sin embargo, mucho antes de instalarse en Madrid y de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la política española, Rivera ya tenía otro lugar al que regresar. Se trata de Cútar, un pequeño municipio de unos 600 habitantes situado en la comarca malagueña de la Axarquía.

Durante una entrevista en el programa Mi casa es la tuya, emitida en 2017, reconoció que "todos mis abuelos son de Málaga". También recordó que su madre nació en un pueblo malagueño "hace más de 50 años, en la otra punta del Mediterráneo".

En Cútar, lejos de los debates políticos y las cámaras, Rivera era conocido por su familia. Los vecinos lo identificaban como "el nieto de Lucas", una forma de recordar sus orígenes que refleja esa cercanía tan única de los pueblos pequeños.

De hecho, en septiembre de 2020, apenas unos meses después de abandonar la política, eligió esta localidad para conceder una de sus primeras entrevistas televisivas de aquella nueva etapa.

Un pueblo blanco escondido

A unos 40 kilómetros de Málaga capital y aproximadamente 16 de Vélez-Málaga, Cútar es uno de esos pueblos que conservan buena parte de la esencia rural de Andalucía.

Situado a unos 330 metros de altitud, sobre las laderas de un cerro, su paisaje urbano está formado por casas encaladas, calles estrechas y empinadas y pequeñas plazas que aparecen entre las construcciones tradicionales.

Cútar. Diputación de Málaga.

Su nombre procede del árabe Kawthar, un término relacionado con el río del Paraíso en la tradición islámica. Una referencia que recuerda la profunda huella que dejó la cultura andalusí en este territorio.

El trazado de sus calles todavía conserva ese carácter heredado de siglos anteriores. Las viviendas blancas se adaptan al desnivel de la montaña y forman un conjunto especialmente atractivo para quienes disfrutan descubriendo pueblos alejados de las grandes rutas turísticas.

Uno de los mejores planes consiste simplemente en caminar sin prisas por el casco urbano, detenerse ante sus fachadas tradicionales y contemplar las vistas de los campos de olivos y viñedos que rodean la localidad.

Una iglesia del siglo XVI

Uno de los monumentos más destacados de Cútar es la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, situada en la parte alta del pueblo. Construida en el siglo XVI y reformada posteriormente durante el XVIII y el XX, presenta elementos de estilo mudéjar y una distribución interior de tres naves separadas por pilares.

Entre sus detalles más interesantes se encuentra una capilla de decoración rococó, con elementos policromados que muestran cómo fue evolucionando el templo a lo largo de los siglos.

Otro de los rincones que merece una parada es la Fuente Árabe, también conocida históricamente como Fuente de la Alquería. Se trata de una pequeña construcción de planta cuadrada y cubierta abovedada que ya aparecía mencionada en documentos del siglo XVI. Su singular arquitectura la convierte en uno de los testimonios más interesantes del pasado andalusí de Cútar.

Manuscritos medievales

La historia de este pequeño pueblo malagueño guarda además un episodio especialmente curioso. En 2003, durante unas obras de rehabilitación en una vivienda, aparecieron tres manuscritos medievales que habían permanecido ocultos en el interior de un muro durante siglos.

Entre ellos se encontraba un Corán de época almohade, fechado entre los siglos XII y XIII y considerado uno de los ejemplares más antiguos conservados en España.

Los otros dos documentos estaban relacionados con Muhammad Al-Ŷayyār, un alfaquí e imán de la localidad que vivió alrededor del año 1500. Según la interpretación histórica del hallazgo, los textos fueron escondidos antes de su marcha, probablemente con la intención de recuperarlos en el futuro.

Actualmente, los manuscritos se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Málaga y constituyen uno de los testimonios más valiosos del pasado islámico de esta pequeña localidad de la Axarquía.

Paisajes de la Axarquía

Más allá de sus monumentos, uno de los grandes atractivos de Cútar es el paisaje que lo rodea. El municipio se extiende entre laderas de montaña, olivares, viñedos y pequeños valles atravesados por cursos de agua.

Su entorno forma parte de la Axarquía, una comarca conocida por sus pueblos blancos y por una tradición agrícola en la que la uva moscatel ocupa un lugar destacado. Las carreteras que conducen hasta Cútar ofrecen panorámicas de las montañas y de los campos cultivados en terrazas, una imagen muy característica del interior oriental de Málaga.

Para quienes disfruten del senderismo, los caminos rurales permiten descubrir el paisaje a un ritmo pausado, entre antiguos terrenos agrícolas y pequeñas elevaciones desde las que contemplar el entorno.

El relieve de la zona alcanza cotas mucho más elevadas en sus alrededores, como el pico Santopita, de aproximadamente 1.020 metros de altitud. La mejor forma de llegar suele ser en coche, especialmente si se quiere aprovechar la escapada para conocer otros municipios cercanos. Desde Vélez-Málaga, la carretera se adentra progresivamente en un paisaje de montañas y pequeños pueblos blancos.

Qué comer en Cútar

La gastronomía es otro de los motivos para descubrir esta parte de la provincia. Como ocurre en otros pueblos de la Axarquía, la cocina de Cútar está estrechamente relacionada con los productos agrícolas de su entorno.

Uno de los ingredientes más característicos es la uva moscatel, utilizada tanto para elaborar pasas como para producir vinos dulces. Los viñedos que cubren las laderas forman parte de una tradición agrícola profundamente arraigada en la comarca.

Entre las recetas tradicionales de la zona destacan el ajoblanco, una sopa fría elaborada con almendras, ajo, pan y aceite de oliva y las migas, especialmente populares durante los meses más frescos.

También son habituales los potajes de legumbres, los platos de cuchara y las preparaciones a base de productos de temporada, una cocina sencilla que refleja el pasado agrícola de estos municipios.

En el apartado dulce sobresalen las tortas de aceite, los roscos y otras elaboraciones tradicionales que pueden encontrarse en distintos pueblos de la Axarquía.