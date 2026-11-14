Con la llegada del frío, los mercadillos tradicionales siguen siendo uno de los grandes atractivos para disfrutar de una escapada de fin de semana. En muchas localidades españolas, estos mercados permiten descubrir productos de la zona y conocer de cerca sus costumbres gastronómicas.

Asturias es uno de los destinos donde esta tradición sigue especialmente arraigada. Sus mercados reúnen quesos artesanos, embutidos, panes tradicionales y productos de la huerta que forman parte de la gastronomía de la región.

Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en Grado, una localidad asturiana que celebra cada domingo uno de los mercados con mayor tradición de la región. Considerado el más antiguo de Asturias, sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando Alfonso X el Sabio concedió a la villa el derecho a celebrar un mercado semanal.

Pura gastronomía asturiana

Los quesos ocupan buena parte de los puestos del mercado. Los visitantes pueden encontrar variedades elaboradas con leche de vaca, oveja o cabra, tanto frescas como curadas, que muestran la tradición quesera de Asturias.

Uno de los quesos más conocidos es el Afuega'l Pitu, elaborado por productores como Marta Fernández y Xel Díaz, responsables de la quesería Ca Sanchu. Ambos mantienen una tradición familiar que comenzó en los años setenta con los padres de Marta y que continúa vinculada al mercado de Grado.

Mercado de Grado. La Voz del Trubia

El Afuega'l Pitu cuenta con Denominación de Origen Protegida y se elabora con leche de vaca. Grado es uno de sus principales centros de producción. Aunque tradicionalmente se curaba en hórreos, hoy también se utilizan secaderos con temperatura y humedad controladas.

Los embutidos también tienen un lugar destacado en el mercado. Entre los más tradicionales se encuentran el chorizo y la morcilla asturianos, ingredientes habituales del compango de la fabada. Otro producto característico es el chosco de Tineo, un embutido elaborado con carne de cerdo y sometido a un proceso de ahumado.

Otro de los productos tradicionales que se pueden encontrar son los bollos preñaos, pequeños panes rellenos de chorizo que se hornean hasta conseguir una corteza dorada. Son uno de los bocados más característicos de la gastronomía asturiana.

En el apartado de dulces destacan las rosquillas de anís, los bizcochos caseros, los suspiros y las cocadas. Además, las masas también tienen presencia en formato de panes de todo tipo: trigo, centeno, maíz o escanda.

Más de 700 años de historia

Aunque hoy también se celebra los domingos, originalmente el mercado de Grado tenía lugar únicamente los miércoles. Fue durante la Edad Moderna cuando se incorporó la cita dominical, que con el tiempo se convirtió en una de las más concurridas de la localidad.

Más adelante, en la Edad Moderna, Grado empezó a celebrar otro mercado los domingos gracias a sus fértiles vegas y al paso por el concejo de vías de comunicación tan importantes como el Camín Real de la Mesa y el Camino de Santiago.

El mercado se extiende por la calle Manuel Pedregal y la plaza del General Ponte, donde se concentran numerosos puestos de alimentación. Cada domingo, más de 200 vendedores ambulantes participan en esta cita, que también atrae visitantes a los comercios y establecimientos hosteleros de la localidad.