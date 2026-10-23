La Plaza Mayor de Gijón reunirá del 23 al 25 de octubre de 2026 a 23 expositores de la IV Feria de Productos de León. Durante tres días, la cecina, los quesos y los chocolates compartirán espacio con catas y degustaciones en pleno casco antiguo de la ciudad asturiana.

Su ubicación permite combinar las compras con un recorrido por Cimadevilla, el puerto deportivo y el paseo de San Lorenzo. Una propuesta para organizar una escapada de otoño con paradas entre los puestos y paseos junto al Cantábrico.

La muestra abrirá el viernes por la tarde y ofrecerá venta directa de alimentos leoneses durante todo el fin de semana. Los visitantes podrán conocer las especialidades de los expositores y participar en las presentaciones programadas.

Sabores de León

La oferta incluirá cuatro puestos de dulces y chocolates y cuatro de miel, junto a tres de quesos y lácteos. La cecina y otros embutidos formarán parte de la representación de carnes, que contará con dos expositores.

También habrá conservas vegetales, frutas, platos preparados y legumbres. Las bebidas tendrán su propio espacio, con tres puestos de vino y otros dos de bebidas alcohólicas.

Las catas y degustaciones se repartirán entre las tres jornadas. La propuesta permite probar algunas de las elaboraciones antes de comprar y preguntar a los expositores por sus ingredientes o por la forma de consumirlas.

Horarios y desfile

La feria abrirá el viernes 23 de octubre de 17:00 a 21:30 horas. El sábado 24 se podrá recorrer de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:30 horas, con la inauguración oficial prevista a las 12:00.

El domingo 25 mantendrá el horario de mañana, de 11:00 a 14:30 horas. Por la tarde abrirá de 17:00 a 19:00, cuando se celebrará la clausura. El cierre de mediodía deja margen para comer y conocer el entorno antes de regresar a los puestos.

Programación de la IV Feria de Productos de León en Gijón, del 23 al 25 de octubre de 2026. E.E.

Ese domingo, a las 12:00 horas, tendrá lugar el desfile de pendones leoneses. Partirá de Campo Valdés y recorrerá el Paseo del Muro en dirección al puente del Piles, por lo que se desarrollará fuera de la Plaza Mayor.

El recorrido permitirá seguir esta tradición junto a la playa de San Lorenzo. El desfile forma parte de las celebraciones de la Virgen del Camino y San Froilán de la Casa de León en Asturias.

Un paseo por Cimadevilla

La Plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento, es un punto de partida para recorrer Cimadevilla, el barrio de origen marinero de Gijón. Entre la playa de San Lorenzo y el puerto deportivo, sus calles conservan antiguas viviendas de pescadores y edificios palaciegos.

Desde la feria se puede continuar hacia la plaza del Marqués, donde se encuentran el Palacio de Revillagigedo y la Colegiata de San Juan Bautista. Frente a ellos se abre el entorno del puerto deportivo, otra de las paradas del paseo por el casco antiguo.

El recorrido puede seguir por las calles del barrio hasta el cerro de Santa Catalina. En lo alto se encuentra el Elogio del Horizonte, la escultura de hormigón de Eduardo Chillida inaugurada en 1990, con el mar Cantábrico como fondo.

Al bajar hacia Campo Valdés aparecen las termas romanas y la iglesia de San Pedro, junto al extremo occidental de San Lorenzo. Desde allí, el Paseo del Muro permite prolongar la caminata junto a la playa y seguir el mismo entorno por el que discurrirá el desfile del domingo.