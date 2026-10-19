España cuenta con una larga tradición quesera que se refleja en sus numerosas ferias gastronómicas. Estos eventos permiten conocer especialidades de diferentes regiones, descubrir pequeñas queserías artesanales y probar productos que no siempre llegan a los supermercados.

El próximo fin de semana del 23 al 25 de octubre se celebrará una nueva feria dedicada a este alimento. Durante tres días, productores de distintos puntos de la península se reunirán en un mismo espacio para ofrecer sus elaboraciones, acompañadas de catas, maridajes y música en directo.

La cita tendrá lugar en El Carpio de Tajo, un municipio de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, que estrenará su primera Feria del Queso. Una propuesta gastronómica que también permitirá descubrir el patrimonio de esta localidad situada junto al río Tajo.

Primera Feria del Queso

La localidad toledana celebrará del 23 al 25 de octubre la primera edición de su Feria del Queso, que reunirá a productores de diferentes territorios españoles y ofrecerá un programa de actividades para todos los públicos.

La Plaza de España acogerá los puestos de venta, las degustaciones y las distintas propuestas organizadas por el Ayuntamiento. Los visitantes podrán comprar directamente a los elaboradores y conocer las particularidades de sus productos.

El municipio mantiene una estrecha relación con la producción quesera. De hecho, los Premios Gran Selección Campo y Alma 2026 reconocieron a Quesos de Hualdo, elaborados en la localidad, en la categoría de queso manchego curado.

La feria pretende dar visibilidad a esta tradición y acercar al público especialidades procedentes de otras comunidades autónomas.

Quesos de toda España

Uno de los principales atractivos será la variedad de productos anunciados. Entre ellos figuran quesos manchegos, Idiazábal, Mahón-Menorca, Torta del Casar, Zamorano, Arzúa-Ulloa y San Simón da Costa.

También estarán representadas especialidades como el queso castellano, el elaborado con leche de cabra payoya y variedades de Tentudía, Ourense y Acehúche.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las diferencias entre elaboraciones, preguntar a los productores por sus métodos de trabajo y descubrir nuevas formas de consumir cada variedad.

Las catas programadas permitirán profundizar en sus sabores, texturas y aromas, con propuestas que combinarán distintos tipos de queso con vinos de varias denominaciones de origen.

Programa de la Feria

La programación comenzará el viernes 23 de octubre, a las 18:00 horas, con la charla y cata El arte de comer queso, que abrirá las actividades de esta primera edición.

A las 19:00 horas tendrá lugar un maridaje de queso sudao de cabra de la quesería El Señorío de Monasterio con vino verdejo.

Programa de la Feria del Queso de El Carpio de Tajo del 23 al 25 de octubre. E.E.

La jornada inaugural terminará a las 20:00 horas con una cata de queso Mahón-Menorca curado de S'Arangí.

El sábado 24 de octubre concentrará siete actividades. La primera comenzará a las 12:00 horas con la charla Conociendo los quesos de Hualdo, dedicada a las elaboraciones de esta quesería local.

A las 12:50 horas se celebrará una cata de queso castellano de Campoveja acompañado de vino de la denominación de origen Rueda.

La programación de la mañana finalizará a las 13:30 horas con una degustación de quesos de Valdelobos.

Por la tarde, las actividades se retomarán a las 17:00 horas con un maridaje de queso San Simón da Costa de la quesería Prestes y vino albariño.

A las 18:00 horas llegará el turno de los quesos frescos de cabra de Gaia Gourmet, mientras que a las 19:00 horas se ofrecerá una combinación de queso semicurado de cabra payoya de La Covacha con manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.

El sábado terminará a las 20:00 horas con una cata de queso zamorano de La Antigua acompañado de vino de la denominación de origen Ribera del Duero.

El domingo 25 de octubre se celebrará el taller Cata de quesos, una actividad en la que los participantes podrán aprender a valorar diferentes elaboraciones como si formaran parte del jurado de un concurso.

La última propuesta está prevista para las 13:00 horas y estará dedicada a las especialidades locales La Rueda de Sigma Hualdo y Pi de Hualdo.

Durante los tres días, la feria contará también con música en directo para acompañar las compras y las actividades gastronómicas.

Qué ver en El Carpio de Tajo

Más allá de la gastronomía, la feria ofrece una oportunidad para organizar una escapada de otoño a esta localidad toledana, situada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Toledo.

El Carpio de Tajo conserva el ambiente de los pueblos tradicionales de la comarca de Torrijos y cuenta con un entorno natural marcado por el río que le da nombre.

Vista de El Carpio de Tajo, el pueblo de Toledo que celebra su primera Feria del Queso. E.E.

Uno de sus principales atractivos es la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, un edificio histórico que forma parte del patrimonio religioso del municipio.

También merece una visita la ermita de Ronda, situada junto al Tajo, en el antiguo poblado del mismo nombre. Su construcción combina elementos de ladrillo y tapial característicos de la arquitectura tradicional de la zona.

Quienes prefieran disfrutar de la naturaleza pueden aprovechar la visita para recorrer los caminos rurales próximos al río. Las vegas, las huertas y los paisajes de ribera ofrecen un entorno tranquilo para pasear durante el otoño.

Por su ubicación, la feria también se puede combinar con una visita a otros municipios de la comarca o con una parada en Toledo, donde recorrer el casco histórico y algunos de sus monumentos más conocidos.

Así, quienes acudan durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre podrán dedicar parte del día a las degustaciones y completar la jornada descubriendo el entorno de esta localidad castellano-manchega.