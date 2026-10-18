El otoño es una buena época para organizar una escapada de fin de semana y descubrir algunos de los mercados medievales que se celebran en España. Uno de ellos tendrá lugar del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026, con puestos de artesanía, gastronomía y actividades para todas las edades.

Durante tres días, una plaza se transformará en un mercado de inspiración medieval con unos 15 puestos de artesanía y alimentación, exhibiciones de aves rapaces, espectáculos aéreos y música en directo. La entrada será gratuita y habrá actividades para disfrutar en familia.

Se trata del Mercado Medieval de Guadalcacín, una localidad perteneciente a Jerez de la Frontera (Cádiz). La celebración tendrá lugar en la Plaza Artesanía, a pocos kilómetros del centro de Jerez, por lo que también ofrece la posibilidad de combinar la visita con una escapada por la campiña gaditana.

Un mercado con 15 puestos

El Mercado Medieval de Guadalcacín contará con unos 15 puestos de artesanía y gastronomía, donde los asistentes podrán recorrer los expositores, conocer diferentes productos artesanales y encontrar opciones para comer durante la visita.

Las casetas compartirán espacio con actuaciones y actividades que recrearán el ambiente de los antiguos mercados. La música y los espectáculos acompañarán a quienes se acerquen durante el fin de semana.

La celebración regresó en octubre de 2023 después de varios años sin organizarse, con el propósito de impulsar el comercio local y atraer visitantes. Desde entonces, se ha recuperado como una de las citas del calendario festivo de la localidad.

Uno de sus principales atractivos será la programación familiar, que incluirá exhibiciones de cetrería, talleres y juegos infantiles. También habrá un campamento medieval y distintas actividades relacionadas con la época.

El mercado abrirá el viernes de 18:00 a 00:00 horas. El sábado podrá visitarse de 11:00 a 15:00 y de 18:00 a 00:00 horas, mientras que el domingo permanecerá abierto de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Tres días de espectáculos

La programación comenzará el viernes 23 de octubre con una exhibición de vuelo de aves rapaces a las 18:30 horas, que se repetirá a las 20:30 horas. A lo largo de la tarde también habrá rondas musicales.

A las 19:30 horas se celebrará una actividad de circo, seguida de un espectáculo de danza oriental a las 21:30 horas. La jornada continuará con tiro con arco a las 22:00 y un juego infantil de tira y afloja a las 23:00 horas.

Programación del Mercado Medieval de Guadalcacín del 23 al 25 de octubre de 2026. E.E.

El sábado 24, las aves rapaces volverán a ser protagonistas con exhibiciones previstas para las 12:00 y las 21:00 horas. También habrá danza oriental a las 13:00 y las 19:00 horas, además de un taller de tiro con arco a las 18:00.

Los espectáculos aéreos serán uno de los principales atractivos del sábado. A las 19:30 horas tendrá lugar «Vuelo energético», seguido de «Entre hilos y aire» a las 21:30 horas.

La programación nocturna continuará con un taller de circo a las 22:30 y finalizará con «Equilibrio en llamas», un espectáculo previsto para las 23:00 horas.

El domingo 25, último día del mercado, habrá nuevas exhibiciones de rapaces a las 12:00 y las 19:00 horas. La danza oriental comenzará a las 12:30, mientras que el taller de tiro con arco se celebrará a las 17:30 horas.

Los más pequeños podrán participar en un juego de justa infantil a las 18:00 horas. Las rondas musicales continuarán durante la jornada hasta el cierre del mercado, previsto para las 20:00 horas.

Durante los tres días habrá una exposición de aves rapaces, un campamento medieval y una ludoteca infantil. También se instalará un carrusel de sillas voladoras, que completará la oferta de entretenimiento.

Qué ver en Guadalcacín

Visitar el Mercado Medieval también puede ser una ocasión para descubrir Guadalcacín, una localidad situada a pocos kilómetros de Jerez de la Frontera y rodeada por el paisaje agrícola de la campiña jerezana.

Su historia es relativamente reciente, ya que nació a partir de las políticas de colonización agraria y ampliación del regadío impulsadas durante la década de 1950. Su desarrollo estuvo vinculado a la transformación de los terrenos agrícolas de la zona.

Vista de Guadalcacín, localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz). E.E.

Las primeras 21 familias colonas llegaron en junio de 1952 y se instalaron inicialmente en barracones mientras se construía el pueblo. Las obras comenzaron en 1954 y las primeras viviendas se entregaron en 1957.

Este pasado agrícola sigue presente en el patrimonio local. Uno de los proyectos dedicados a conservarlo es el Centro de Exposiciones y Estudio de las Colonizaciones, concebido para recuperar la memoria de las familias que participaron en la creación de estos pueblos.

El centro está dedicado a preservar objetos cotidianos, herramientas y testimonios relacionados con la vida rural de mediados del siglo XX, una etapa que marcó el desarrollo de Guadalcacín.

El paseo puede comenzar en la Plaza Artesanía, donde se instalará el mercado. En este espacio se encuentran la Casa Consistorial y el Teatro Municipal, uno de los principales equipamientos culturales de la localidad.

Otro de los edificios destacados es la parroquia de San Enrique y Santa Teresa, vinculada a la Hermandad de la Entrega. El templo permite acercarse a las tradiciones religiosas y cofrades del pueblo, especialmente presentes durante la Semana Santa.

También merece una parada el Monumento a los Colonos, inaugurado en 2019 y situado en la travesía, frente al polideportivo. El conjunto escultórico representa a un colono acompañado de un buey y un carro, en recuerdo de las familias que levantaron la localidad.

Para quienes dispongan de más tiempo, la cercanía de Jerez de la Frontera permite ampliar la escapada con una visita a su casco histórico. Entre sus principales atractivos se encuentran el Alcázar, la Catedral y las tradicionales bodegas de vino de Jerez.

La ciudad también cuenta con numerosas tabernas y restaurantes donde probar platos de la gastronomía gaditana. De esta manera, es posible dedicar unas horas al mercado medieval y aprovechar el resto del fin de semana para recorrer Jerez y sus alrededores.