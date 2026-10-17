Las castañas recién asadas, los talleres de cocina y los paseos por el bosque compartirán protagonismo en una feria que se celebrará el 24 y 25 de octubre de 2026. La programación permitirá combinar las degustaciones con actividades familiares y salidas guiadas para conocer el paisaje otoñal.

El encuentro se repartirá por distintas plazas y espacios del pueblo, con propuestas desde la mañana hasta última hora de la tarde. Quienes pasen allí el fin de semana podrán alternar el recorrido por los puestos con excursiones entre castañares y visitas dedicadas a la vida rural.

La cita es la 31.ª Fira de la Castanya de Viladrau, en la provincia de Girona, dentro del entorno del Parque Natural del Montseny. Aunque las principales actividades se concentran el sábado y el domingo, la inauguración tendrá lugar el viernes 23 de octubre a las 20:00 horas.

La feria se celebra desde 1995 para recuperar y dar a conocer la castaña local, un producto ligado a los bosques y a la historia del municipio. Su propuesta gastronómica incluye la venta de castañas crudas y asadas, además de preparaciones que permiten probar otros usos de este ingrediente.

El programa de este año reúne talleres culinarios, pasacalles y actividades infantiles. También habrá visitas a una colección de objetos del mundo rural y recorridos por la naturaleza, de modo que la escapada puede continuar más allá de la zona de puestos.

Las primeras castañas

La plaza Major acogerá el viernes la inauguración y la entrega de reconocimientos a entidades y personas por su defensa de la cultura catalana. La ceremonia terminará con el reparto de castañas de la primera asada de la feria.

La Castanya de Plata distinguirá a la Associació Tradicat, con motivo de los 60 años de la Flama del Canigó. El Pelló de Plata reconocerá a Francisca "Kika" Nazareth, jugadora del FC Barcelona, y los Castanyers de Plata se concederán a dos personas vinculadas al municipio.

El sábado

Los puestos abrirán el 24 de octubre a las 10:00 horas. Durante la jornada, el pasacalles Riveter recorrerá la feria y acompañará el paseo por los distintos espacios del encuentro.

A las 11:00 horas, el carrer Arbúcies acogerá un taller de mandalas con semillas de Coolinquiet. A esa misma hora saldrá la ruta botánica Sentir la Natura a Viladrau, desde el número 7 del carrer Pare Claret, con inscripción previa.

La cocina tendrá su primera cita a las 12:00 horas en el Espai Montseny. Andrea Marsnerova, presentada en el programa como ganadora de un premio nacional de cocina con castaña en Galicia, dirigirá un taller con degustación dedicado a las castañas del Montseny.

Esta actividad tiene plazas limitadas y requiere inscripción. También al mediodía partirá desde el Espai Montseny la visita Racó de records, dedicada al museo de objetos del mundo rural de Ramon Calm.

En el Pati de les Monges, el taller de sonidos de pájaros de El Drapaire Musical completará las propuestas de las 12:00 horas. Este espacio concentrará buena parte de las actividades infantiles del fin de semana.

Por la tarde, a las 15:00 horas, habrá representaciones de cuentos sobre las Païtides, El Drau y el castaño de Viladrau, junto con las aventuras del bandolero Serrallonga. Las historias permitirán acercarse a personajes y leyendas vinculados al municipio.

La salida botánica tendrá una segunda sesión a las 16:00 horas. Media hora después, Victoria Walker impartirá en el Espai Montseny el taller anunciado como Propiedades y remedios de la castaña, también con reserva previa.

A las 17:00 horas, Moisès Tarrés conducirá una actividad para los más pequeños sobre habilidades de pastores y adiestradores de perros. A la misma hora, El Torrent acogerá Tresors de Viladrau, un taller de creación artística con elementos naturales a cargo de Yessica Clemente, que requiere inscripción.

La batucada El Batec del Congost recorrerá la feria a las 18:30 horas. El sorteo de una cesta de productos llegará a las 19:30 y los puestos cerrarán a las 20:00 horas.

El domingo

La feria volverá a abrir el 25 de octubre a las 10:00 horas. A las 11:00, La Joglaressa ofrecerá un taller de instrumentos medievales en el Pati de les Monges.

A esa misma hora comenzarán una nueva salida botánica desde el carrer Pare Claret y otra sesión del taller de Victoria Walker en el Espai Montseny. Ambas propuestas requieren inscripción previa.

A las 12:00 horas, Alba Portell impartirá un taller de cerámica en la Font de Montserrat. También se repetirán la visita Racó de records y el taller de cocina con degustación de Andrea Marsnerova.

El pasacalles Terrabastall, de Xarop de Canya, animará el recinto al mediodía. Después, a las 13:00 horas, se celebrará la degustación gastronómica de tapas con castaña, cuyos tiques se venderán en los puestos de información.

La tarde arrancará a las 15:00 horas con un taller de malabares de Batec de Circ en el Pati de les Monges. A las 16:30, la iglesia de Sant Martí acogerá un concierto de cuerdas y piano dedicado a los castaños de Viladrau.

Actuarán Kostadin Bogdanovski y Cristoforo Pestalozzi, acompañados por sus familias, con Laia Armengol al piano. La entrada será libre.

El domingo concluirá con otro sorteo de una cesta de productos a las 19:30 horas y el cierre de los puestos a las 20:00 horas.

Paseos entre castaños

Las salidas al bosque permiten incorporar la feria a una escapada por el Montseny. Durante el fin de semana, EduCA Viladrau ofrecerá las rutas “Castanyes i castanyers” y “Els secrets de la tardor”, con pases a las 11:00, 12:00, 13:00, 16:00 y 17:00 horas.

El precio anunciado es de 4 euros para adultos y 2 euros para niños de 6 a 12 años. La información y las inscripciones se pueden consultar con la entidad.

El sábado también está prevista la salida “Viladrau i el bosc de castanyers”, de Freeadventour, que partirá de El Torrent a las 8:30 horas. Tiene plazas limitadas y funciona con taquilla inversa: la aportación se realiza al terminar el recorrido.

Para quienes prefieran caminar por su cuenta, una opción es el sendero del Castanyer de les Nou Branques, señalizado como SL-C81. El Ayuntamiento lo describe como un recorrido circular de aproximadamente una hora y media, con inicio en la Font del Sot de Can Rosell.

El itinerario pasa por fuentes, bosques y antiguas masías hasta llegar al castaño que le da nombre. Permite reservar una parte de la jornada para conocer el entorno antes de regresar a los puestos o a las actividades de la tarde.

Más planes en familia

Durante el sábado y el domingo, Els Vernets acogerá Un dia a pagès, un espacio de juegos y animación para descubrir la vida rural y los antiguos oficios. Abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

También habrá un juego participativo de la feria para niños de hasta 12 años, cuyo punto de inicio estará en los puestos de información. El tren turístico circulará de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, con un precio de 2 euros.

Programación de la Fira de la Castanya de Viladrau 2026. E.E.

El Espai Montseny completará la visita con audiovisuales sobre las mujeres de agua, los bandoleros y las brujas, con proyecciones cada hora entre las 9:00 y las 18:00. El precio será de 3,50 euros.

En este espacio también se podrá visitar la exposición Dones Muntanya, de Sònia Armengol y Eduard Costa. Para quienes lleguen en coche, el programa fija en 5 euros el precio de los aparcamientos habilitados dentro del municipio.