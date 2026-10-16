Los mercados medievales se han convertido en uno de los planes más atractivos para organizar una escapada de fin de semana. Durante varios días, los centros históricos se llenan de puestos de artesanía, gastronomía tradicional y actividades que permiten descubrir cómo era la vida en otras épocas.

El próximo viernes 23 de octubre comienza una nueva edición de uno de estos mercadillos, que permanecerá abierto hasta el domingo 25. La cita coincidirá con las fiestas patronales y contará con talleres, demostraciones de antiguos oficios y propuestas gastronómicas en un entorno de calles históricas.

Se trata del Mercadillo Medieval de Hellín, en la provincia de Albacete, que se instalará en la Plaza de la Iglesia durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026. El evento forma parte de las celebraciones en honor al Arcángel San Rafael, patrón de la localidad.

La feria reunirá puestos de artesanía y alimentación, además de actividades relacionadas con las tradiciones medievales. Su ubicación permitirá combinar la visita con un recorrido por el casco histórico de Hellín, declarado Bien de Interés Cultural en 2007.

Durante el mismo fin de semana se celebrarán conciertos, concursos gastronómicos y encuentros culturales en distintos puntos de la ciudad. Una programación que ofrece varias alternativas para quienes quieran aprovechar la visita y pasar dos o tres días en la zona.

Artesanía y gastronomía

El Mercadillo Medieval de Hellín se celebrará en la Plaza de la Iglesia, uno de los espacios más representativos de su casco antiguo. Durante tres días, los puestos de artesanía compartirán protagonismo con los dedicados a la alimentación y los productos tradicionales.

Los visitantes podrán recorrer el mercado, conocer las propuestas de los artesanos y hacer una parada para comer. La oferta gastronómica estará integrada en la ambientación medieval, que acompañará las celebraciones patronales de San Rafael

Entre las actividades previstas destacan los talleres y las demostraciones de oficios tradicionales, con las que se pretende acercar al público algunas de las técnicas artesanales que se utilizaban antiguamente.

El programa también contempla actividades vinculadas a la recreación medieval, con propuestas para diferentes edades. Los visitantes podrán combinar las compras con los espectáculos y las actividades que se desarrollen en el recinto.

La gastronomía de la comarca ofrece otro motivo para acercarse a Hellín. Uno de sus productos más conocidos es el arroz cultivado en Las Minas, una pedanía del municipio cuya producción está vinculada a la Denominación de Origen Calasparra.

Este producto forma parte de la tradición culinaria de la zona y tiene una presencia destacada en sus encuentros gastronómicos. Precisamente, durante las fiestas de San Rafael se celebrará un concurso dedicado a la elaboración de arroces a leña.

El mercadillo abrirá del 23 al 25 de octubre, con un horario anunciado de 10:00 a 22:00 horas. La inauguración oficial está prevista para el viernes 23 a las 18:00 horas.

Conciertos y arroces

La programación de las fiestas de San Rafael permitirá completar la visita al mercado con distintas actividades culturales. El viernes 23 de octubre, la calle El Rabal acogerá a las 22:30 horas el concierto de The Gafapasta, dedicado a los grandes éxitos de la música española de los años 80.

El sábado 24 será uno de los días principales de las celebraciones, ya que coincide con la festividad del patrón. Entre las actividades anunciadas se encuentra el III Concurso de Arroces de San Rafael, que tendrá lugar en la Plaza de Toros

Programación del Mercadillo Medieval de Hellín del 23 al 25 de octubre de 2026. E.E.

La convocatoria propone recuperar la tradición de cocinar arroz a leña y compartirlo con familiares y amigos. El Ayuntamiento proporcionará a los participantes arroz, pollo, conejo, aceite y la leña necesaria para preparar sus recetas.

Los concursantes deberán aportar el resto de los ingredientes permitidos y los utensilios necesarios. También se habilitarán mesas y sillas para que los asistentes puedan comer en compañía.

El certamen contará con tres premios en metálico: 300 euros para el ganador, 200 euros para el segundo clasificado y 100 euros para el tercero. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de octubre.

La programación festiva también contempla la actuación de la Orquesta Panorama, otra de las propuestas musicales anunciadas para las celebraciones patronales.

El domingo 25 de octubre, a las 12:00 horas, el Convento de Franciscanos acogerá el Encuentro de Corales San Rafael, una actividad cultural con entrada gratuita.

Participarán el Coro Parroquial de la Asunción, el Coro del Corazón de Jesús, el Coro de San Roque y la Coral San Rafael. El concierto forma parte de la programación cultural prevista para ese fin de semana.

Qué ver en Hellín

La ubicación del mercadillo permite aprovechar la escapada para descubrir uno de los conjuntos históricos más interesantes de la provincia de Albacete. El casco antiguo de Hellín fue declarado Bien de Interés Cultural en 2007 y conserva parte de su trazado medieval.

Sus orígenes están relacionados con el traslado de población musulmana desde el Tolmo de Minateda hacia el cerro del castillo, a mediados del siglo IX. Con el paso de los siglos, la localidad fue creciendo alrededor de este núcleo.

La Catedral de Santa María, uno de los monumentos más emblemáticos de Murcia. E.E.

En la actualidad, sus calles estrechas y sinuosas conservan elementos de la arquitectura popular, junto con iglesias, conventos y antiguas casas señoriales. También permanecen algunos restos del recinto amurallado y del castillo almohade.

Uno de los edificios más destacados es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, situada en la misma plaza donde se instalará el mercadillo. Su construcción comenzó en 1499 y combina elementos del gótico final y del Renacimiento.

Otro de los lugares que merece una visita es la ermita de San Rafael, levantada a partir del siglo XVII en la parte alta del barrio que lleva su nombre. Para llegar hasta ella hay que recorrer algunas de las calles más empinadas y tradicionales del casco antiguo.

Aunque su exterior es sencillo, el templo conserva elementos renacentistas y barrocos. Entre ellos destaca su cúpula sobre el crucero, que permite la entrada de luz natural al interior de la ermita.

También merece la pena acercarse al Convento de Franciscanos y al entorno del antiguo castillo, desde donde se puede continuar el recorrido por las calles históricas de la ciudad.

El Tolmo de Minateda

Para quienes dispongan de más tiempo, una de las visitas más interesantes de los alrededores es el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda, situado a pocos kilómetros del centro urbano de Hellín.

Este yacimiento conserva restos de diferentes civilizaciones que ocuparon el lugar durante más de 3.000 años. Entre ellos se encuentran vestigios íberos, romanos, visigodos e islámicos, que permiten conocer distintas etapas de la historia del sureste peninsular.

Restos arqueológicos del Tolmo de Minateda, en Hellín (Albacete). E.E.

El parque está situado sobre un cerro que domina el paisaje y las antiguas vías de comunicación de la zona. Los visitantes pueden recorrer sus restos arqueológicos mediante itinerarios señalizados y paneles explicativos.

Durante octubre, el horario habitual del parque es de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas los viernes y sábados, mientras que los domingos abre de 10:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita y no requiere reserva previa.

De esta manera, quienes visiten el Mercadillo Medieval de Hellín podrán dedicar una jornada a los puestos de artesanía y las fiestas patronales, y aprovechar el resto del fin de semana para conocer el patrimonio histórico de la ciudad y sus alrededores.