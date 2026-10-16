Hay castillos que parecen sacados de una película de época y otros que, además, permiten viajar varios siglos atrás. Es el caso del Castillo de Almodóvar del Río, una imponente fortaleza cordobesa que todavía conserva buena parte de su esencia medieval.

Los próximos 17 y 18 de octubre, este escenario se transformará con una nueva edición de sus Jornadas Medievales de Recreación Histórica, una cita que llenará sus patios de caballeros, soldados, música, combates y actividades para toda la familia.

Durante dos días, los visitantes podrán descubrir cómo era la vida en un castillo del siglo XIV, disfrutar de espectáculos y degustar recetas tradicionales en un ambiente que recuperará algunas de las costumbres de aquella época.

Combates y cetrería

Uno de los grandes atractivos serán los combates medievales, que permitirán contemplar de cerca los entrenamientos de los caballeros y las técnicas de lucha utilizadas hace siglos.

El programa incluirá también torneos, exhibiciones de cetrería y representaciones históricas que recrearán los enfrentamientos entre las tropas de Pedro I de Castilla y Enrique II de Trastámara.

La música tendrá igualmente su espacio, con actuaciones del grupo Treefolk, mientras que juglares, bufones y otros personajes recorrerán la fortaleza entre pequeñas representaciones y escenas de la vida cotidiana.

Para los más pequeños habrá teatro de títeres, juegos de habilidad, talleres de construcción de castillos y actividades como el tiro con ballesta. Una oportunidad para acercarse a la historia de una manera diferente.

Sabores de otra época

La gastronomía también estará presente durante el fin de semana. Dentro del castillo se instalará una taberna medieval donde los visitantes podrán disfrutar de tapas, carnes a la brasa, dulces y diferentes bebidas.

Entre las propuestas destaca la degustación de cuerva, una bebida tradicional que estará incluida con la entrada y que pondrá un toque especial a la experiencia.

El acceso tendrá un precio de 18 euros para los adultos mayores de 14 años y 13 euros para los niños de entre 5 y 13 años. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente a través de la plataforma oficial del castillo, mientras que las consumiciones de la taberna se pagarán aparte.

Un castillo con siglos de historia

El escenario de estas jornadas tiene una historia tan interesante como la propia celebración. El Castillo de Almodóvar del Río se levanta sobre una colina desde la que domina el valle del Guadalquivir, ofreciendo una de las imágenes más espectaculares de esta parte de Córdoba.

Sus orígenes se remontan al periodo andalusí, con referencias a una fortaleza en este lugar desde el año 741. Posteriormente pasó a manos cristianas tras la conquista de Fernando III en 1240.

Castillo de Almodóvar del Río. iStock

A lo largo de los siglos experimentó diferentes ampliaciones, especialmente durante la Edad Media. Ya en el siglo XX fue sometido a una importante restauración que permitió recuperar buena parte de su aspecto actual.

Precisamente, las jornadas trasladarán a los visitantes a las disputas del siglo XIV entre Pedro I y Enrique II, cuando el control de esta fortaleza tenía una gran importancia estratégica.

Qué visitar cerca del castillo

La escapada también puede aprovecharse para conocer Almodóvar del Río, una localidad situada a unos 24 kilómetros de Córdoba y rodeada por los paisajes del valle del Guadalquivir.

Merece la pena pasear por sus calles y acercarse a la iglesia de la Inmaculada Concepción, además de disfrutar de las vistas del castillo desde distintos puntos del municipio.

Pueblo de Almodóvar del Río. iStock

Para quienes prefieran combinar historia y naturaleza, los alrededores ofrecen paisajes de la campiña cordobesa y espacios próximos a la Sierra de Hornachuelos, ideales para disfrutar de una ruta al aire libre.

Y si todavía queda tiempo, la cercanía con Córdoba capital permite completar el viaje con una visita a su famosa Mezquita-Catedral, el barrio de la Judería o el Puente Romano.

Así, un fin de semana entre caballeros, torneos y antiguas fortalezas puede convertirse también en una buena oportunidad para descubrir algunos de los rincones con más historia del interior de Andalucía.