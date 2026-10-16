El fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2026, una feria dedicada a los productos del bosque reunirá a más de 30 expositores. Las setas y la artesanía compartirán espacio con alimentos ecológicos, cerveza artesana y música en directo.

Los puestos se repartirán por las plazas y calles de un casco antiguo que permite combinar las degustaciones con un paseo entre monumentos medievales. El programa incluye talleres familiares, una salida micológica y una demostración de cocina.

La cita será en Solsona, en la provincia de Lleida, que celebrará la sexta edición de Solsoterra, la Feria de la Tierra del Solsonès. Los mercados abrirán el sábado de 10:00 a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 14:00.

Un paseo por Solsona

El itinerario de Solsoterra atraviesa varios de los espacios más reconocibles de la ciudad. La plaza Major acogerá el mercado de la seta y del buscador de setas, mientras que la plaza de la Catedral reunirá unos quince expositores de artesanía comarcal de La Menestrala.

Otros quince puestos de productos ecológicos y artesanos se instalarán en la calle de Sant Miquel.

La parada junto a la catedral permite acercarse a uno de los principales monumentos de Solsona. El templo actual es gótico, aunque conserva elementos de la iglesia románica anterior, como los ábsides y el campanario. En su interior se encuentra la imagen del siglo XII de la Virgen del Claustre, patrona de la ciudad.

El paseo puede seguir hasta el Portal del Pont o detenerse en los restos museizados del foso y de la muralla. La plaza de Sant Joan y la Torre de las Horas son otras paradas del casco histórico que pueden incorporarse a la visita.

Para ampliar la escapada por la comarca, el santuario del Miracle ofrece otra visita patrimonial. Su iglesia conserva un retablo barroco del siglo XVIII, obra del escultor Carles Morató y del dorador Antoni Bordones.

Setas y artesanía

Solsoterra nació en 2021 de la unión de L’Ecològica y la Feria de la Seta del Solsonès. Desde entonces, combina la venta de productos del territorio con actividades sobre los bosques, la alimentación y la sostenibilidad.

Este año, el retraso de la temporada de setas condicionará el mercado: el número de puestos dependerá de la producción de los días previos. La exposición habitual de ejemplares se sustituirá por fotografías de naturaleza y talleres familiares de micología.

La muestra Nature in slow motion podrá visitarse en el patio gótico del Consell Comarcal el sábado de 17:00 a 20:00 horas. El domingo abrirá de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La biblioteca acogerá también una exposición de libros sobre producción y alimentación ecológica hasta el día 18. El concurso infantil Anem a buscar bolets als Establiments de la UBIC continuará hasta el 26 e invitará a encontrar setas en los escaparates comerciales.

Cerveza y conciertos

La octava edición de Solsbirra Fest se celebrará en la plaza de les Moreres, con cuatro cerveceras artesanas catalanas: Senglaris, Cervesa Lava, Cervesa Grau y Cervesa Quer. La oferta para comer correrá a cargo de las furgonetas gastronómicas Divina Croqueta y Girabata.

El recinto abrirá el sábado de 11:30 a 21:30 horas y el domingo de 11:30 a 14:30 horas. Quienes participen en la votación de la mejor cerveza entrarán en el sorteo de una comida para dos personas en el restaurante Nòmada de Solsona.

El sábado, los conciertos comenzarán con Tesis, a las 12:00 horas, y continuarán con Melanny Band, a las 14:30. A las 19:00 llegará Bulsara Tribut a Queen.

El domingo, Mayela & Swing Habana actuará a las 12:00 horas. La entrega del premio a la mejor cerveza y el sorteo entre los votantes se celebrarán a las 13:30.

Actividades en familia

El sábado comenzará con una salida micológica a la finca Monegal, organizada por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña. La actividad dispone de 20 plazas y requiere reserva previa en coordinacio@firadesolsona.cat.

La salida desde la plaza del Camp de Solsona será a las 9:30 horas y el regreso está previsto hacia las 14:00. El programa contempla también un punto de encuentro a las 10:00 en el Punto de Información Turística de Sant Llorenç de Morunys.

Programación de Solsoterra en Solsona para el 17 y 18 de octubre de 2026.. E.E.

De 11:00 a 14:00 horas, el patio gótico del Consell Comarcal acogerá talleres familiares sobre micología. Por la tarde, entre las 17:00 y las 20:00, la plaza del Palau Episcopal tendrá los juegos Andròmines, fabricados con materiales reutilizados, y el taller Pedala i pinta.

Estas dos propuestas regresarán el domingo de 11:00 a 14:00 horas. Durante esa misma franja habrá nuevos talleres micológicos en el patio gótico.

La feria coincide con el Festival de Magia de Cerca, que añade espectáculos y talleres al fin de semana. El sábado habrá sesiones para niños de 6 a 8 años a las 11:00 y de 9 a 12 años a las 12:00, en la biblioteca Carles Morató.

La gala Tria una carta ofrecerá dos pases el sábado, a las 19:00 y a las 21:00 horas, en la sala Polivalent. Las entradas para estas actividades de magia se venden en Entrades Solsonès.

Cocina de otoño

La cita gastronómica del domingo será a las 12:00 horas en la plaza Major. Gessamí Caramés, cocinera y presentadora de Cuines, preparará recetas con productos del territorio y explicará distintas técnicas de cocina.

La demostración tiene plazas limitadas y exige inscripción previa gratuita en coordinacio@firadesolsona.cat.

Quienes lleguen antes del fin de semana encontrarán actividades desde el jueves 15. A las 19:00 horas, Mar Pallarès presentará Un llibre per entendre el bosc en la biblioteca Carles Morató.

El viernes 16, a las 18:00, la plaza Major acogerá las degustaciones de presentación de las Jornadas Gastronómicas de Otoño, acompañadas por la música de Mamaluca Baila Trio. A las 20:00, presentará Peresonal en el Museu de Solsona, dentro del festival de magia.

Las jornadas gastronómicas continuarán hasta mediados de noviembre. Trece establecimientos del Solsonès servirán menús y tapas elaborados con productos locales de temporada, una opción para prolongar la visita a la comarca más allá de las fechas de la feria.