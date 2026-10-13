Una escapada a Huesca puede empezar entre casetas de pastelería y continuar por las calles de su casco histórico. Del 16 al 18 de octubre, la capital oscense celebra la tercera edición de Huesca es Dulce, con 22 puestos y actividades dedicadas a la repostería.

La feria tendrá su epicentro en la plaza Luis López Allué, una ubicación que permite combinar las degustaciones con un recorrido a pie por el centro. San Pedro el Viejo, la catedral y el Museo de Huesca forman parte de ese paseo por la ciudad.

El domingo 18 se celebrará el II Concurso de la Mejor Palmera de Mantequilla de España. Es uno de los principales reclamos del fin de semana, aunque el programa también incluye talleres, propuestas infantiles y actuaciones musicales.

Dulces en el centro de Huesca

Las 22 casetas, una más que el año pasado, reunirán a pastelerías, panaderías, chocolaterías y otros profesionales del sector. Los visitantes podrán conocer las especialidades de los obradores y comprar sus elaboraciones.

Entre los establecimientos invitados estará Pastelería Galicia, de Tordesillas, que recibió el premio Vicente Ascaso en la edición anterior. Su participación se suma a la de los negocios que mantienen la tradición repostera de Huesca y su provincia.

La programación se repartirá entre la plaza y el Palacio de Villahermosa, donde habrá demostraciones y talleres. El sábado participarán Jacob Torreblanca, Eric Ortuño y Manu Jara, con sesiones dedicadas a la pastelería, el turrón y el hojaldre.

Para quienes viajen en familia, la plaza acogerá un taller creativo infantil el sábado por la tarde. Ese mismo día volverá el concurso Zampaflanes, mientras que el domingo habrá un taller de Postres sin Gluten y el concurso popular Dulce a ciegas.

Los microconciertos de jóvenes talentos locales acompañarán el cierre del viernes y del domingo. La música también tendrá espacio el sábado, con un vermut musical y una actuación al final de la jornada.

El concurso de palmeras

La segunda edición del certamen nacional tendrá dos categorías: palmera de mantequilla y palmera de mantequilla de chocolate. Cada una estará dotada con un premio de 1.500 euros y un galardón para el establecimiento ganador.

En la primera edición compitieron 17 pastelerías de distintos puntos de España y ganó Isidro Tolosana, de Pastelería Tolosana. Este año, el jurado evaluará las elaboraciones mediante una degustación a ciegas en el patio exterior del Palacio de Villahermosa.

El resultado se anunciará el domingo a las 20:00 en el Salón Azul del Casino de Huesca, durante una gala con acceso por invitación. Conviene distinguir esta ceremonia del horario de las casetas, que cerrarán a las 14:15.

Quienes elijan el 18 de octubre para acercarse a la feria podrán visitar los puestos desde las 10:00. La mañana concentrará las actividades de la plaza, antes del brindis musical que despedirá esta tercera edición.

Un paseo por el casco histórico

La plaza López Allué permite enlazar el plan gastronómico con los principales monumentos del centro. Una de las primeras paradas puede ser San Pedro el Viejo, cuyo conjunto de iglesia y claustro, construido en el siglo XII, es uno de los referentes del románico aragonés.

El antiguo monasterio conserva el panteón real de Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. Su claustro aporta una visita distinta al ambiente de los puestos y las degustaciones de la feria.

El recorrido puede continuar hacia la plaza de la Catedral, donde se encuentra también el Ayuntamiento. La catedral se construyó entre los siglos XIII y XVI y alberga un retablo mayor de alabastro realizado por Damián Forment.

Para alargar el paseo, el parque Miguel Servet ofrece una parada entre árboles y estanques en pleno centro urbano. Allí se encuentran las Pajaritas de Ramón Acín, instaladas en 1929 y convertidas en uno de los símbolos de Huesca.

La actividad pastelera continuará el lunes 19 de octubre, aunque esa jornada estará reservada a profesionales. Se celebrará de 10:00 a 13:30 en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, fuera del programa de casetas del fin de semana.