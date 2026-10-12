Los mercados medievales siguen llenando plazas y centros históricos de puestos de artesanía, gastronomía y espectáculos durante buena parte del año. Aunque muchas de estas citas se concentran en primavera y verano, el calendario continúa en otoño.

Una de ellas llegará a la Comunidad de Madrid del 16 al 18 de octubre. El Mercado Medieval de El Escorial reunirá más de 80 puestos y actividades en un municipio situado a unos 50 kilómetros de la capital.

La cita permite plantear algo más que una visita al mercado. Su ubicación, junto a la sierra de Guadarrama, facilita completar el día con rutas entre bosques, miradores y algunos de los enclaves históricos más conocidos de la zona.

El Escorial se encuentra al noroeste de la Comunidad de Madrid y su historia está estrechamente ligada a Felipe II, que le concedió el título de villa en 1565. A pocos kilómetros se encuentra también San Lorenzo de El Escorial y su conjunto monumental.

Más de 80 puestos

El Mercado Medieval de El Escorial comenzará el viernes 16 de octubre y continuará hasta el domingo 18. Durante los tres días, la Plaza de España y las calles próximas cambiarán su aspecto con decoración y personajes inspirados en la Edad Media.

Está prevista la instalación de más de 80 puestos, con artesanos y comerciantes que ofrecerán productos elaborados en materiales como cuero o madera.

También habrá espacio para la gastronomía, con quesos, embutidos, panes y otros productos que podrán encontrarse durante el recorrido por el mercado.

La programación irá más allá de los puestos. El programa incluye espectáculos aéreos y de circo, talleres, música, juegos, acrobacias y diferentes pasacalles.

Las familias dispondrán también de una zona infantil, con juegos, atracciones y propuestas dirigidas a los más pequeños.

La cercanía con Madrid permite acudir y regresar en el día. Desde la capital se tarda aproximadamente una hora por carretera y el municipio dispone también de conexiones ferroviarias y de autobús.

El Bosque de La Herrería

El mercado puede ser el punto de partida para recorrer parte del entorno natural de El Escorial, especialmente atractivo durante los meses de otoño.

Uno de los lugares más cercanos es el Bosque de La Herrería, situado entre los términos municipales de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial.

Patrimonio Nacional lo considera un espacio de especial interés por su biodiversidad. Entre sus propuestas figura una senda de aproximadamente 2,5 kilómetros que permite conocer parte de la vegetación y la fauna del bosque.

Robles, fresnos y otras especies forman un paisaje que empieza a cambiar de color durante octubre. Su cercanía al núcleo urbano permite incluir el paseo antes o después de recorrer el mercado.

Dentro de este entorno se encuentra también uno de los miradores más conocidos de la zona: la Silla de Felipe II.

La tradición sostiene que el monarca utilizaba este punto para observar las obras del monasterio, aunque existen investigaciones que sitúan el origen de las piedras labradas en una época anterior.

Desde allí se obtiene una vista amplia del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y de buena parte del paisaje serrano.

Una escapada desde Madrid

La visita puede ampliarse hacia San Lorenzo de El Escorial, donde se encuentra el monasterio, uno de los conjuntos monumentales más conocidos de la Comunidad de Madrid.

Quienes prefieran dedicar más tiempo a la naturaleza pueden continuar hacia el monte Abantos o recorrer otros caminos de la sierra de Guadarrama.

Esta variedad permite organizar la jornada de distintas formas. El mercado puede ocupar unas horas y combinarse después con una ruta por La Herrería, una visita al monasterio o una parada en alguno de los miradores de la zona.

También existe la posibilidad de convertir el plan en una escapada de fin de semana y pasar la noche en los alrededores, especialmente para quienes quieran recorrer con más calma San Lorenzo de El Escorial y los espacios naturales próximos.

El otoño cambia el paisaje de esta parte de la sierra y las temperaturas suelen facilitar los paseos frente al calor de los meses de verano.

Así, el Mercado Medieval del 16 al 18 de octubre funciona como punto de partida de una escapada situada a alrededor de una hora de Madrid: primero, los puestos y espectáculos del centro de El Escorial; a pocos minutos, los caminos de La Herrería, la Silla de Felipe II y el patrimonio de San Lorenzo.