Los mercadillos históricos siguen ofreciendo planes para una escapada cuando termina el verano. Uno de los más conocidos de España regresará en octubre a una ciudad situada a poco más de media hora de Madrid.

La Semana Cervantina ya está en marcha, pero su cita más multitudinaria llegará del 8 al 12 de octubre con la celebración del Mercado Cervantino.

Durante cinco días habrá cerca de 400 puestos, más de 40 compañías artísticas y unas 300 actividades de música, teatro y animación callejera. El programa incluye artesanía, gastronomía, pasacalles y los populares torneos de caballeros.

El mercado se extiende por cerca de dos kilómetros del centro de Alcalá y convierte calles y plazas en un gran escenario ambientado en el Siglo de Oro. Su recorrido permite, además, combinar el evento con algunos de los principales monumentos de la ciudad.

Alcalá de Henares forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1998, reconocimiento que comprende su universidad y su recinto histórico. La escapada permite visitar también la Casa Natal de Cervantes o recorrer la céntrica Calle Mayor.

Por el casco histórico

El Mercado Cervantino ocupará algunos de los espacios más conocidos del centro, entre ellos la Plaza de San Diego, la Plaza de Cervantes, la Plaza de los Santos Niños y la Plaza de Palacio.

También se extenderá por la Calle Mayor, la Calle de San Juan y Sandoval y Rojas, formando un recorrido prácticamente continuo por el casco histórico.

Los visitantes encontrarán puestos de artesanía, alimentación y restauración entre actores, músicos y personajes caracterizados que se moverán por las calles durante toda la jornada.

El programa de la Semana Cervantina supera en conjunto las 500 actividades culturales y lúdicas inspiradas en el Siglo de Oro. Entre ellas figuran teatro, música, desfiles, talleres, recreaciones históricas, cetrería y justas a caballo.

Uno de los principales reclamos serán precisamente los torneos de caballeros, que volverán a celebrarse en el recinto amurallado del Palacio Arzobispal.

Caballos y jinetes protagonizarán allí las justas medievales, una de las actividades más reconocibles de un mercado que mezcla elementos del mundo medieval con la recreación del universo cervantino y del Siglo de Oro.

El día de Cervantes

El 9 de octubre será una de las fechas centrales de la Semana Cervantina. Miguel de Cervantes fue bautizado en Alcalá de Henares ese mismo día de 1547, por lo que la ciudad concentra buena parte de los actos en torno a esta jornada.

Uno de los momentos tradicionales es la Procesión Cívica con la partida de bautismo de Cervantes, vinculada a la Capilla del Oidor, donde se conserva la pila en la que fue bautizado el escritor.

El casco histórico acoge también actividades relacionadas con El Quijote y otros actos culturales dedicados al autor, mientras la programación se extiende durante toda la jornada por diferentes espacios del centro.

Entre las citas de la Semana Cervantina figura asimismo la entrega de los Premios Ciudad de Alcalá, junto a las Jornadas Gastronómicas Cervantinas y la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Escapada desde Madrid

El mercado puede servir como punto de partida para conocer Alcalá de Henares más allá del propio evento. Buena parte de los principales monumentos se encuentran alrededor de las mismas calles por las que discurre la celebración.

En la Calle Mayor se encuentra el Museo Casa Natal de Cervantes, instalado en el lugar donde estuvo la vivienda familiar del escritor. La visita es gratuita y permite recorrer estancias recreadas con ambientes de los siglos XVI y XVII.

A pocos minutos andando aparece la Universidad de Alcalá y el Colegio Mayor de San Ildefonso. Su fachada renacentista y el Paraninfo, donde se entrega actualmente el Premio Cervantes, forman parte de los puntos más reconocibles de la ciudad.

El itinerario puede continuar por la Plaza de Cervantes, el Palacio Arzobispal, la Catedral Magistral y las calles que forman parte del recinto histórico protegido por la Unesco.

Desde Madrid también existe la posibilidad de llegar con el Tren de Cervantes. Su edición de otoño funciona en fechas concretas y tarda alrededor de 35 minutos desde Atocha hasta Alcalá, con actores caracterizados y una visita guiada por la ciudad incluida en el billete.

Artesanía y personajes

Una de las particularidades del Mercado Cervantino es que buena parte de su programación no permanece en un único escenario.

Los pasacalles, músicos, actores y personajes recorren continuamente el casco histórico, por lo que la animación aparece en distintos puntos mientras se pasea entre los puestos.

Don Quijote y Sancho son dos de las figuras habituales entre el público, acompañados por compañías teatrales y grupos musicales que convierten las calles en parte del espectáculo.

A ello se suman actividades familiares, exhibiciones de cetrería, recreaciones históricas y propuestas relacionadas con la esgrima y los antiguos campamentos.

La Semana Cervantina ya está en marcha y se prolongará hasta el 12 de octubre, aunque el Mercado Cervantino concentrará su actividad del jueves 8 al lunes 12.