El interior de Asturias guarda destinos que permiten combinar unos días de campo con visitas al patrimonio de las cuencas mineras. Langreo es uno de ellos: un concejo donde los paisajes del valle del Nalón conviven con antiguas instalaciones industriales que hoy reciben viajeros.

En este municipio se anuncia una casa de 200 metros cuadrados con una finca de 3.000 metros cuadrados, piscina y árboles frutales. La propiedad se ofrece por 395.000 euros y reúne espacios para pasar tiempo al aire libre y una segunda edificación con una planta pendiente de reforma.

Por sus características, puede interesar a quienes buscan una segunda residencia desde la que recorrer el centro de Asturias. El jardín, el comedor de verano y la piscina permiten alternar las excursiones con jornadas en la propia finca.

Una finca con frutales

Según la descripción del anuncio, la casa principal dispone de una cocina de más de 20 metros cuadrados, equipada con una isla central y chimenea de leña. Tiene también un salón acristalado con vistas a la piscina y otro salón interior con chimenea.

La distribución incluye tres dormitorios con baño propio. Uno está en la planta baja y cuenta con chimenea; los otros dos se encuentran en la superior. La vivienda incorpora lavandería, despensa y un baño adicional

Casa rural en venta en Langreo, Asturias. Grupo Utrilla

En el exterior destaca la piscina de 50 metros cuadrados con zona de solárium. El comedor de verano dispone de barbacoa, horno zamorano y una cocina exterior conectada con la del interior.

La finca tiene manzanos, perales y ciruelos, junto a kiwis, naranjos y limoneros, entre otros frutales. El anuncio menciona también un nogal, un avellano, un pequeño invernadero y un pozo propio.

El conjunto incluye otra edificación de 80 metros cuadrados. Su planta baja alberga el garaje y la sala de caldera, mientras que la superior está para reformar. También cuenta con una construcción auxiliar para las instalaciones de la piscina y el almacenamiento de herramientas.

La propiedad dispone de instalación fotovoltaica para autoconsumo y aparcamiento interior para más de cinco coches. Aunque la ficha recoge 340 metros cuadrados construidos en total, la descripción atribuye 200 metros cuadrados a la casa principal.

Un viaje en tren minero

Una escapada a Langreo permite conocer el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, en Ciañu. Su recorrido acerca al visitante a la historia de la minería asturiana a través de un tren y las instalaciones del Pozo San Luis.

El viaje comienza en la estación de El Cadavíu y sigue el trazado del antiguo ferrocarril del valle. El tren termina su recorrido en una galería minera situada a 32 metros de profundidad.

La visita continúa en el Pozo San Luis, declarado Bien de Interés Cultural en 2013. Allí se conservan el castillete y edificios que daban servicio a la explotación, entre ellos la Casa de Máquinas.

La Felguera y su historia

Otra parada dentro del concejo es el Museo de la Siderurgia de Asturias, en La Felguera. Ocupa una antigua torre de refrigeración de la fábrica de Duro Felguera, uno de los elementos más reconocibles del patrimonio industrial de Langreo.

Sus salas explican el proceso de industrialización de las cuencas mineras y la historia de la actividad siderúrgica. La visita permite entender cómo las fábricas y las minas transformaron este territorio.

El recorrido puede ampliarse al vecino concejo de San Martín del Rey Aurelio, donde se encuentra el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, en El Entrego. Su exposición aborda las tecnologías empleadas en las minas y el trabajo de las brigadas de salvamento.