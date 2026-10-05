Octubre vuelve a convertir Ayora en uno de los destinos más apetecibles del interior de Valencia. Entre el 8 y el 12 de octubre, el municipio celebra una nueva edición de El Primer Corte de la Miel, una cita que combina gastronomía, patrimonio y visitas por su entorno.

Aunque la feria se prolonga durante cinco días, el sábado 10 de octubre concentra buena parte de las actividades. Habrá degustaciones de miel recién extraída, gazpachos ayorinos, dulces tradicionales, talleres y demostraciones en directo.

El encuentro llega este año a su XXV edición y tiene la miel como hilo conductor. El Primer Corte de la Miel está reconocido como Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana y forma parte de las celebraciones turísticas más consolidadas del municipio.

La feria ocupa distintos espacios del centro de Ayora, entre ellos la plaza Mayor, la Glorieta, la Marquesa y varias calles del casco urbano. Esto permite recorrer el pueblo a pie mientras se visitan los puestos y se descubren algunos de sus principales rincones.

Miel recién extraída

Uno de los momentos más esperados es la demostración del primer corte de la miel, que permite ver de cerca cómo trabajan los apicultores y cómo se realiza la extracción.

Una gran urna instalada en el recinto permite observar las abejas y conocer las herramientas utilizadas en las colmenas antes de probar la miel recién extraída.

El sábado están previstas demostraciones a las 11:30, 13:00, 17:00 y 18:30 horas en la fuente de La Negrita. El recinto ferial permanecerá abierto de 10:00 a 23:00 horas.

La zona apícola reunirá a productores con diferentes variedades de miel y derivados como propóleo, jalea real, cosméticos y elaboraciones dulces.

También habrá espacios dedicados a la gastronomía, la artesanía, el comercio y las actividades infantiles, repartidos por varias calles y plazas del municipio.

Los gazpachos de Ayora

La miel comparte protagonismo con uno de los platos más conocidos de esta zona del interior valenciano: los gazpachos ayorinos.

El sábado 10, a las 13:00 horas, está prevista una degustación en el ensanche de la calle Peinada.

Pese a su nombre, tienen poco que ver con el gazpacho andaluz. Se trata de una elaboración caliente y tradicional muy ligada a la cocina de Ayora.

La oferta gastronómica se completa con embutidos, quesos, dulces elaborados con miel, arroz al horno y otros productos que pueden probarse durante el recorrido por la feria.

Una escapada por Ayora

El viaje puede aprovecharse para conocer el patrimonio de Ayora más allá del recinto ferial. Durante esos días se organizan visitas a varios enclaves del municipio y de su entorno.

Entre las opciones figuran el castillo de Ayora, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Centro de Interpretación Apícola y el poblado íbero de Castellar de Meca.

También puede visitarse el Abrigo de Tortosilla, uno de los abrigos incluidos dentro del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El inventario del organismo incluye expresamente el Abric de Tortosillas dentro de este conjunto.

Algunas de estas visitas requieren inscripción previa y, en determinados casos, vehículo propio para llegar hasta el enclave.

Planes durante todo el día

El programa del sábado incluye también un taller familiar dedicado a las velas de cera, previsto a las 12:15 horas, además de música, bailes y otras actividades culturales.

La jornada incorpora una concentración de Vespas y una exposición de motocicletas emblemáticas, mientras que la zona infantil contará con talleres sobre el mundo de las abejas, pintacaras y globoflexia.

La ubicación de la feria en pleno centro permite combinar estas actividades con un paseo por Ayora y convertir la visita en una escapada de día completo por el interior de Valencia.