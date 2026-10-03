Los primeros días de octubre continúan dejando planes para quienes quieran aprovechar el otoño con una escapada diferente. En Jaén, uno de ellos permitirá viajar varios siglos atrás entre artesanos, antiguas fortalezas y personajes de época.

Hasta el 4 de octubre, Torredonjimeno celebrará la XXIII Fiesta Medieval Visigoda, una cita que transforma durante este fin de semana su casco histórico y recupera una parte muy particular del pasado de esta localidad andaluza.

El mercado, la gastronomía y los espectáculos compartirán protagonismo con el legado visigodo del municipio, estrechamente relacionado con uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de su historia.

Un mercado entre castillos

Los puestos se repartirán por la Plaza de la Constitución, la calle y plaza de San Pedro, la Plaza Cobo y el entorno del Castillo de Torredonjimeno.

Artesanía y tabernas acompañarán un recorrido que durante el fin de semana estará salpicado de música, personajes fantásticos y actividades pensadas también para los más pequeños.

El patio de armas del castillo será uno de los escenarios principales, con talleres infantiles y artesanos trabajando en un lugar que conserva lienzos y torreones de la antigua fortificación medieval.

Durante el fin de semana habrá exhibiciones de cetrería, espectáculos aéreos, rondas musicales y talleres de tiro con arco y circo, además de diferentes propuestas vinculadas a la historia local.

El sábado llegará uno de los momentos centrales con la representación de La Tomá, seguida de un concierto de música celta. El domingo, la música pondrá otra de las notas especiales de la jornada.

Un tesoro del siglo VII

Esta celebración tiene una particularidad que la diferencia de otros mercados medievales: su conexión con el Tesoro Visigodo de Torredonjimeno, descubierto hace exactamente un siglo, en 1926.

El conjunto, fechado en el siglo VII, estaba compuesto por coronas votivas y cruces con influencia bizantina. Actualmente, sus piezas se encuentran repartidas entre diferentes museos españoles.

Durante la fiesta habrá visitas guiadas para conocer su historia y contemplar réplicas de aquellas joyas, una forma de entender por qué el pasado visigodo continúa tan presente en la identidad de Torredonjimeno.

Un paseo por la historia

Cuando termine el mercado, la propia localidad invita a continuar la escapada. Su casco histórico fue declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico y conserva iglesias, casas señoriales y escudos que recuerdan su pasado.

Entre sus principales monumentos se encuentra la iglesia de Santa María, levantada en el siglo XVI sobre parte de una antigua fortaleza islámica, además de la iglesia de San Pedro y el convento de Nuestra Señora de la Piedad.

La Plaza de la Constitución, presidida por el Ayuntamiento del siglo XVII, completa un paseo que durante estos días tendrá todavía más ambiente gracias al mercado.

Y para quienes quieran alargar el viaje, Jaén capital se encuentra a apenas 17 kilómetros, convirtiendo la fiesta en una buena excusa para combinar una mañana entre artesanos y espectáculos medievales con una ruta por algunos de los rincones históricos de la provincia.