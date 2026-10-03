El otoño concentra algunas de las ferias gastronómicas más populares de España y, durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre, una localidad extremeña convertirá el queso en el principal motivo para organizar una escapada.

Casar de Cáceres celebra la 10.ª Feria Europea del Queso, una cita incluida dentro de la XXII Semana de la Torta del Casar, que se desarrolla del 5 al 11 de octubre de 2026.

El sábado 10 será uno de los días con mayor programación. Entre las 12:00 y las 20:00 horas, la plaza de Sancho IV reunirá productores, degustaciones, talleres y diferentes catas.

A los puestos de quesos españoles se sumarán elaboraciones procedentes de Portugal, mientras los bares y restaurantes del municipio participarán en una ruta de tapas con Torta del Casar.

El plan permite convertir la feria en una escapada de fin de semana. Casar de Cáceres está situado a pocos kilómetros de Cáceres, por lo que es posible combinar la jornada gastronómica con una visita a la capital.

Quesos de España y Portugal

La plaza de Sancho IV será el centro de la feria durante todo el sábado. Los visitantes podrán probar y comprar quesos procedentes de diferentes puntos de España y Portugal.

Habrá productos de Extremadura, Asturias, Cataluña, Cantabria, Galicia, Castilla y León, País Vasco y Baleares, junto a quesos portugueses de la Região Centro y el Alentejo.

En un mismo espacio coincidirán elaboraciones realizadas con distintos tipos de leche, procesos de maduración y tradiciones queseras de diferentes territorios de la península.

La oferta se completará con vinos, cavas y cervezas para acompañar las degustaciones durante la jornada.

En la organización participa la Ruta Europea del Queso, una iniciativa que utiliza el patrimonio quesero y pastoril como recurso para impulsar el turismo en los territorios productores.

Catas y talleres

La programación del sábado 10 comienza a las 12:00 horas con un taller de elaboración de queso abierto a todos los públicos y otra actividad relacionada con la artesanía con lana.

A las 13:00 y las 14:00 horas tendrán lugar dos catas de la Ruta del Queso de Extremadura dirigidas por una experta quesera. Cada sesión está limitada a 25 participantes.

Los más pequeños tendrán a las 13:30 horas un taller infantil de cocina con Torta del Casar. A las 14:00 horas se celebrará otra actividad dedicada a la preparación de tablas y mesas.

La programación regresará por la tarde. A las 17:30 horas habrá una nueva sesión de cocina infantil y otro taller para aprender a elaborar queso.

A las 18:00 y las 19:00 horas están previstas las catas "Grandes Quesos Artesanos", organizadas con la colaboración de la Ruta Europea del Queso.

Entre ambas, a las 18:30 horas, llegará "Juez de quesos por un día", un concurso en el que los aficionados podrán probar diferentes productos y emitir su propio veredicto.

Ruta de tapas

La programación no termina en la plaza. Hasta el 11 de octubre se desarrolla también la XVII Ruta de la Tapa con Torta del Casar, que lleva el queso a distintos bares y restaurantes del municipio.

Los establecimientos participantes preparan tapas específicas en las que la Torta del Casar con Denominación de Origen Protegida ocupa un lugar protagonista.

Las propuestas participan también en un concurso valorado por un jurado profesional, pero para el visitante la ruta permite recorrer diferentes puntos de Casar de Cáceres mientras prueba el producto fuera del recinto principal de la feria.

La jornada puede plantearse así como algo más que una visita a los puestos: recorrer la feria, reservar alguna de las catas y salir después por el municipio siguiendo la ruta gastronómica.

Escapada a Cáceres

La ubicación de Casar de Cáceres permite alargar el plan durante todo el fin de semana. El municipio está situado a pocos kilómetros de Cáceres, por lo que ambas visitas pueden combinarse fácilmente.

Una posibilidad es reservar el sábado para la Feria Europea del Queso y la ruta de tapas y dedicar otra parte de la escapada a recorrer Cáceres y su casco histórico.

La feria se convierte así en el punto de partida de un viaje de pocos días por Extremadura en el que la gastronomía marca la primera parada, pero no tiene por qué ser la única.