Con las vistas ya puestas en octubre, las escapadas de otoño comienzan a cambiar los paisajes naturales por ciudades en las que la historia todavía asoma entre murallas, catedrales y antiguas calles de piedra.

Del 1 al 4 de octubre, Burgos viajará varios siglos atrás con uno de los grandes acontecimientos de su Semana Cidiana. Su casco histórico se transformará en un mercado medieval dedicado a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

Durante cuatro días, alrededor de 150 puestos de artesanía y gastronomía convivirán con recreaciones históricas, campamentos, talleres y espectáculos que devolverán el ambiente de la Edad Media al corazón de la ciudad.

150 puestos medievales

Cerámica, cuero, madera o forja serán algunos de los oficios representados entre los puestos. A ellos se sumarán productos gastronómicos y diferentes elaboraciones artesanales para comer durante el recorrido o llevarse a casa.

Buena parte del atractivo estará precisamente en contemplar cómo trabajan los artesanos. Habrá demostraciones en directo y talleres que permitirán descubrir que llevan siglos pasándose de unas manos a otras.

El mercado se extenderá por el entorno histórico de Burgos, por lo que torres, iglesias y edificios centenarios se convertirán durante estos días en parte del propio decorado.

Tras las huellas del Cid

La celebración forma parte de la Semana Cidiana, dedicada a una de las figuras más vinculadas a la historia de Burgos. Por eso, el mercado irá mucho más allá de los puestos.

Las calles recibirán desfiles de tropas, personajes medievales y espectáculos itinerantes, mientras los campamentos y las recreaciones de combates permitirán acercarse de una forma diferente a aquella época.

La programación se completa con teatro de calle, actividades culturales y otras propuestas que harán que el sonido de las espadas, la música y el trabajo de los antiguos oficios acompañen el paseo.

Una ciudad medieval de verdad

Fuera del mercado tampoco hace falta abandonar la historia. Basta atravesar el Arco de Santa María, una de las antiguas puertas de entrada a la ciudad, para encontrarse frente a uno de sus grandes símbolos.

La Catedral de Burgos, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, guarda en su interior las tumbas del Cid y de su esposa Jimena. También destacan la Capilla del Condestable, la Escalera Dorada y el curioso Papamoscas.

Catedral de Burgos. iStock

Desde allí, el paseo puede continuar por las calles del casco histórico hasta la Plaza Mayor o subir hacia el entorno del Castillo de Burgos, desde donde se contempla buena parte de la ciudad a los pies.

Para cambiar las calles medievales por un escenario más tranquilo, el Paseo del Espolón discurre junto al río Arlanzón bajo largas hileras de árboles y conecta algunos de los rincones más representativos del centro.

Burgos. iStock

Muy cerca aparecen el Teatro Principal y la Casa del Consulado del Mar, antes de regresar nuevamente hacia el Arco de Santa María y la Catedral.

Así, visitar el mercado permite construir una escapada alrededor de la propia historia de Burgos: primero entre artesanos, campamentos y personajes medievales y, después, siguiendo las huellas del Cid por una ciudad que conserva buena parte del escenario real de aquella época.