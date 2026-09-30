El otoño trae una nueva cita con la cocina gallega a la Comunidad de Madrid. Durante cuatro días, una carpa instalada en un recinto ferial permitirá acercarse a comer o cenar sin necesidad de reservar un viaje a la costa.

El primer día habrá un motivo para ir antes que nadie: la organización anuncia una degustación gratuita de mejillones con motivo de la inauguración. La feria continuará abierta durante el fin de semana.

La cita es la novena Fiesta del Marisco Gallego de Alcorcón, que tendrá lugar del jueves 1 al domingo 4 de octubre en el Recinto Ferial. La información sobre las fechas y la degustación inaugural la ha publicado Alcorcón Hoy.

Cuatro días de feria

La celebración se desarrollará bajo una carpa habilitada para la ocasión. El cartel anuncia servicio desde el mediodía y durante la noche, por lo que la visita puede organizarse tanto alrededor de una comida como de una cena.

El jueves 1 concentra el principal reclamo anunciado hasta ahora. Quienes quieran probar los mejillones gratis tendrán que acudir a la jornada de apertura: la degustación corresponde a la inauguración, no a los cuatro días de feria.

Quien no pueda acercarse el jueves tendrá otras tres jornadas para visitar la carpa. El viernes permite convertir la feria en un plan de tarde o noche, mientras que el sábado y el domingo dejan más margen para recorrer Alcorcón antes de sentarse a comer.

Por ahora no se ha publicado una carta con precios ni una hora concreta para el reparto de mejillones. Conviene consultar el cartel o los canales de la organización antes de salir si se quiere acudir específicamente a esa degustación.

Una escapada por Alcorcón

La feria también puede servir de punto de partida para pasar unas horas fuera del centro de Madrid. Alcorcón cuenta con espacios verdes repartidos por la ciudad, entre ellos los parques de La Paz, Las Comunidades y Los Castillos.

El parque de Los Castillos permite añadir una parada cultural al recorrido. En él se encuentran los Castillos de Valderas y el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, conocido como MAVA.

El museo ocupa el Castillo Grande y reúne obras contemporáneas realizadas total o parcialmente con vidrio. Su colección incluye piezas de artistas de distintas procedencias y la entrada es gratuita, aunque merece la pena comprobar el horario antes de desplazarse.

No hace falta encajar todas las paradas en la misma mañana. Una opción para el fin de semana es dedicar unas horas al parque y al museo y dejar la feria para la comida o la cena, según el horario que más convenga.

Cómo llegar

Alcorcón dispone de varias conexiones en transporte público. La estación de Alcorcón Central enlaza la línea 12 de Metro con la C-5 de Cercanías; el municipio cuenta también con otras estaciones de Metro y Cercanías.

La carpa estará en el Recinto Ferial de Alcorcón. Como la feria se celebra después de las fiestas patronales de septiembre, los autobuses especiales gratuitos que funcionaron durante aquellas fiestas no deben darse por disponibles para este evento.

La elección del día depende del plan: el jueves 1 de octubre es la fecha para aprovechar la degustación gratuita de mejillones. La feria seguirá hasta el domingo 4 para quienes prefieran dedicarle una comida de fin de semana y completar la salida con un paseo por la ciudad.