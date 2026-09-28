Comprar una vivienda es una decisión habitual. Comprar una aldea entera, con casas, una antigua fábrica y hasta una central hidroeléctrica, es bastante menos frecuente.

Esta propiedad se encuentra en la provincia de Palencia y está anunciada en la inmobiliaria especializada Aldeas Abandonadas por 390.000 euros negociables. El conjunto incluye una residencia principal, cinco casas que pertenecieron a los trabajadores, una escuela, cuadras, almacenes y una capilla del siglo XIX.

El río también forma parte de la historia del lugar. Sus aguas se utilizaron para mover los mecanismos de molienda de la fábrica y, más adelante, para producir electricidad.

La finca conserva edificios y maquinaria de distintas épocas, aunque necesita una inversión considerable en rehabilitación. El propio anuncio advierte de que algunas fotografías pueden ser antiguas.

Una aldea industrial

La propiedad ocupa 18.243 metros cuadrados. Su edificio más grande es una fábrica construida en 1866, que tiene 787 metros cuadrados de superficie en planta y alrededor de 3.148 metros cuadrados construidos.

La actividad industrial dio lugar a las demás construcciones. Junto a la fábrica se levantaron las viviendas de los operarios, que suman unos 700 metros cuadrados construidos, además de una escuela, cuadras, almacenes, un silo y una antigua fragua.

Vista general de la aldea junto al río. Aldeas abandonadas

También se conserva un aljibe que recibía agua procedente del deshielo. Son elementos que ayudan a entender cómo se organizaba la vida en torno a la fábrica cuando todavía estaba en funcionamiento.

A unos 175 metros del edificio industrial se encuentra la residencia principal, de 728 metros cuadrados. Dispone de amplios salones en la planta baja y dos pisos superiores en los que, según el anuncio, hay hasta 20 dormitorios.

La vivienda está orientada al sur y cuenta con grandes ventanales. Uno de sus espacios más singulares es una galería mirador orientada a poniente, con vistas a la finca, las montañas, el río y la presa.

Capilla y maquinaria

El interior de la capilla del siglo XIX de la aldea en venta. Aldeas abandonadas

Entre los edificios de la aldea destaca una capilla de 117 metros cuadrados construida en el siglo XIX. Su presencia recuerda que el lugar fue más que un centro de trabajo: también acogió la vida cotidiana de las familias vinculadas a la fábrica.

La instalación industrial se levantó en 1866 para la molienda con piedras. En origen tenía la planta del molino y otras dos alturas de mampostería. En 1890 se añadió un piso más, que conserva su configuración y sus grandes ventanales.

En el interior permanecen restos de la maquinaria utilizada durante su actividad. El anuncio menciona una primera turbina o rodezno de mediados del siglo XIX y un generador de finales de esa centuria que, según la información publicada, todavía funciona.

Necesita reformas

Aunque algunas estructuras y redes de agua, saneamiento y electricidad se describen en buen estado, el conjunto está para reformar. Las cinco antiguas viviendas de los trabajadores, en particular, necesitan una rehabilitación completa.

Ese coste se sumaría al precio de compra. Por ello, el estado actual de los edificios y de las instalaciones es un aspecto esencial que comprobar antes de plantear cualquier proyecto.

Por sus dimensiones y la variedad de construcciones, la finca podría destinarse a uso residencial o servir de base para una iniciativa cultural, turística o recreativa. Su antigua fábrica, la capilla y la relación del conjunto con el río son algunos de los elementos que hacen singular esta aldea palentina.